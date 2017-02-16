Звичайний непотизм: Верховний суд

16 Лютого 2017
18 з 20 суддів ВСУ мають рідню у судах, прокуратурі, міліції, нотаріаті та адвокатурі.
Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Лише у двох з 20 декларацій суддів Верховного суду не було пов’язаних родичів. Решта мають рідню у споріднених сферах, або взагалі працюють у тому ж ВСУ.
Наприклад, на адміністративних чи помічних позиціях у Верховному суді працюють племінниці суддів Канигіної, Кривенди і Кузьменко, племінник Короткевича, син Ковтюк, донька Охрімчук.
У інших Вищих судах працюють на посадах родичі ще шести суддів ВСУ, у двох суддів є рідня в Генпрокуратурі.
|Суддя ВСУ
|Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
|Берднік Інна Станіславівна
|–
|Волков Олександр Федорович
|Дочка Волкова Анастасія Олександрівна з 2010 року є приватним нотаріусом у Києві.
Брат дружини Бараненко Ігор Іванович з 2014 року старший прокурор відділу у Генпрокуратурі.
|Вус Світлана Михайлівна
|–
|Гошовська Тетяна Володимирівна
|Чоловік Гошовський Микола Іванович. Очолював прокуратуру Івано-Франківської області у 2011 році. У 2011-2014 працював у Генпрокуратурі на рівні зам начальника управління. З липня 2014 року прокурор Львівської області.
Донька чоловіка Гошовська Юлія Миколаївна. У 2011 році працювала у прокуратурі Києва. У жовтні 2011 року – через місяць після переходу батька в ГПУ – теж отримала призначення у Генпрокуратуру, де і працює донині прокурором відділу держобвинувачення у вищих судах.
Син чоловіка Гошовський Роман Миколайович у 2011 році працював помічником прокурора Святошинського району. Через кілька місяців після переходу батька у ГПУ отримує призначення у прокуратуру Києва. Відразу після Майдану сам переходить у Генпрокуратуру.
Невістка чоловіка Доля-Гошовська Катерина Василівна у лютому 2011 року працювала помічником судді Святошинського суду. Через місяць після підвищення тестя перейшла у оргвідділ Верховного суду, де судить її нова родичка. Наприкінці 2011 року стала помічником судді ВССУ.
|Гриців Михайло Іванович
|Дружина Гриців Віра Іванівна у 2002-2011 роках була суддею Львівського госпсуду. З 2011 є суддею Львівського апеляційного господарського суду.
Син Гриців Назар Михайлович у 2008-2014 роках був прокурором прокуратури Сихівського району Львова, відтоді у прокуратурі Львівської області.
Дочка Гриців Галина Михайлівна у 2010-2016 роках була помічником судді Львівського окружного адміністративного суду. З березня 2016 року – помічник секретаря Пленуму Вищого адмінсуду.
|Гуменюк Василь Іванович
|Син Гуменюк Іван Васильович з 2010 року помічник судді Вищого адмінсуду.
|Ємець Анатолій Анатолійович
|Донька Ємець Яна Анатоліївна з 2011 року прокурор прокуратури Києва
Син Ємець Анатолій Анатолійович з 2011 по 2016 був прокурором прокуратури Києва, звільнився за власним бажанням.
Чоловік доньки (зять) Матвійчук Юрій Миколайович з 2010 року був помічником прокурора Тернопільського району. З 2012 року помічник прокурора прокуратури Тернопільської області. Також у 2012 став прокурором прокуратури Києва.
Батько чоловіка доньки (сват) у 2010-2014 роках був прокурором Збаразького району Тернопільської області, зараз на пенсії.
Племінник Ємець Михайло Михайлович з 2013 року оперуповноважений Енергодарського відділу поліції Кам’янка-Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області.
Племінниця Артеменко Альона Михайлівна з 2011 року секретар судового засідання Комунарського райсуду Запорізької області.
|Жайворонок Тетяна Євгенівна
|Чоловік Шипко Володимир Васильович у 2003-2016 роках був суддею Київського апеляційного госпсуду.
Дочка Шипко Дарія Володимирівна з 2008 юрист представництва компанії «Гід Луарет Нуель Європа», з 2011 року директор з юридичних питань ПрАТ «Консюмерз Скло-Зоря» (адвокатом не працювала).
Дочка Ющак Анна Володимирівна з 2007 року адвокат, директор департаменту Української іноземної юридичної колегії.
|Канигіна Галина Володимирівна
|Дочка Канигіна Тетяна Сергіївна у 2007-2014 була помічником судді і суддею Полтавського окружного адмінсуду.
Син Канигін Олександр Сергійович у 2011-2014 роках працював комп’ютерником у Вищому спецсуді.
Племінниця Ларіна Євгенія Володимирівна у 2010-2014 роках працювала прокурором прокуратури Алчевська. Після Майдану влаштувалась консультантом у Верховний суд.
Зять Бугаєнко Віталій Володимирович з 2008 року працює секретарем судового засідання у Вищому госпсуді.
|Короткевич Микола Євгенович
|Дружина Короткевич Наталія Петрівна у 2001-2012 роках була нотаріусом в Києві. Померла.
Брат Короткевич Олександр Євгенович з 2008 року є суддею Вищого госпсуду.
Син Короткевич Юрій Миколайович з 2010 року є адвокатом у «Адвокатському об’єднанні «Фаворит право» (він є співвласником разом з Зімін Максим Вікторович).
Племінник Потіха Роман Миколайович з 2008 року помічник судді Верховного суду.
|Ковтюк Єлизавета Іванівна
|Дочка Ковтюк Любов Володимирівна у 2010-2013 роках була помічником судді Садгірського райсуду Чернівців. Відтоді помічник судді Апеляційного суду Чернівецької обл.
Син Ковтюк Віталій Володимирович у 2011-2013 роках був консультантом в Апеляційному суді Києва. З 2013 року працює в Управлінні забезпечення в Верховному суді.
|Кривенда Олег Вікторович
|Племінниця Різник Оксана Русланівна з 2016 року працює у канцелярії Верховного суду.
|Кузьменко Олена Тимофіївна
|Племінниця Січкоріз Ольга Віталіївна з 2011 року працює консультантом у Верховному суді.
|Лященко Наталія Павлівна
|Чоловік Гриненко Олександр Іванович у 2010-2013 був замголови Апеляційного суду Києва, відтоді голова і суддя Апеляційного суду Київської обл.
Син чоловіка Гриненко Олександр Олександрович у 2011-2016 роках був прокурором прокуратури Оболонського району Києва. Відтоді працює у прокуратурі АР Крим.
Племінник Ляшенко Антон Євгенович веде індивідуальну адвокатську діяльність.
|Охрімчук Людмила Іванівна
|Донька Охрімчук Ольга Володимирівна з 2010 року нотаріус у Києві.
Донька Охрімчук Надія Володимирівна з 2009 року консультант у Верховному суді.
Дружина брата Лазученко Галина Володимирівна з 2012 року спеціаліст у Коростишівській місцевій прокуратурі.
Донька сестри чоловіка Нужа Юлія Станіславівна – працівник апарату якогось суду
|Пошва Богдан Миколайович
|Донька Левко Віра Богданівна з 2011 року суддя Дніпровського райсуду Києва.
Чоловік доньки Левко Ігор Іванович у 2010-2011 роках був помічником прокурора Дніпровської прокуратури Києва, потім отримав свідоцтво адвоката і у 2015 році задекларував мільйон гривень доходу.
|Прокопенко Олександр Борисович
|Дружина Прокопенко Наталія Миколаївна з 2009 року лаборант у Військово-медичному управлінні СБУ.
Син Прокопенко Богдан Олександрович з березня 2016 року детектив НАБУ.
|Романюк Ярослав Михайлович
|Дочка Романюк Христина Ярославівна з 2012 року секретар судового засідання у Київському апеляційному госпсуді. З 2014 року спеціаліст відділу звернень Вищого госпсуду.
|Сімоненко Валентина Миколаївна
|Син Смірнов Олександр Геннадійович у 2008-2013 роках був помічником судді у Госпсуді Києва. З 2013 року є суддею Госпсуду Запорізької області.
|Школяров Віктор Федорович
|Донька Сливка Ірина Вікторівна з 2011 року помічник судді Апеляційного суду Кіровоградської області.
Чоловік доньки Сливка Максим Анатолійович у 2008-2011 роках був слідчим УМВС в Кіровоградській області. У 2012 році став прокурором прокуратури Компанієвського району, з 2015 року прокурор прокуратури Кіровоградської області.
Брат дружини Агурєєв Григорій Іванович у 2011-2015 роках був водієм та помічником чергового ізолятора тимчасового тримання у Великобурлукському райвідділі ГУМВС Харківської області. Зараз вже помічник оперуповноваженого у Великобурлукському відділенні поліції.
Юрій Ніколов, «Наші гроші»