Мін’юстівська дружина судді в декреті стала підприємцем і заробила більше 10 мільйонів

Дружина суддя Господарського суду Київської області Сергія Наріжного у 2015 році як підприємець заробила більше 10 млн грн. Про це свідчить е-декларація судді.

У 2015 році Тетяна Наріжна отримала 3 тис грн заробітної плати, 10 тис грн допомоги при народжені дитини (народила третю дочку), 34 тис грн процентів по банківських вкладах, 10,09 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а також 400 тис грн як подарунок від батька Миколи Машини.

Основним місцем роботи жінки суддя у своїй декларації вказав Мін’юст. У її декларації за 2013 рік її посада звучала як головний спеціаліст відділу взаємодії з Верховною Радою Департаменту взаємодії з органами влади Мін’юсту. У 2013 році єдиним джерелом доходу Тетяни Наріжної була заробітна плата – 54 тис грн. Також у 2013-му неї було майже 400 тис грн вкладу у банку. У 2015-му сума коштів на банківських рахунках Наріжної зросла до 1,33 млн грн. Крім того, готівкою у неї задекларовано $97 тис дол. і невідома сума в гривнях.

За даними Єдиного держреєстру фізосіб-підприємців, Тетяна Наріжна зареєструвалася як ФОП у березні 2015 року. Основний вид діяльності – у сфері права. Додатково вона може здавати нерухомість в оренду, консультувати щодо податків і комерційної діяльності, а також займатися рекламними агентствами.

Що стосується самого судді Сергія Наріжного, то він у 2015 році отримав 214 тис грн зарплати і 46 тис гнр процентів по депозитах (вклади – $5377; 9031 грн). Крім того, суддя задекларував $53 тис і 195 тис грн готівки.

Суддя майже всю свою нерухомість отримав у якості подарунків у 2014-2015 рр. Так, у травні 2014 року йому подарували два гаражі загальною площею 69 кв м у кооперативі «Деміївський яр». А у 2015-му батько подарував Наріжному половину квартири (загальна площа – 166 кв м) та машиномісце (13,7 кв м) у будинку по проспекту Голосіївському, 58 (ЖК Park Avenue).

Що ж до дружини, то вона разом із матір’ю з середини 1990-х володіє квартирою на майже 55 кв м по вул. Інститутській. Крім того, Тетяна та Сергій Наріжні володіють 4 га у с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області.

З автомобілями подружжю також повезло. Батько влітку 2015 року подарував сину-судді Audi Q7 2010 р.в. Також Сергій Наржіний у квітні 2014-го став власником Honda Accord 2006 р.в., яка раніше була оформлена на його батька.

У свою чергу Тетяна Наріжна наприкінці 2014-го стала власницею Honda CR-V 2010 р.в. Раніше авто такої марки і року випуску належало тещі Наталії Машині з довіреністю на дочку і зятя.

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