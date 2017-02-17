Пінчук без торгу виграв у дніпровського дилера росіян 88 мільйонів на труби для «Укргазвидобування»

ПАТ «Укргазвидобування» 10 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Інтерпайп Україна» сталевих труб на 87,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця лютого поставлять безшовні гарячодеформовані ізольовані труби по 31-32 тис грн. та електрозварну прямошовну трубу 720х8 мм по 28 тис грн. Повний перелік із цінами та детальними характеристиками можна побачити у таблиці нижче.

Ціна угоди з фірмою «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука, яка не знижувала ціну під час аукціону, лише на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 87,60 млн грн.

ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» Світлани Чумакової та Ігоря Шаповала, яке є дилером дніпровського ТОВ «Група компаній «Пріоритет», грузинського заводу «Rustavi Steel» і білоруського ПАТ «Гродногазстройізоляція», пропонувало на 4% нижчу ціну. Однак фірму відхилили через якусь невідповідність вимогам тендерної документації.

Дорожчим конкурентом переможця було дніпровське ТОВ «Інко-Профіт» Дмитра Закори з продукцією виробництва ПАТ «Трубна металургійна компанія» (Росія). Раніше співзасновниками цієї фірми були Андрій Лябогов, Іван Осколков і Володимир Телевной.

У жовтні 2013 року ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» замовив їй сталевих труб на 24,76 млн грн., відхиливши дві дешевші заявки. Усього з 2009 року вона виграла торгів на 392,48 млн грн., з яких 142,33 млн грн. – у «Чорноморнафтогазу».

Крім того, компанія «Vinyx General Trading Llc» (ОАЕ) вимагала від замовника дозволити іноземним учасникам отримувати оплату акредитивом і мати аналогічний досвід від року будь-де замість ринку України, але той відмовився.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х13 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 5 304 м. п.) 731 30 721,20 Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х11 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 4 978 м. п.) 588 30 770,40 Труба сталева безшовна гарячодеформована з безперервно литої заготовки ГОСТ 8732-78 ст.20В з фаскою, 100% гідровипробування, ударна в’язкість – KCU не менше 29,4 Дж/см2 за контролем при температурі -20°С, 100% контроль якості неруйнівними методами, 426х10 мм ізоляція антикорозійна трьохшарова, дуже посиленого типу на основі екструдованого поліетилену, тип 3В товщиною не менше 3,0 мм по ТУ У 27.2-31017014-001:2005 або ТУ У 27.2-05393139-018:2008 або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 12 747 м. п.) 1 377 32 320,80 Труба сталева електрозварна прямошовна 720х8 мм з фаскою, ст.20 або ст.3сп5, клас міцності К3-03, група Д, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 в ізоляції епоксидною фарбою ЛЕП-534 в 2 шари товщиною покриття не менше 0,5 мм або аналог ізоляції (загальна довжина трубної продукції не повинна бути менше 621 м. п.) 89 28 022,40

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