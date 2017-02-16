Звичайний непотизм: Верховний суд

18 з 20 суддів ВСУ мають рідню у судах, прокуратурі, міліції, нотаріаті та адвокатурі.

Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Лише у двох з 20 декларацій суддів Верховного суду не було пов’язаних родичів. Решта мають рідню у споріднених сферах, або взагалі працюють у тому ж ВСУ.

Наприклад, на адміністративних чи помічних позиціях у Верховному суді працюють племінниці суддів Канигіної, Кривенди і Кузьменко, племінник Короткевича, син Ковтюк, донька Охрімчук.

У інших Вищих судах працюють на посадах родичі ще шести суддів ВСУ, у двох суддів є рідня в Генпрокуратурі.

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів». Берднік Інна Станіславівна – Волков Олександр Федорович Дочка Волкова Анастасія Олександрівна з 2010 року є приватним нотаріусом у Києві. Брат дружини Бараненко Ігор Іванович з 2014 року старший прокурор відділу у Генпрокуратурі. Вус Світлана Михайлівна – Гошовська Тетяна Володимирівна Чоловік Гошовський Микола Іванович. Очолював прокуратуру Івано-Франківської області у 2011 році. У 2011-2014 працював у Генпрокуратурі на рівні зам начальника управління. З липня 2014 року прокурор Львівської області. Донька чоловіка Гошовська Юлія Миколаївна. У 2011 році працювала у прокуратурі Києва. У жовтні 2011 року – через місяць після переходу батька в ГПУ – теж отримала призначення у Генпрокуратуру, де і працює донині прокурором відділу держобвинувачення у вищих судах. Син чоловіка Гошовський Роман Миколайович у 2011 році працював помічником прокурора Святошинського району. Через кілька місяців після переходу батька у ГПУ отримує призначення у прокуратуру Києва. Відразу після Майдану сам переходить у Генпрокуратуру. Невістка чоловіка Доля-Гошовська Катерина Василівна у лютому 2011 року працювала помічником судді Святошинського суду. Через місяць після підвищення тестя перейшла у оргвідділ Верховного суду, де судить її нова родичка. Наприкінці 2011 року стала помічником судді ВССУ. Гриців Михайло Іванович Дружина Гриців Віра Іванівна у 2002-2011 роках була суддею Львівського госпсуду. З 2011 є суддею Львівського апеляційного господарського суду. Син Гриців Назар Михайлович у 2008-2014 роках був прокурором прокуратури Сихівського району Львова, відтоді у прокуратурі Львівської області. Дочка Гриців Галина Михайлівна у 2010-2016 роках була помічником судді Львівського окружного адміністративного суду. З березня 2016 року – помічник секретаря Пленуму Вищого адмінсуду. Гуменюк Василь Іванович Син Гуменюк Іван Васильович з 2010 року помічник судді Вищого адмінсуду. Ємець Анатолій Анатолійович Донька Ємець Яна Анатоліївна з 2011 року прокурор прокуратури Києва Син Ємець Анатолій Анатолійович з 2011 по 2016 був прокурором прокуратури Києва, звільнився за власним бажанням. Чоловік доньки (зять) Матвійчук Юрій Миколайович з 2010 року був помічником прокурора Тернопільського району. З 2012 року помічник прокурора прокуратури Тернопільської області. Також у 2012 став прокурором прокуратури Києва. Батько чоловіка доньки (сват) у 2010-2014 роках був прокурором Збаразького району Тернопільської області, зараз на пенсії. Племінник Ємець Михайло Михайлович з 2013 року оперуповноважений Енергодарського відділу поліції Кам’янка-Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області. Племінниця Артеменко Альона Михайлівна з 2011 року секретар судового засідання Комунарського райсуду Запорізької області. Жайворонок Тетяна Євгенівна Чоловік Шипко Володимир Васильович у 2003-2016 роках був суддею Київського апеляційного госпсуду. Дочка Шипко Дарія Володимирівна з 2008 юрист представництва компанії «Гід Луарет Нуель Європа», з 2011 року директор з юридичних питань ПрАТ «Консюмерз Скло-Зоря» (адвокатом не працювала). Дочка Ющак Анна Володимирівна з 2007 року адвокат, директор департаменту Української іноземної юридичної колегії. Канигіна Галина Володимирівна Дочка Канигіна Тетяна Сергіївна у 2007-2014 була помічником судді і суддею Полтавського окружного адмінсуду. Син Канигін Олександр Сергійович у 2011-2014 роках працював комп’ютерником у Вищому спецсуді. Племінниця Ларіна Євгенія Володимирівна у 2010-2014 роках працювала прокурором прокуратури Алчевська. Після Майдану влаштувалась консультантом у Верховний суд. Зять Бугаєнко Віталій Володимирович з 2008 року працює секретарем судового засідання у Вищому госпсуді. Короткевич Микола Євгенович Дружина Короткевич Наталія Петрівна у 2001-2012 роках була нотаріусом в Києві. Померла. Брат Короткевич Олександр Євгенович з 2008 року є суддею Вищого госпсуду. Син Короткевич Юрій Миколайович з 2010 року є адвокатом у «Адвокатському об’єднанні «Фаворит право» (він є співвласником разом з Зімін Максим Вікторович). Племінник Потіха Роман Миколайович з 2008 року помічник судді Верховного суду. Ковтюк Єлизавета Іванівна Дочка Ковтюк Любов Володимирівна у 2010-2013 роках була помічником судді Садгірського райсуду Чернівців. Відтоді помічник судді Апеляційного суду Чернівецької обл. Син Ковтюк Віталій Володимирович у 2011-2013 роках був консультантом в Апеляційному суді Києва. З 2013 року працює в Управлінні забезпечення в Верховному суді. Кривенда Олег Вікторович Племінниця Різник Оксана Русланівна з 2016 року працює у канцелярії Верховного суду. Кузьменко Олена Тимофіївна Племінниця Січкоріз Ольга Віталіївна з 2011 року працює консультантом у Верховному суді. Лященко Наталія Павлівна Чоловік Гриненко Олександр Іванович у 2010-2013 був замголови Апеляційного суду Києва, відтоді голова і суддя Апеляційного суду Київської обл. Син чоловіка Гриненко Олександр Олександрович у 2011-2016 роках був прокурором прокуратури Оболонського району Києва. Відтоді працює у прокуратурі АР Крим. Племінник Ляшенко Антон Євгенович веде індивідуальну адвокатську діяльність. Охрімчук Людмила Іванівна Донька Охрімчук Ольга Володимирівна з 2010 року нотаріус у Києві. Донька Охрімчук Надія Володимирівна з 2009 року консультант у Верховному суді. Дружина брата Лазученко Галина Володимирівна з 2012 року спеціаліст у Коростишівській місцевій прокуратурі. Донька сестри чоловіка Нужа Юлія Станіславівна – працівник апарату якогось суду Пошва Богдан Миколайович Донька Левко Віра Богданівна з 2011 року суддя Дніпровського райсуду Києва. Чоловік доньки Левко Ігор Іванович у 2010-2011 роках був помічником прокурора Дніпровської прокуратури Києва, потім отримав свідоцтво адвоката і у 2015 році задекларував мільйон гривень доходу. Прокопенко Олександр Борисович Дружина Прокопенко Наталія Миколаївна з 2009 року лаборант у Військово-медичному управлінні СБУ. Син Прокопенко Богдан Олександрович з березня 2016 року детектив НАБУ. Романюк Ярослав Михайлович Дочка Романюк Христина Ярославівна з 2012 року секретар судового засідання у Київському апеляційному госпсуді. З 2014 року спеціаліст відділу звернень Вищого госпсуду. Сімоненко Валентина Миколаївна Син Смірнов Олександр Геннадійович у 2008-2013 роках був помічником судді у Госпсуді Києва. З 2013 року є суддею Госпсуду Запорізької області. Школяров Віктор Федорович Донька Сливка Ірина Вікторівна з 2011 року помічник судді Апеляційного суду Кіровоградської області. Чоловік доньки Сливка Максим Анатолійович у 2008-2011 роках був слідчим УМВС в Кіровоградській області. У 2012 році став прокурором прокуратури Компанієвського району, з 2015 року прокурор прокуратури Кіровоградської області. Брат дружини Агурєєв Григорій Іванович у 2011-2015 роках був водієм та помічником чергового ізолятора тимчасового тримання у Великобурлукському райвідділі ГУМВС Харківської області. Зараз вже помічник оперуповноваженого у Великобурлукському відділенні поліції.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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