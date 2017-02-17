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Фірма мера Кропивницького двічі підвищила ціни на бензин для комунальників

17 Лютого 2017

Комунальне підприємство «Кіровоград-Універсал 2005» за результатами торгів 30 січня уклало договір з ТОВ «Білий ведмідь» на постачання пального на загальну суму 3,15 млн грн. В подальшому комунальне підприємство двічі внесло до договору зміни, після чого пальне стало дорожче від його конкурентів на торгах.

Про це повідомляє Центр медіарозслідувань «Прозоро».

В січні «Кіровоград-Універсал 2005» провело аукціон з закупівлі 20 тис літрів бензину А-92 та 153,4 тис літрів дизпалива для подальшої заправки ним на АЗС фірми-перможця своєї техніки.

В ході торгів ПП «ОККО-Бізнес Контракт» запропонувало пальне по очікуваній комунальниками ціні 3,65 млн грн, а ТОВ «ПРом Гарант Плюс» – 3,15 млн грн. Але ще на 100 грн дешевшу пропозицію зробила фірма «Білий Ведмідь», з якою і було укладено договір. За цим документом фірма зобов’язалась поставити бензин  по 18,69 грн/л, а дизпаливо – по 18,1 грн./л.

Вже через три дні до договору внесли правки – підвищили ціну на пальне на максимально допустимий рівень 10%. Бензин подорожчав до 20,55 грн./л, а дизпаливо – 19,9 грн./л.

За цією ж ціною було складено акт/накладну на поставку перших 900 літрів А-95 та 2900 літрів ДП.

Через тиждень, 10 лютого, комунальники підписали з ТОВ «Білий Ведмідь» ще одну додаткову угоду, в якій знову підвищили ціну на максимальні 10%. Бензин тепер подорожчав до 22,5 грн./л, а дизель – до 21,85 грн/л. Нові ціни виявились вищими від роздрібних цін на заправках «Авіас», «ANP» та інших, які працюють в Кропивницькому.

Взагалі, за даними моніторингу цін на АЗС В Кіровоградській області, з 30-го січня по 10 лютого, коли комунальники вносили зміни до договору, вартість одного літра бензину А-92 збільшилась на 0,25 грн, а ДП на 0,06 грн. При цьому «Білий Ведмідь» збільшив комунальникам ціну бензину А-92 на 3,81 грн., а ДП на 3,75 грн., що складає 20,3% і 20,7% від початкової ціни записаної в договорі. Це у свою чергу напряму порушує Закон «Про публічні закупівлі», який дозволяє підвищувати не більше як 10% ціну тільки в разі значних цінових коливань на ринку.

Змін до договору зробили пальне «Білого Ведмедя» дорожчим від пропозицій його конкурентів на торгах.

Співзасновником ТОВ «Білий ведмідь», на початку січня став міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Другим співвласником фірми значиться Микола Грицай.

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