Лісовики відсудили у дружини головного «опоблоківця» Харківщини кафе на пляжі

Вищий господарський суд задовольнив касаційну скаргу КП «Жовтневе лісове господарство» та прокуратури і відмовився визнати за ТОВ «Федерація боксу та кікбоксину» право власності на самобудови на березі Нагор’євського водосховища під Харковом.

Таку постанову суд прийняв 8 лютого.

З матеріалів суду відомо, що в 1999 році Харківська РДА передала в оренду «Федерація боксу та кікбоксингу» водоймище площею 70,3 га та 10 га побережжя. Ділянка була передана в користування на 10 років для створення зони відпочинку «Нагорьєвський» та проведення тут культурно-оздоровчих і спортивних заходів.

У 2000-му фірма самочинно побудувала на ділянці кафе, вбиральню та КПП і отримала для нього адресу – селище Безлюдівка, вул. Нагірна, 57. Але КП «Харківське районне БТІ» відмовилося прийняти ці новобудови в експлуатацію.

Після цього фірма звернулася до суду і перша інстанція задовольнила її позов. Господарський суд Харківської області тоді вирішив, що раз «ФБіК» орендує ділянку, то має право будувати на ній. Коли прокуратура та КП «Жовтневе лісництво» подали позов до апеляційного суду, то отримала там відмову. Суд тоді з посиланням на статтю Цивільного кодексу вирішив, що якщо кафе вже збудоване, то будівник має на нього право.

У відповідь Вищий госпсуд зауважив, що апеляційний суд взагалі не вказав, на яку частину статті Кодексу він послався в своєму рішенні. Крім того, ВСГУ зазначив, що суди попередніх інстанцій помилково прийняли свої рішенні, бо нерухомість була побудована самочинно без погодженням з орендодавцем, а значить будівельник не має на нього права. Тому ВГСУ скасував рішення судів і постановив не визнавати за «ФБіК» права власності на збудовані в Безлюдівці об’єкти.

Восени Вищий госпсуд також відмовився продовжити «Федерації боксу та кікбоксінгу» оренду пляжу та водосхища в Безлюдівці.

Засновниками фірми є Дмитро Сторожев, Артур Степаньян та Тетяна Каратуманова. Остання – дружина Олег Каратуманова, який в 2002-2005 роках був депутатом Верховної Ради. Після того він три скликання поспіль обирався до Харківської облради, двічі від Партії регіонів, а останній раз від «Опозиційного блоку», фракцію якого і очолює. Каратуманова також є власниками фірм, в оренді у яких знаходяться рекреаційні землі Харківщини, її ТОВ «Вітерець» орендує земельну ділянка в Парку ім. Горького.

Нагор’євське водосховище знаходиться на відстані півгодини від Харкова і є одним з улюблених місць відпочинку мешканців обласного центру.

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