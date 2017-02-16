Сільський голова отримав 3 роки тюрми за привласнення 70 тисяч гривень та «жигулів»

Колишній голова Олександрівської сільської ради Буринського району Сумської області Роман Бойчук засуджений до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Про це свідчить вирок Білопільського районного суду Сумської області від 9 лютого.

У 2011-2015 роках голові села за його вказівками незаконно нарахували та видали премії, матеріальну допомогу на оздоровлення, доплати за ранг та за вислугу років на загальну суму 67 тис грн. Ці кошти були виділені з бюджету сільради.

Крім того, у 2012 році Бойчук зібрав з фермерів 25,7 тис грн., щоб купити автомобіль для сільської ради. За ці кошти було придбано ВАЗ 21070, який сільський голова під приводом нібито неможливості поставити автомобіль на облік сільради зареєстрував на себе і використовував на власний розсуд.

В подальшому сільрада без відома місцевих депутатів уклала з Бойчуком договір оренди цього автомобіля, включивши витрати на утримання орендованого транспортного засобу до кошторису сільської ради на 2013 рік. У 2015 році сільський голова продав ВАЗ 21070, перереєструвавши його на свою доньку.

Бойчук визнав свою вину частково. Зокрема, не заперечував, що привласнив кошти сільради. В результаті він отримав 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 роки.

Суд також стягнув з колишнього сільського голови на користь Олександрівської сільської ради 67 тис грн. завданої матеріальної шкоди.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції 9 лютого.

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