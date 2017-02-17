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Пінчук без торгу виграв у дніпровського дилера росіян 88 мільйонів на труби для «Укргазвидобування»

17 Лютого 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 10 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Інтерпайп Україна» сталевих труб на 87,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця лютого поставлять безшовні гарячодеформовані ізольовані труби по 31-32 тис грн. та електрозварну прямошовну трубу 720х8 мм по 28 тис грн. Повний перелік із цінами та детальними характеристиками можна побачити у таблиці нижче.

Ціна угоди з фірмою «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука, яка не знижувала ціну під час аукціону, лише на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 87,60 млн грн.

ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» Світлани Чумакової та Ігоря Шаповала, яке є дилером дніпровського ТОВ «Група компаній «Пріоритет», грузинського заводу «Rustavi Steel» і білоруського ПАТ «Гродногазстройізоляція», пропонувало на 4% нижчу ціну. Однак фірму відхилили через якусь невідповідність вимогам тендерної документації.

Дорожчим конкурентом переможця було дніпровське ТОВ «Інко-Профіт» Дмитра Закори з продукцією виробництва ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія). Раніше співзасновниками цієї фірми були Андрій Лябогов, Іван Осколков і Володимир Телевной.

У жовтні 2013 року ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» замовив їй сталевих труб на 24,76 млн грн., відхиливши дві дешевші заявки. Усього з 2009 року вона виграла торгів на 392,48 млн грн., з яких 142,33 млн грн. – у «Чорноморнафтогазу».

Крім того, компанія «Vinyx General Trading Llc» (ОАЕ) вимагала від замовника дозволити іноземним учасникам отримувати оплату акредитивом і мати аналогічний досвід від року будь-де замість ринку України, але той відмовився.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х13 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 5 304 м. п.) 731 30 721,20
Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х11 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 4 978 м. п.) 588 30 770,40
Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х10 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 12 747 м. п.) 1 377 32 320,80
Труба сталева електрозварна прямошовна 720х8 мм з фаскою, ст.20 або ст.3сп5, клас міцності К3-03, група Д, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 в ізоляції епоксидною фарбою ЛЕП-534 в 2 шари  товщиною покриття не менше 0,5 мм або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 621 м. п.) 89 28 022,40

 

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