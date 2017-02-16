Київські медики купили адреналін вдвічі дорожче від закупівель усіх інших лікарень країни

16 Лютого 2017
Лікарні, підпорядковані Київській обласній раді та облдержадміністрації, в останні місяці купували найдорожчий розчин адреналіну у ТОВ «Фрам ко» по цінам вдвічі вищим від середнього рівня по Україні.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
«Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» (Глеваха) 16 січня уклало з фірмою угоду вартістю 199 994 грн., що було лише на 6 гривень нижче від рівня з якого лікарня мала б провести відкриті торги. На цій закупівлі вартість 0,18% розчину для ін’єкцій в ампулах 1 мл (10 штук в упаковці) склала 84,46 грн. (тут і далі всі ціни перераховано з ПДВ). Медичну установу очолює заслужений лікар України Геннадій Зільберблат.
«Київська обласна лікарня №2» під керівництвом Володимира Єлагіна на відкритих торгах 22 грудня замовило фірмі адреналін виробництва фармзаводу «Здоров’я» по 83 грн. за упаковку. Тут на торгах єдиним конкурентом була фірма «Укроптпостач» з групи Петра Багрія, яка програла, не торгуючись аукціоні, з різницею цін 0,3%.
Також у топ-десятці найдорожчих закупівельників адреналіну з розчином по 50,18 грн. знаходиться Токарівський психоневрологічний інтернат (Полтавська обл.), який наразі є лідером по найдорожчим закупівлям анальгіну.
Вказані ціни київських лікарень є вдвічі вищими від середнього рівня по іншим тендерам України. У листопаді-січні левова частина закупівель адреналіну пройшла по цінам в діапазоні 36-45 грн. за упаковку. При цьому дистрибутор «БаДМ» отримував від лікарень замовлення саме на той «Адреналін-Здоров’я» по ціні 39 грн. за упаковку, який «Фрам ко» продало «Київській обллікарні №2» по 83 гривні.
Засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.
Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».
Ціни на розчин адреналіну (0,18% в ампулах 1 мл № 10) на закупівлях цієї зими
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|84,46
|ТОВ «ФРАМ КО»
|16.01.2017
|КЗ Київської обласної ради «Київська обласна лікарня №2»
|83,00
|ТОВ «ФРАМ КО»
|22.12.2016
|Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», Харківська
|66,39
|ТОВ “Своя Аптeка”
|16.12.2016
|Управління охорони здоровя Чернігівської ОДА
|56,04
|ТОВ «ФРАМ КО»
|06.12.2016
|КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»
|52,43
|ТОВ «Аметрін ФК»
|11.11.2016
|Токарівський психоневрологічний інтернат, Полтавська
|50,18
|ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм»
|16.01.2017
|Харківська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27)
|49,33
|ТОВ «Своя аптека»
|17.11.2016
|КУ «Комунальна установа «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради»
|48,15
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|13.12.2017
|КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Київська
|47,83
|ТОВ «Рецепти життя»
|22.12.2016
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування», Запорізька
|47,00
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
|КЗ Гадяцький ЦПМСД, Полтавська
|46,84
|ТОВ «БАДМ-Б»
|25.10.2016
|КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Київська
|46,07
|ТОВ «Рецепти життя»
|14.12.2016
|КЗ Ємільчинська центральна районна лікарня, Житомирська
|45,28
|ПП фірма «Санітас»
|21.11.2016
|КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Кихвська
|45,06
|ТОВ «Рецепти життя»
|21.12.2016
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|45,00
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
|ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»
|44,62
|ПП Себ-Фармація
|02.11.2016
|КУ «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування», Полтавська
|44,04
|ТОВ «Бадм-Б»
|12.12.2016
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 «Шевченківського району міста Києва
|44,04
|КП «Фармація»
|10.11.2016
|КЗ Старокозацька районна лікарня, Одеська
|44,04
|ТОВ БаДМ
|29.11.2016
|Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня, Вінницька
|44,04
|ТОВ БаДМ
|21.11.2016
|Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту)
|43,99
|ФОП Попова Олена Олександрівна
|15.11.2016
|КНП «ЦПМСД № 3 Дарницького району м. Києва»
|43,30
|ТОВ Альта-С
|20.12.2016
|Сторожинецька ЦРЛ, Чернівецька
|42,24
|ТОВ «БАДМ-Б»
|24.01.2017
|Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр
|42,15
|ТОВ Аметрін ФК
|05.12.2016
|Відділ освіти Слов’янської міської ради, Донецька
|41,94
|Мале ПП «Галеніка»
|24.11.2016
|Обухівська центральна районна лікарня, Київська
|41,80
|ТОВ «МВВ Інструментс»
|25.12.2016
|КУ Міська клінічна лікарня №1, Одеська
|41,70
|ТОВ «БАДМ-Б»
|05.12.2016
|КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва»
|41,64
|ТОВ «ФРАМ КО»
|01.11.2016
|КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок»
|41,12
|ТОВ «Фірма Волиньфарм»
|20.12.2016
|Хмельницька міська дитяча лікарня
|40,82
|Міська комунальна аптека «Віола»
|06.12.2016
|Ковельське МТМО, Волинська
|40,82
|ТОВ «Волиньфарм»
|20.12.2016
|Київська міська психоневрологічна лікарня №56
|40,77
|КП «Фармація»
|06.12.2016
|КУ «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ», Луганська
|40,39
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ» відокремлений підрозділ «Центральна міська аптека №43»
|27.12.2016
|ДП «Адміністрація морських портів України» Білгород-Дністровська філія (адміністрація Білгород-Дністровського морського порту)
|40,37
|ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|08.12.2016
|Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці, Полтавська
|40,26
|Філія ПКП «Полтавафарм» Аптека №6
|16.01.2017
|КЗ Ємільчинська центральна районна лікарня Житомирської області
|40,25
|ПП фірма «Санітас «
|19.12.2016
|Луганський обласний протитуберкульозний диспансер
|40,19
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ» в особі Відокремленого підрозділу «Центральна міська аптека №44»
|22.11.2016
|Хмельницька міська дитяча лікарня
|40,15
|Міська комунальна аптека «Віола»
|01.12.2016
|Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат»
|40,00
|ТОВ «СВОЯ АПТЕКА»
|05.12.2016
|КУ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром Дніпропетровської обласної ради»
|39,96
|ТОВ Бадм-Б
|08.12.2016
|КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6 Дніпропетровської обласної ради»
|39,93
|ТОВ «БАДМ – Б»
|07.12.2016
|ДП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер «
|39,91
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|02.11.2016
|КЗО «Багатопрофільний навчально реабілітаційний ресурсно методичний цент корекційної роботи та інклюзивного навчання « Дніпропетровської обласної ради
|39,79
|ТОВ «Факультет-Ф»
|11.11.2016
|Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради
|39,71
|КП «Ліки України» Чернігівської міської ради
|15.12.2016
|КЛПЗ «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради
|39,71
|КП «Ліки України» Чернігівської Обласної Ради
|15.12.2016
|«Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака» , Чернігівська
|39,71
|КП « Ліки України» Чернігівської Обласної Ради
|12.12.2016
|КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка»
|39,70
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|02.12.2016
|Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації
|39,65
|ТОВ «БАДМ-Б»
|19.12.2016
|Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1, Хмельницька
|39,53
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К»
|21.10.2017
|КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6 Дніпропетровської обласної ради»
|39,22
|ПП АКБАРС
|12.12.2016
|Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Житомирська
|39,17
|ПП фірма «Санітас «
|08.12.2016
|КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни»
|39,15
|ТОВ Бадм
|30.11.2016
|КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради
|38,96
|ТОВ «БаДМ-Б»
|12.12.2016
|КЗ «Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром»ДОР»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|16.01.2017
|Сумська центральна районна клінічна лікарня
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|19.12.2016
|КЗ»Марганецька центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|15.12.2016
|КУ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «Бадм-Б»
|15.12.2016
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради Донецької області
|38,96
|ТОВ Бадм-Б
|23.12.2016
|КЗ «Дніпропетровський центр ПМС допомоги №12»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|20.12.2016
|КУ «КЗ «Христофорівський протитуберкульозний санаторій для дорослих», Дніпропетровська
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|19.12.2016
|КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|16.12.2016
|ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім.З.Й.Красовицького»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|15.12.2016
|КУ «Андрушівська центральна районна лікарня», Житомирська
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|09.12.2016
|КУ «КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|09.12.2016
|Першотравнева центральна районна лікарня
|38,96
|ТОВ «Бадм-Б»
|16.12.2016
|Тиврівська центральна районна лікарня
|38,96
|ТОВ Бадм-Б
|09.12.2016
|КЗ «Томаківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БАДМ – Б»
|07.12.2016
|КЗ «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|25.11.2016
|КЗ «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|22.11.2016
|КУ « Петриківська ЦРЛ ДОР»
|38,96
|ТОВ Бадм
|18.11.2016
|КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф»«
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|08.12.2016
|КЗ “Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова”
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|07.12.2016
|Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|06.12.2016
|КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|13.12.2016
|КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|13.12.2016
|КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя»
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|12.12.2016
|Київська міська клінічна лікарня № 9
|38,96
|ТОВ Бадм
|23.11.2016
|Покровська центральна районна лікарня
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|05.12.2016
|КЗ «Пологовий будинок №2 міста Маріуполя»«
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|14.11.2016
|КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат ДОР»
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|28.11.2016
|КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БаДМ-Б»
|01.12.2016
|КЗ Збаразької районної ради «Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|01.12.2016
|КЗ «Царичанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|02.12.2016
|КЗ «Царичанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|02.12.2016
|Тульчинська центральна районна лікарня, Вінницька
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|02.12.2016
|КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|04.11.2016
|КЗ «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|05.12.2016
|КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|28.11.2016
|КЛПЗ «Міська дитяча лікарня»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|28.11.2016
|КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
|38,96
|ТОВ Бадм
|11.11.2016
|КЗ «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги», Дніпропетровська
|38,96
|ТОВ Бадм
|11.11.2016
|КЗ «Новомосковська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради
|38,96
|ТОВ Бадм
|02.11.2016
|КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1»
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|14.11.2016
|Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|14.11.2016
|КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради»
|38,96
|ТОВ «БаДМ»
|04.11.2016
|Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова, Хмельницька
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|06.12.2016
|ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України»
|38,96
|ТОВ «БАДМ-Б»
|07.12.2016
|Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами
|38,96
|ТОВ БаДМ
|28.11.2016
|Глибоцька центральна районна комунальна лікарня
|38,92
|ПП «Гармонія-2000»
|29.11.2016
|Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва»
|38,70
|ТОВ «МВВ Інструментс»
|13.12.2017
|ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ»
|38,45
|ТОВ «БаДМ»
|12.12.2016
|Канівська центральна районна лікарня, Черкаська
|38,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|09.12.2016
|КЗ « Дніпропетровська МКЛ №11» ДОР»
|38,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|02.12.2016
|КЗ «Центральна міська лікарня»
|38,42
|ТОВ Бадм
|02.11.2016
|Жовтоводська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№26)
|38,42
|ТОВ «БаДМ»
|03.11.2016
|КУ «Центральна районна лікарня»Житомирської райради
|38,39
|ТОВ Бадм
|01.11.2016
|Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
|38,00
|ТОВ Дарен-Інвест
|30.11.2016
|Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
|37,90
|ТОВ Бадм
|06.12.2016
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Шевченківського району міста Києва
|37,88
|ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека»
|21.11.2016
|КУ»Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
|37,85
|ТОВ «БАДМ-Б»
|07.12.2016
|Військово-медичне управління Служби безпеки України
|37,84
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|08.12.2016
|КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»
|37,56
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|15.11.2016
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»Подільського району м. Києва
|37,21
|ТОВ «БАДМ-Б»
|09.12.2016
|КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
|37,03
|ТОВ «БАДМ-Б»
|13.12.2016
|КУ «Центральна міська лікарня №1», Житомир
|37,02
|ПП фірма «Санітас «
|05.12.2016
|КУ «Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги», Дніпропетровська
|36,79
|ТОВ «Факультет»
|01.12.2016
|КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва
|36,66
|ТОВ «Своя аптека»
|16.12.2016
|Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» КМДА
|36,00
|ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп»
|09.12.2016
|Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця»
|28,21
|ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»«
|19.12.2016