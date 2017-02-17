Монополіст вдвадорога продав шахтарям саморятівники

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17 Лютого 2017

ДП «Красноармійськвугілля» (м. Мирноград Донецької обл.) 13 лютого замовило ТОВ «Компанія Промторг» фільтрувальне спорядження на 199 835 грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість угоди менша від порогу в 200 тис грн., після якого держпідприємство мало би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлю, уклавши договір з непрозоро обраним підрядником.

До кінця року поставлять 24 ізолюючих саморятівники ШСС-1П по 8 326 грн. за штуку.

Нині у вільному продажу вони коштують 3 960 грн./шт. без ПДВ. З урахуванням 20% податку це майже вдвічі дешевше за тендерну ціну.

У січні ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» і ДП «Селидіввугілля» купували їх у цього ж постачальника по 8 148 грн./шт.

Торік у листопаді фірма продала їх «Красноармійськвугіллю» по 7 408 грн./шт., що на 11% дешевше, ніж зараз.

Київська «Компанія Промторг» була заснована в січні 2015 року. Власником і директором є Максим Макаров із Вугледара Донецької обл. Раніше він не був відомий у якості власника якогось іншого бізнесу.

Фірма почала вигравати тендери у червні 2015 року. Відтоді державні шахтоуправління купували саморятівники лише в неї, уклавши угод на 224,56 млн грн.

Із серпня 2016 року обов’язки директора «Красноармійськвугілля» виконує Віталій Юрійович Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ «Шахта «Садова» з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

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