За рік протеже СБУшників підняли ціну російського їдкого натру для «Енергоатома» на 18%

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16 Лютого 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 7 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ СУЛП «Хімімпекс» про поставку їдкого натру на 19,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для АЕС замовили 873 т очищеного їдкого натру марки А ГОСТ 11078-78 виробництва АТ «Башкирська содова компанія» (Росія) з умістом натрію гідроокису не менше 45% по 22 770 грн. за тонну в перерахунку на 100% основної речовини.

Торік у грудні ВП «Южно-Українська АЕС» купив такий натр у цієї самої фірми по 25 500 грн. за тонну.

У березні 2016 року «Хімімпекс» продав його «Енергоатому» на 18% дешевше – по 18 600 грн. за тонну в 100% обчисленні. У 2015 році тендерна ціна для атомників становила 17 790 грн., а в 2014 році – 17 500 грн.

«Хімімпекс» належить Сергію Сокирку та Ірині Должиковій. Про цю фірму казали, що її діяльністю опікуються кілька представників СБУ. Відповідну заяву у квітні 2015 р. зробила фірма «Кемікал Елементс Юкрейн», яка тоді називалася «Донецьк-реактив».

Із 2008 року «Хімімпекс» виграв тендерів на 740,11 млн грн., з яких 370,69 млн грн. – в системі «Енергоатома».

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Лекора» Ольги Коби та Ганни Корж, яким із червня 2016 року керує Вікторія Ткаченко. Компанія продає пісок і щебінь та здає в оренду вантажний транспорт.

Корж і Коба також володіють ТОВ аудиторська фірма «Магда» разом із Сергієм Сергійовичем Лещенком (не плутати з нардепом Сергієм Анатолійовичем Лещенком).

За даними російського видання «Ведомости», акціонерами «Башкирської содової компанії» є уряд Башкирії (38%), «Башхім» (29%) та кіпрський офшор «Modisanna Limited» (28%).

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