Поліція підозрює Харківський бронетанковий завод в ухилянні від податків через «фіктаря»

Суд дозволив поліції вилучити документацію ДП «Харківський бронетанковий завод» про торгівельні операції в 2016 році з ТОВ «Сімузар», яке підозрюють в фіктивній діяльності.

Таке рішення ухвалив Святошинський районний суд м. Києва, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках провадження №12016100080010745 від 28.10.2016 р.

З матеріалів суду відомо, що до Святошинскього УП ГУНП Києва звернувся заявник, який стверджував, що невідомі зареєстрували «Сімузар» на його ім’я та записали в цій фірмі його директором. Заявник запевнив, що не мав ніякого відношення до цього підприємства, а воно було зареєстроване по підробленим документам.

Слідство встановило, що за місцем реєстрації фірма відсутня, її фактичне місце не відоме, діяльності вона не здійснювало.

В поліції запідозрили, що справжні засновники «Сімузар» використовують його рахунки та печатку для надання послуг з конвертації коштів, заниження податків, створення від’ємного ПДВ та легалізації доходів.

Поліція встановила, що у липні та вересні минулого року «Сімузар» продавало товари/послуги ДП «Харківський бронетанковий завод». За рахунок операцій з фірмою державний завод минулого року сформував податковий кредит.

Слідчий підозрює, що документи по цим взаємовідносинам можуть бути доказом про фіктивність «Сімузар» та надання фірмою незаконних послуг, а тому попросив суд дозволу вилучити відповідні документи на «ХБТЗ». Слідчий також попросив вилучити документи про те, як завод далі використав придбану у фірми продукцію. Суд ці клопотання задовольнив.

«Сімузар» було зареєстроване на початку 2015 року в м. Вишневе Київської області на мешканця Донецька Всеволода Товстуна, В’ячеслава Хамлова з Києва та Дем’яна Ясинецького з Харкова. З березня 2016 року зареєстроване в Маріуполі на киянина Вадима Юрченка.

З листопада директором «ХБТЗ» є Олександр Глушко, який отримав цю посаду за результатами кадрового конкурсу.

Минулого року Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти посадових осіб «ХБТЗ», яких підозрює у фіктивній закупівлі в квітні-листопаді 2015 року зброї та запчастин на 37,52 млн грн.

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