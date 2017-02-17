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Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

17 Лютого 2017

Брат голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка Радислав Ткаченко, його бізнес-партнер та ще троє людей через схему пайової участі отримали по 50 соток в заповідній зоні Черкас, де ведуть незаконну забудову.

Про це пише видання «Кропива».

Мікрорайон Черкас – Соснівка, має статус рекреаційної зони, будівництво тут приватних будинків заборонене.

У 2001 році ЗАТ «Житлобуд» на підставі рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради отримує право постійного користування на земельну ділянку у 2,58 в Соснівці по вул. Грузиненка 7/2. У грудні 2008 року п’ять фізосіб уклали з підприємством договір про дольову участь у будівництві пансіонату сімейного типу. Пізніше партнерів не влаштували темпи будівництва, тому через суд домоглися укласти угоду про уступку їм майнових прав.

За вкладені в пайову участь кошти у розмірі 300 тис грн. п’ять пайовиків отримали офіційно об’єкти незавершеного будівництва пансіонату, а також право на постійне користування земельною ділянкою. Пізніше міськрада уклала з ними договір купівлі-продажу землі, а через суд троє пайовиків узаконили будівництво.

Таким чином, п’ятеро громадян отримали по 50 соток землі, яка за кадастровою картою має статус рекреаційного призначення. Згідно законодавства на них можлива лише громадська забудова загального користування – готелі, туристичні об’єкти, пансіонати тощо. Але на всіх цих п’ятьох ділянках будівництво або триває, або завершене.

Власником земельної ділянки за кадастровим номером 7110136700:02:008:0054 є рідний брат губернатора Ткаченко Радислав Олегович, на ній лише триває будівництво. Площа ділянки 0,4983 га

Земельна ділянка за кадастровим номером 7110136700:02:008:0052, у власності бізнес-партнера губернатора Казаряна Андраніка Тельмановича, одного із засновників будівельної фірми ПП «Надія». Домоволодіння на цій ділянці будується. Площа ділянки 0,5212 га. Будинок недобудований, рішення суду про узаконення будівництва не має.

Наступною земельною ділянкою за кадастровим номером 7110136700:02:008:0053 належить колишньому директору Черкаської ТЕЦ Яніщевському Сергію Вадимовичу. Тут приватний будинок вже побудований (на фото внизу). Площа ділянки 0,5142 га.

За кадастровим номером 7110136700:02:008:0051знаходиться ділянка Баласаняна Самвела Олексійовича, приватне домоволодіння збудоване. Він є засновником компанії «Нафта-трансоіл» (торгівля пальним) та компанії «Древо-стиль» (обробка деревини). Площа ділянки 0,5218 га. Будинок вже побудовано, само будова не узаконена:

Власником останньої ділянки за кадастровим номером 7110136700:02:008:0050 є нинішній голова правління ПАТ «Азот» Віталій Скляров, житловий будинок побудовано. Площа ділянки 0,5215 га.

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