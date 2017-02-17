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Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

17 Лютого 2017

Поліклініка купила цй препарат за 448 грн.

Київська міська студентська поліклініка КМДА 6 лютого уклала угоду з КП «Фармація» Київської міськради про закупівлю ліків на 175 тис грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Закупівлю провели згідно рамкової угоди від 24 березня 2016 р. між генеральним замовником ліків для київських лікарень ТМО «Психіатрія» і п’ятьма учасниками: комунальною мережею аптек «Фармацією» (Київ), ТОВ «Бадм-Б», ТОВ «Людмила-Фарм», КП «Аптека «Ліки» Рівненської облради, ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд». Ця рамкова угода діятиме до кінця 2018 р.

На поточний рік замовлено 61 найменування ліків вітчизняного виробництва (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Деякі товари вдвічі-втричі дорожчі від ринкових цін.

Наприклад, розчин Гепарин 5000МО/мл 5 мл №5 замовили по 448,01 грн. за упаковку. У аптеках Києва його можна знайти по 151,35 грн./уп.

Таблетки Анальгін-Дарниця 500мг №10 придбали по 5,27 грн./уп., хоча тендерні ціни на них починаються від 1,52 грн./уп.

Розчин діамантового зеленого 1% 20 мл купили по 6,50 грн./уп., тоді як у аптеках він продається за ціною від 3,10 грн./уп.

Директором комунальної «Фармації» з вересня 2014 року є Руслан Світлий.

Київську міську студентську поліклініку очолює Володимир Войнаровський.

Найменування (міжнародна назва) Найменування товару (торгова назва) Кількість, уп. Ціна, грн./уп. з ПДВ Найнижча ціна в аптеках на 15 лютого, грн./уп. з ПДВ
Епінефрин

 

 Адреналiн-Д р-н. д/ін. 1,8мг/мл 1мл №10 5 52,80 43,20
Азитроміцин Азицин табл. 500мг №3 50 79,06 67,30
жовчі сухої – 0.08 г, часнику сушеного – 0.04 г, кропиви листя сушеного – 0.005 г, вугілля активованого – 0.025 г Источник: АЛОХОЛ, інструкція, застосування препарату АЛОХОЛ Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Алохол таб в/о №50 30 39,95 37,76
Амброксол Амброксол таб. 30мг №20 50 9,86 4,56
Амоксицилін Амоксил 0.50 № 20 100 55,6 54,20
Метамізол натрію Анальгін-Д р-н д/ін. 500мг/мл 2мл №10 20 29,63 27,20
Метамізол натрію Анальгін-Д таб. 500мг №10 300 5,27 4,75 в аптеках

від 1,52 на тендерах
Аскорбінова кислота Аскорбінова к-та-Д амп. 100мг/мл 2мл №10 100 25,39 20,30
Бісопролол Бісопрол таб. 5мг №20 20 26,98 12,40
Діамантовий зелений Брильянт. зелен. р-н спирт, 1% 20мл 100 6,50 3,10
Верапаміл Верапамiл-Д р-н д/ін. 2,5мг/мл 2мл №10 1 35,24 26,00
Менадіон натрій бісульфіт Вікасол-Д амп. 10мг/мл 1мл №10 5 43,48 37,00
Тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін Вітаксон р-н д/ін, 2мл №5 150 152,94 89,06
Вугілля активоване Вугiлля актив, 0,25 N10 300 4,08 2,60
Гепарин натрію Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл №5 2 448,01 151,35
Декстроза Глюкоза р-н д/ін. 40%  10мл №10 10 37,53 27,05
Декстроза Глюкоза 5%   200мл фл. 10 15,09 9,65
Губка гемостатична Губка гемостатична 0,8 г. 50 98,8 76,61
Дексаметазон Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл   1мл N10 10 30,57 16,10
Бендазол Дибазол-Д р-н д/ін. 10мг/мл амп. 5 мл №10 30 42,80 34,87
Диклофенак Диклофенак-Д р-н д/ін. 25мг/мл 3мл №5 30 18,68 15,30
Дифенгідрамін Димедрол-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 20 16,45 13,40
Мебгідролін Діазолін др. 0,1 №10 30 12,92 8,80
Доксициклін Доксициклин г/х капс 0,1 N10 20 13,77 7,70
Дротаверин Дротаверин-Д р-н д/ін 20мг/мл 2 мл №5 40 13,2 10,80
Дротаверин Дротаверин-Д таб.40 мг № 20 50 16,92 13,00
Йод Йоду спирт р-н 5% 20 мл 150 13,97 5,65
Кальцію глюконат Кальцію глюконат-Д стаб. амп.100мг/мл 10мл №10 20 50,82 44,73
Каптоприл Каптоприл 0,025 №20 таб. 20 20,10 4,14
Етиловий ефір а-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія, олія хмелю Корвалдин 25мл 30 17,60 13,10
Розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової Корвалмент капс. 0,1 N10 50 8,44 7,83
Етиловий ефіру а-бромізовалеріанової кислоти, розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової, м’яти олії, олії хмелю Корвалол 25мл 30 13,10 9,85
Корглікон Корглiкон амп.0,6мг/мл 1мл№10 6 31,10 16,65
Нікетамід Кордіамін амп. 250мг/мл   2мл №10 6 70,02 28,65
Лідокаїну гідрохлорид Лiдокаїну г/х д/ін 2% 2мл №10

 

 100 18,80 8,69
Лоратадин Лоратадин таб. 0,1 №10

 

 100 19,80 5,40
Магнію сульфату гептагідрат Магнію сульфат р-н д/ін. 250мг/мл 10мл №10

 

 6 21,51 16,20
Натрію хлорид Натрию хлорид 0,9% 200мл 20 17,88 8,10
Натрію хлорид Натрию хлорид-Д р-н. д/ін. 9мг/мл 5мл №10 20 13,39 12,30
Аденозин Натрію аденозинтрифосфат-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 100 24,10 21,10
Омепразол Омепразол 20мг №30 100 35,22 27,31
Панкреатин Панкреатин 8000 таб. гастрорез. №50 50 55,26 34,35
папаверин Папаверін-Д р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 30 43,52 36,60
Парацетамол Парацетамол-Д табл. 200мг N10 300 4,91 4,10
Пероксид водню Перекис водню 3%   40 мл 800 4,06
Пірацетам Пірацетам   таб. 200мг №60 50 13,12 10,15
Пірацетам Пірацетам 20% 5мл №10 50 29,13 18,25
Преднізолон Преднізолон-Д р-н д/ін, 30мг/мл

1мл №3

 30 35,28 28,75
Декстран, натрію хлорид Реополиглюкин 200мл 10 66,87 44,15
Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду гексагідрату, калію хлориду, магнію хлорид гексагідрат Реосорбілакт р-н 200,0 20 63,41 60,40
Інозин Рибоксин таб 0,2г №50 100 16,21 11,55
Декаметоксин Септефрил-Д таб. 0,2мг № 10 200 5,34 4,51
Спирт етиловий Спирт етиловий 70% 100мл 2000 21,74
Спирт етиловий Спирт етиловий 96% 100мл 1500 25,41 16,95
Сульфацетамід натрію Сульфацил Na кр. оч. 20%

10 мл

 30 14,09 14,30
Фуросемід Фуросемід-Д р-н д/ін. 10мг/мл 2мл №10 6 19,74 16,12
Хлорофіліпт Хлорофіліпт р-н ол.20мг/мл 20мл 30 21,28 14,36
Хлорофіліпт Хлорофіліпт р-н спирт. 100 мл 50 63,00 41,97
Цефалексин Цефалексин капс. 0,25 № 20 10 31,99 28,75
Цефалексин Ципрофлоксацин 500 мг №10

 

 50 39,44 25,86
Кислота ацетилсаліцилова; парацетамол; кофеїн Цитрамон-Д таб. №6 350 5,62 4,70

 

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