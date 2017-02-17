Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

Київська міська студентська поліклініка КМДА 6 лютого уклала угоду з КП «Фармація» Київської міськради про закупівлю ліків на 175 тис грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Закупівлю провели згідно рамкової угоди від 24 березня 2016 р. між генеральним замовником ліків для київських лікарень ТМО «Психіатрія» і п’ятьма учасниками: комунальною мережею аптек «Фармацією» (Київ), ТОВ «Бадм-Б», ТОВ «Людмила-Фарм», КП «Аптека «Ліки» Рівненської облради, ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд». Ця рамкова угода діятиме до кінця 2018 р.

На поточний рік замовлено 61 найменування ліків вітчизняного виробництва (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Деякі товари вдвічі-втричі дорожчі від ринкових цін.

Наприклад, розчин Гепарин 5000МО/мл 5 мл №5 замовили по 448,01 грн. за упаковку. У аптеках Києва його можна знайти по 151,35 грн./уп.

Таблетки Анальгін-Дарниця 500мг №10 придбали по 5,27 грн./уп., хоча тендерні ціни на них починаються від 1,52 грн./уп.

Розчин діамантового зеленого 1% 20 мл купили по 6,50 грн./уп., тоді як у аптеках він продається за ціною від 3,10 грн./уп.

Директором комунальної «Фармації» з вересня 2014 року є Руслан Світлий.

Київську міську студентську поліклініку очолює Володимир Войнаровський.

Найменування (міжнародна назва) Найменування товару (торгова назва) Кількість, уп. Ціна, грн./уп. з ПДВ Найнижча ціна в аптеках на 15 лютого, грн./уп. з ПДВ Епінефрин Адреналiн-Д р-н. д/ін. 1,8мг/мл 1мл №10 5 52,80 43,20 Азитроміцин Азицин табл. 500мг №3 50 79,06 67,30 жовчі сухої – 0.08 г, часнику сушеного – 0.04 г, кропиви листя сушеного – 0.005 г, вугілля активованого – 0.025 г Источник: АЛОХОЛ, інструкція, застосування препарату АЛОХОЛ Таблетки, вкриті оболонкою, № 50 Алохол таб в/о №50 30 39,95 37,76 Амброксол Амброксол таб. 30мг №20 50 9,86 4,56 Амоксицилін Амоксил 0.50 № 20 100 55,6 54,20 Метамізол натрію Анальгін-Д р-н д/ін. 500мг/мл 2мл №10 20 29,63 27,20 Метамізол натрію Анальгін-Д таб. 500мг №10 300 5,27 4,75 в аптеках від 1,52 на тендерах Аскорбінова кислота Аскорбінова к-та-Д амп. 100мг/мл 2мл №10 100 25,39 20,30 Бісопролол Бісопрол таб. 5мг №20 20 26,98 12,40 Діамантовий зелений Брильянт. зелен. р-н спирт, 1% 20мл 100 6,50 3,10 Верапаміл Верапамiл-Д р-н д/ін. 2,5мг/мл 2мл №10 1 35,24 26,00 Менадіон натрій бісульфіт Вікасол-Д амп. 10мг/мл 1мл №10 5 43,48 37,00 Тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін Вітаксон р-н д/ін, 2мл №5 150 152,94 89,06 Вугілля активоване Вугiлля актив, 0,25 N10 300 4,08 2,60 Гепарин натрію Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл №5 2 448,01 151,35 Декстроза Глюкоза р-н д/ін. 40% 10мл №10 10 37,53 27,05 Декстроза Глюкоза 5% 200мл фл. 10 15,09 9,65 Губка гемостатична Губка гемостатична 0,8 г. 50 98,8 76,61 Дексаметазон Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл 1мл N10 10 30,57 16,10 Бендазол Дибазол-Д р-н д/ін. 10мг/мл амп. 5 мл №10 30 42,80 34,87 Диклофенак Диклофенак-Д р-н д/ін. 25мг/мл 3мл №5 30 18,68 15,30 Дифенгідрамін Димедрол-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 20 16,45 13,40 Мебгідролін Діазолін др. 0,1 №10 30 12,92 8,80 Доксициклін Доксициклин г/х капс 0,1 N10 20 13,77 7,70 Дротаверин Дротаверин-Д р-н д/ін 20мг/мл 2 мл №5 40 13,2 10,80 Дротаверин Дротаверин-Д таб.40 мг № 20 50 16,92 13,00 Йод Йоду спирт р-н 5% 20 мл 150 13,97 5,65 Кальцію глюконат Кальцію глюконат-Д стаб. амп.100мг/мл 10мл №10 20 50,82 44,73 Каптоприл Каптоприл 0,025 №20 таб. 20 20,10 4,14 Етиловий ефір а-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія, олія хмелю Корвалдин 25мл 30 17,60 13,10 Розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової Корвалмент капс. 0,1 N10 50 8,44 7,83 Етиловий ефіру а-бромізовалеріанової кислоти, розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової, м’яти олії, олії хмелю Корвалол 25мл 30 13,10 9,85 Корглікон Корглiкон амп.0,6мг/мл 1мл№10 6 31,10 16,65 Нікетамід Кордіамін амп. 250мг/мл 2мл №10 6 70,02 28,65 Лідокаїну гідрохлорид Лiдокаїну г/х д/ін 2% 2мл №10 100 18,80 8,69 Лоратадин Лоратадин таб. 0,1 №10 100 19,80 5,40 Магнію сульфату гептагідрат Магнію сульфат р-н д/ін. 250мг/мл 10мл №10 6 21,51 16,20 Натрію хлорид Натрию хлорид 0,9% 200мл 20 17,88 8,10 Натрію хлорид Натрию хлорид-Д р-н. д/ін. 9мг/мл 5мл №10 20 13,39 12,30 Аденозин Натрію аденозинтрифосфат-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10 100 24,10 21,10 Омепразол Омепразол 20мг №30 100 35,22 27,31 Панкреатин Панкреатин 8000 таб. гастрорез. №50 50 55,26 34,35 папаверин Папаверін-Д р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 30 43,52 36,60 Парацетамол Парацетамол-Д табл. 200мг N10 300 4,91 4,10 Пероксид водню Перекис водню 3% 40 мл 800 4,06 Пірацетам Пірацетам таб. 200мг №60 50 13,12 10,15 Пірацетам Пірацетам 20% 5мл №10 50 29,13 18,25 Преднізолон Преднізолон-Д р-н д/ін, 30мг/мл 1мл №3 30 35,28 28,75 Декстран, натрію хлорид Реополиглюкин 200мл 10 66,87 44,15 Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду гексагідрату, калію хлориду, магнію хлорид гексагідрат Реосорбілакт р-н 200,0 20 63,41 60,40 Інозин Рибоксин таб 0,2г №50 100 16,21 11,55 Декаметоксин Септефрил-Д таб. 0,2мг № 10 200 5,34 4,51 Спирт етиловий Спирт етиловий 70% 100мл 2000 21,74 Спирт етиловий Спирт етиловий 96% 100мл 1500 25,41 16,95 Сульфацетамід натрію Сульфацил Na кр. оч. 20% 10 мл 30 14,09 14,30 Фуросемід Фуросемід-Д р-н д/ін. 10мг/мл 2мл №10 6 19,74 16,12 Хлорофіліпт Хлорофіліпт р-н ол.20мг/мл 20мл 30 21,28 14,36 Хлорофіліпт Хлорофіліпт р-н спирт. 100 мл 50 63,00 41,97 Цефалексин Цефалексин капс. 0,25 № 20 10 31,99 28,75 Цефалексин Ципрофлоксацин 500 мг №10 50 39,44 25,86 Кислота ацетилсаліцилова; парацетамол; кофеїн Цитрамон-Д таб. №6 350 5,62 4,70

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