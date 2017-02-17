Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

17 Лютого 2017
Київська міська студентська поліклініка КМДА 6 лютого уклала угоду з КП «Фармація» Київської міськради про закупівлю ліків на 175 тис грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Закупівлю провели згідно рамкової угоди від 24 березня 2016 р. між генеральним замовником ліків для київських лікарень ТМО «Психіатрія» і п’ятьма учасниками: комунальною мережею аптек «Фармацією» (Київ), ТОВ «Бадм-Б», ТОВ «Людмила-Фарм», КП «Аптека «Ліки» Рівненської облради, ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд». Ця рамкова угода діятиме до кінця 2018 р.
На поточний рік замовлено 61 найменування ліків вітчизняного виробництва (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Деякі товари вдвічі-втричі дорожчі від ринкових цін.
Наприклад, розчин Гепарин 5000МО/мл 5 мл №5 замовили по 448,01 грн. за упаковку. У аптеках Києва його можна знайти по 151,35 грн./уп.
Таблетки Анальгін-Дарниця 500мг №10 придбали по 5,27 грн./уп., хоча тендерні ціни на них починаються від 1,52 грн./уп.
Розчин діамантового зеленого 1% 20 мл купили по 6,50 грн./уп., тоді як у аптеках він продається за ціною від 3,10 грн./уп.
Директором комунальної «Фармації» з вересня 2014 року є Руслан Світлий.
Київську міську студентську поліклініку очолює Володимир Войнаровський.
|Найменування (міжнародна назва)
|Найменування товару (торгова назва)
|Кількість, уп.
|Ціна, грн./уп. з ПДВ
|Найнижча ціна в аптеках на 15 лютого, грн./уп. з ПДВ
|Епінефрин
|Адреналiн-Д р-н. д/ін. 1,8мг/мл 1мл №10
|5
|52,80
|43,20
|Азитроміцин
|Азицин табл. 500мг №3
|50
|79,06
|67,30
|жовчі сухої – 0.08 г, часнику сушеного – 0.04 г, кропиви листя сушеного – 0.005 г, вугілля активованого – 0.025 г Источник: АЛОХОЛ, інструкція, застосування препарату АЛОХОЛ Таблетки, вкриті оболонкою, № 50
|Алохол таб в/о №50
|30
|39,95
|37,76
|Амброксол
|Амброксол таб. 30мг №20
|50
|9,86
|4,56
|Амоксицилін
|Амоксил 0.50 № 20
|100
|55,6
|54,20
|Метамізол натрію
|Анальгін-Д р-н д/ін. 500мг/мл 2мл №10
|20
|29,63
|27,20
|Метамізол натрію
|Анальгін-Д таб. 500мг №10
|300
|5,27
|4,75 в аптеках
від 1,52 на тендерах
|Аскорбінова кислота
|Аскорбінова к-та-Д амп. 100мг/мл 2мл №10
|100
|25,39
|20,30
|Бісопролол
|Бісопрол таб. 5мг №20
|20
|26,98
|12,40
|Діамантовий зелений
|Брильянт. зелен. р-н спирт, 1% 20мл
|100
|6,50
|3,10
|Верапаміл
|Верапамiл-Д р-н д/ін. 2,5мг/мл 2мл №10
|1
|35,24
|26,00
|Менадіон натрій бісульфіт
|Вікасол-Д амп. 10мг/мл 1мл №10
|5
|43,48
|37,00
|Тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін
|Вітаксон р-н д/ін, 2мл №5
|150
|152,94
|89,06
|Вугілля активоване
|Вугiлля актив, 0,25 N10
|300
|4,08
|2,60
|Гепарин натрію
|Гепарин р-н д/ін. 5000МО/мл 5мл №5
|2
|448,01
|151,35
|Декстроза
|Глюкоза р-н д/ін. 40% 10мл №10
|10
|37,53
|27,05
|Декстроза
|Глюкоза 5% 200мл фл.
|10
|15,09
|9,65
|Губка гемостатична
|Губка гемостатична 0,8 г.
|50
|98,8
|76,61
|Дексаметазон
|Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/мл 1мл N10
|10
|30,57
|16,10
|Бендазол
|Дибазол-Д р-н д/ін. 10мг/мл амп. 5 мл №10
|30
|42,80
|34,87
|Диклофенак
|Диклофенак-Д р-н д/ін. 25мг/мл 3мл №5
|30
|18,68
|15,30
|Дифенгідрамін
|Димедрол-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10
|20
|16,45
|13,40
|Мебгідролін
|Діазолін др. 0,1 №10
|30
|12,92
|8,80
|Доксициклін
|Доксициклин г/х капс 0,1 N10
|20
|13,77
|7,70
|Дротаверин
|Дротаверин-Д р-н д/ін 20мг/мл 2 мл №5
|40
|13,2
|10,80
|Дротаверин
|Дротаверин-Д таб.40 мг № 20
|50
|16,92
|13,00
|Йод
|Йоду спирт р-н 5% 20 мл
|150
|13,97
|5,65
|Кальцію глюконат
|Кальцію глюконат-Д стаб. амп.100мг/мл 10мл №10
|20
|50,82
|44,73
|Каптоприл
|Каптоприл 0,025 №20 таб.
|20
|20,10
|4,14
|Етиловий ефір а-бромізовалеріанової кислоти, фенобарбітал, м’яти олія, олія хмелю
|Корвалдин 25мл
|30
|17,60
|13,10
|Розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової
|Корвалмент капс. 0,1 N10
|50
|8,44
|7,83
|Етиловий ефіру а-бромізовалеріанової кислоти, розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової, м’яти олії, олії хмелю
|Корвалол 25мл
|30
|13,10
|9,85
|Корглікон
|Корглiкон амп.0,6мг/мл 1мл№10
|6
|31,10
|16,65
|Нікетамід
|Кордіамін амп. 250мг/мл 2мл №10
|6
|70,02
|28,65
|Лідокаїну гідрохлорид
|Лiдокаїну г/х д/ін 2% 2мл №10
|100
|18,80
|8,69
|Лоратадин
|Лоратадин таб. 0,1 №10
|100
|19,80
|5,40
|Магнію сульфату гептагідрат
|Магнію сульфат р-н д/ін. 250мг/мл 10мл №10
|6
|21,51
|16,20
|Натрію хлорид
|Натрию хлорид 0,9% 200мл
|20
|17,88
|8,10
|Натрію хлорид
|Натрию хлорид-Д р-н. д/ін. 9мг/мл 5мл №10
|20
|13,39
|12,30
|Аденозин
|Натрію аденозинтрифосфат-Д р-н д/ін. 10мг/мл 1мл №10
|100
|24,10
|21,10
|Омепразол
|Омепразол 20мг №30
|100
|35,22
|27,31
|Панкреатин
|Панкреатин 8000 таб. гастрорез. №50
|50
|55,26
|34,35
|папаверин
|Папаверін-Д р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10
|30
|43,52
|36,60
|Парацетамол
|Парацетамол-Д табл. 200мг N10
|300
|4,91
|4,10
|Пероксид водню
|Перекис водню 3% 40 мл
|800
|4,06
|Пірацетам
|Пірацетам таб. 200мг №60
|50
|13,12
|10,15
|Пірацетам
|Пірацетам 20% 5мл №10
|50
|29,13
|18,25
|Преднізолон
|Преднізолон-Д р-н д/ін, 30мг/мл
1мл №3
|30
|35,28
|28,75
|Декстран, натрію хлорид
|Реополиглюкин 200мл
|10
|66,87
|44,15
|Сорбітол, натрію лактат, натрію хлорид, кальцію хлориду гексагідрату, калію хлориду, магнію хлорид гексагідрат
|Реосорбілакт р-н 200,0
|20
|63,41
|60,40
|Інозин
|Рибоксин таб 0,2г №50
|100
|16,21
|11,55
|Декаметоксин
|Септефрил-Д таб. 0,2мг № 10
|200
|5,34
|4,51
|Спирт етиловий
|Спирт етиловий 70% 100мл
|2000
|21,74
|Спирт етиловий
|Спирт етиловий 96% 100мл
|1500
|25,41
|16,95
|Сульфацетамід натрію
|Сульфацил Na кр. оч. 20%
10 мл
|30
|14,09
|14,30
|Фуросемід
|Фуросемід-Д р-н д/ін. 10мг/мл 2мл №10
|6
|19,74
|16,12
|Хлорофіліпт
|Хлорофіліпт р-н ол.20мг/мл 20мл
|30
|21,28
|14,36
|Хлорофіліпт
|Хлорофіліпт р-н спирт. 100 мл
|50
|63,00
|41,97
|Цефалексин
|Цефалексин капс. 0,25 № 20
|10
|31,99
|28,75
|Цефалексин
|Ципрофлоксацин 500 мг №10
|50
|39,44
|25,86
|Кислота ацетилсаліцилова; парацетамол; кофеїн
|Цитрамон-Д таб. №6
|350
|5,62
|4,70