Звичайний непотизм: Верховний суд

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18 з 20 суддів ВСУ мають рідню у судах, прокуратурі, міліції, нотаріаті та адвокатурі.

Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Лише у двох з 20 декларацій суддів Верховного суду не було пов’язаних родичів. Решта мають рідню у споріднених сферах, або взагалі працюють у тому ж ВСУ.

Наприклад, на адміністративних чи помічних позиціях у Верховному суді працюють племінниці суддів Канигіної, Кривенди і Кузьменко, племінник Короткевича, син Ковтюк, донька Охрімчук.

У інших Вищих судах працюють на посадах родичі ще шести суддів ВСУ, у двох суддів є рідня в Генпрокуратурі.

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Берднік Інна Станіславівна
Волков Олександр Федорович Дочка Волкова Анастасія Олександрівна з 2010 року є приватним нотаріусом у Києві.

Брат дружини Бараненко Ігор Іванович з 2014 року  старший прокурор відділу у Генпрокуратурі.
Вус Світлана Михайлівна
Гошовська Тетяна Володимирівна

 

 Чоловік Гошовський Микола Іванович. Очолював прокуратуру Івано-Франківської області у 2011 році. У 2011-2014 працював у Генпрокуратурі на рівні зам начальника управління. З липня 2014 року прокурор Львівської області.

Донька чоловіка Гошовська Юлія Миколаївна. У 2011 році працювала у прокуратурі Києва. У жовтні 2011 року – через місяць після переходу батька в ГПУ – теж отримала призначення у Генпрокуратуру, де і працює донині прокурором відділу держобвинувачення у вищих судах.

Син чоловіка Гошовський Роман Миколайович у 2011 році працював помічником прокурора Святошинського району. Через кілька місяців після переходу батька у ГПУ отримує призначення у прокуратуру Києва. Відразу після Майдану сам переходить у Генпрокуратуру.

Невістка чоловіка Доля-Гошовська Катерина Василівна у лютому 2011 року працювала помічником судді Святошинського суду. Через місяць після підвищення тестя перейшла у оргвідділ Верховного суду, де судить її нова родичка. Наприкінці 2011 року стала помічником судді ВССУ.
Гриців Михайло Іванович Дружина Гриців Віра Іванівна у 2002-2011 роках була суддею Львівського госпсуду. З 2011 є суддею Львівського апеляційного господарського суду.

Син Гриців Назар Михайлович у 2008-2014 роках був прокурором прокуратури Сихівського району Львова, відтоді у прокуратурі Львівської області.

Дочка Гриців Галина Михайлівна у 2010-2016 роках була помічником судді Львівського окружного адміністративного суду. З березня 2016 року – помічник секретаря Пленуму Вищого адмінсуду.
Гуменюк Василь Іванович Син Гуменюк Іван Васильович з 2010 року помічник судді Вищого адмінсуду.
Ємець Анатолій Анатолійович Донька Ємець Яна Анатоліївна з 2011 року прокурор прокуратури Києва

Син Ємець Анатолій Анатолійович з 2011 по 2016 був прокурором прокуратури Києва, звільнився за власним бажанням.

Чоловік доньки (зять) Матвійчук Юрій Миколайович з 2010 року був помічником прокурора Тернопільського району. З 2012 року помічник прокурора прокуратури Тернопільської області. Також у 2012 став прокурором прокуратури Києва.

Батько чоловіка доньки (сват) у 2010-2014 роках був прокурором Збаразького району Тернопільської області, зараз на пенсії.

Племінник Ємець Михайло Михайлович з 2013 року оперуповноважений Енергодарського відділу поліції Кам’янка-Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області.

Племінниця Артеменко Альона Михайлівна з 2011 року секретар судового засідання Комунарського райсуду Запорізької області.
Жайворонок Тетяна Євгенівна Чоловік Шипко Володимир Васильович у 2003-2016 роках був суддею Київського апеляційного госпсуду.

Дочка Шипко Дарія Володимирівна з 2008 юрист представництва компанії «Гід Луарет Нуель Європа», з 2011 року директор з юридичних питань ПрАТ «Консюмерз Скло-Зоря» (адвокатом не працювала).

Дочка Ющак Анна Володимирівна з 2007 року адвокат, директор департаменту Української іноземної юридичної колегії.
Канигіна Галина Володимирівна Дочка Канигіна Тетяна Сергіївна у 2007-2014 була помічником судді і суддею Полтавського окружного адмінсуду.

Син Канигін Олександр Сергійович у 2011-2014 роках працював комп’ютерником у Вищому спецсуді.

Племінниця Ларіна Євгенія Володимирівна у 2010-2014 роках працювала прокурором прокуратури Алчевська. Після Майдану влаштувалась консультантом у Верховний суд.

Зять Бугаєнко Віталій Володимирович з 2008 року працює секретарем судового засідання у Вищому госпсуді.
Короткевич Микола Євгенович Дружина Короткевич Наталія Петрівна у 2001-2012 роках була нотаріусом в Києві. Померла.

Брат Короткевич Олександр Євгенович з 2008 року є суддею Вищого госпсуду.

Син Короткевич Юрій Миколайович з 2010 року є адвокатом у «Адвокатському об’єднанні «Фаворит право» (він є співвласником разом з Зімін Максим Вікторович).

Племінник Потіха Роман Миколайович з 2008 року помічник судді Верховного суду.
Ковтюк Єлизавета Іванівна Дочка Ковтюк Любов Володимирівна у 2010-2013 роках була помічником судді Садгірського райсуду Чернівців. Відтоді помічник судді Апеляційного суду Чернівецької обл.

Син Ковтюк Віталій Володимирович у 2011-2013 роках був консультантом в Апеляційному суді Києва. З 2013 року працює в Управлінні забезпечення в Верховному суді.
Кривенда Олег Вікторович Племінниця Різник Оксана Русланівна з 2016 року працює у канцелярії Верховного суду.
Кузьменко Олена Тимофіївна Племінниця Січкоріз Ольга Віталіївна з 2011 року працює консультантом у Верховному суді.
Лященко Наталія Павлівна Чоловік Гриненко Олександр Іванович у 2010-2013 був замголови Апеляційного суду Києва, відтоді голова і суддя Апеляційного суду Київської обл.

Син чоловіка Гриненко Олександр Олександрович у 2011-2016 роках був прокурором прокуратури Оболонського району Києва. Відтоді працює у прокуратурі АР Крим.

Племінник Ляшенко Антон Євгенович веде індивідуальну адвокатську діяльність.
Охрімчук Людмила Іванівна Донька Охрімчук Ольга Володимирівна  з 2010 року нотаріус у Києві.

Донька Охрімчук Надія Володимирівна з 2009 року консультант у Верховному суді.

Дружина брата Лазученко Галина Володимирівна з 2012 року спеціаліст у Коростишівській місцевій прокуратурі.

Донька сестри чоловіка Нужа Юлія Станіславівна – працівник апарату якогось суду
Пошва Богдан Миколайович Донька Левко Віра Богданівна з 2011 року суддя Дніпровського райсуду Києва.

Чоловік доньки Левко Ігор Іванович у 2010-2011 роках був помічником прокурора Дніпровської прокуратури Києва, потім отримав свідоцтво адвоката і у 2015 році задекларував мільйон гривень доходу.
Прокопенко Олександр Борисович

 

 Дружина Прокопенко Наталія Миколаївна з 2009 року лаборант у Військово-медичному управлінні СБУ.

Син Прокопенко Богдан Олександрович з березня 2016 року детектив НАБУ.
Романюк Ярослав Михайлович Дочка Романюк Христина Ярославівна з 2012 року секретар судового засідання у Київському апеляційному госпсуді. З 2014 року спеціаліст відділу звернень Вищого госпсуду.
Сімоненко Валентина Миколаївна Син Смірнов Олександр Геннадійович у 2008-2013 роках був помічником судді у Госпсуді Києва. З 2013 року є суддею Госпсуду Запорізької області.
Школяров Віктор Федорович Донька Сливка Ірина Вікторівна з 2011 року помічник судді Апеляційного суду Кіровоградської області.

Чоловік доньки Сливка Максим Анатолійович у 2008-2011 роках був слідчим УМВС в Кіровоградській області. У 2012 році став прокурором прокуратури Компанієвського району, з 2015 року прокурор прокуратури Кіровоградської області.

Брат дружини Агурєєв Григорій Іванович у 2011-2015 роках був водієм та помічником чергового ізолятора тимчасового тримання у Великобурлукському райвідділі ГУМВС Харківської області. Зараз вже помічник оперуповноваженого у Великобурлукському відділенні поліції.

Юрій Ніколов,  «Наші гроші»

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