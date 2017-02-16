Київські медики купили адреналін вдвічі дорожче від закупівель усіх інших лікарень країни

Лікарні, підпорядковані Київській обласній раді та облдержадміністрації, в останні місяці купували найдорожчий розчин адреналіну у ТОВ «Фрам ко» по цінам вдвічі вищим від середнього рівня по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

«Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» (Глеваха) 16 січня уклало з фірмою угоду вартістю 199 994 грн., що було лише на 6 гривень нижче від рівня з якого лікарня мала б провести відкриті торги. На цій закупівлі вартість 0,18% розчину для ін’єкцій в ампулах 1 мл (10 штук в упаковці) склала 84,46 грн. (тут і далі всі ціни перераховано з ПДВ). Медичну установу очолює заслужений лікар України Геннадій Зільберблат.

«Київська обласна лікарня №2» під керівництвом Володимира Єлагіна на відкритих торгах 22 грудня замовило фірмі адреналін виробництва фармзаводу «Здоров’я» по 83 грн. за упаковку. Тут на торгах єдиним конкурентом була фірма «Укроптпостач» з групи Петра Багрія, яка програла, не торгуючись аукціоні, з різницею цін 0,3%.

Також у топ-десятці найдорожчих закупівельників адреналіну з розчином по 50,18 грн. знаходиться Токарівський психоневрологічний інтернат (Полтавська обл.), який наразі є лідером по найдорожчим закупівлям анальгіну.

Вказані ціни київських лікарень є вдвічі вищими від середнього рівня по іншим тендерам України. У листопаді-січні левова частина закупівель адреналіну пройшла по цінам в діапазоні 36-45 грн. за упаковку. При цьому дистрибутор «БаДМ» отримував від лікарень замовлення саме на той «Адреналін-Здоров’я» по ціні 39 грн. за упаковку, який «Фрам ко» продало «Київській обллікарні №2» по 83 гривні.

Засновником фірми «Фрам КО» значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.

Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».

Ціни на розчин адреналіну (0,18% в ампулах 1 мл № 10) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 84,46 ТОВ «ФРАМ КО» 16.01.2017 КЗ Київської обласної ради «Київська обласна лікарня №2» 83,00 ТОВ «ФРАМ КО» 22.12.2016 Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», Харківська 66,39 ТОВ “Своя Аптeка” 16.12.2016 Управління охорони здоровя Чернігівської ОДА 56,04 ТОВ «ФРАМ КО» 06.12.2016 КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» 52,43 ТОВ «Аметрін ФК» 11.11.2016 Токарівський психоневрологічний інтернат, Полтавська 50,18 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 16.01.2017 Харківська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27) 49,33 ТОВ «Своя аптека» 17.11.2016 КУ «Комунальна установа «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради» 48,15 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 13.12.2017 КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Київська 47,83 ТОВ «Рецепти життя» 22.12.2016 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування», Запорізька 47,00 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 КЗ Гадяцький ЦПМСД, Полтавська 46,84 ТОВ «БАДМ-Б» 25.10.2016 КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Київська 46,07 ТОВ «Рецепти життя» 14.12.2016 КЗ Ємільчинська центральна районна лікарня, Житомирська 45,28 ПП фірма «Санітас» 21.11.2016 КЗ Вишгородська центральна районна лікарня, Кихвська 45,06 ТОВ «Рецепти життя» 21.12.2016 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 45,00 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» 44,62 ПП Себ-Фармація 02.11.2016 КУ «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування», Полтавська 44,04 ТОВ «Бадм-Б» 12.12.2016 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 «Шевченківського району міста Києва 44,04 КП «Фармація» 10.11.2016 КЗ Старокозацька районна лікарня, Одеська 44,04 ТОВ БаДМ 29.11.2016 Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня, Вінницька 44,04 ТОВ БаДМ 21.11.2016 Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту) 43,99 ФОП Попова Олена Олександрівна 15.11.2016 КНП «ЦПМСД № 3 Дарницького району м. Києва» 43,30 ТОВ Альта-С 20.12.2016 Сторожинецька ЦРЛ, Чернівецька 42,24 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017 Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр 42,15 ТОВ Аметрін ФК 05.12.2016 Відділ освіти Слов’янської міської ради, Донецька 41,94 Мале ПП «Галеніка» 24.11.2016 Обухівська центральна районна лікарня, Київська 41,80 ТОВ «МВВ Інструментс» 25.12.2016 КУ Міська клінічна лікарня №1, Одеська 41,70 ТОВ «БАДМ-Б» 05.12.2016 КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» 41,64 ТОВ «ФРАМ КО» 01.11.2016 КЗ «Луцький клінічний пологовий будинок» 41,12 ТОВ «Фірма Волиньфарм» 20.12.2016 Хмельницька міська дитяча лікарня 40,82 Міська комунальна аптека «Віола» 06.12.2016 Ковельське МТМО, Волинська 40,82 ТОВ «Волиньфарм» 20.12.2016 Київська міська психоневрологічна лікарня №56 40,77 КП «Фармація» 06.12.2016 КУ «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ», Луганська 40,39 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» відокремлений підрозділ «Центральна міська аптека №43» 27.12.2016 ДП «Адміністрація морських портів України» Білгород-Дністровська філія (адміністрація Білгород-Дністровського морського порту) 40,37 ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 08.12.2016 Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці, Полтавська 40,26 Філія ПКП «Полтавафарм» Аптека №6 16.01.2017 КЗ Ємільчинська центральна районна лікарня Житомирської області 40,25 ПП фірма «Санітас « 19.12.2016 Луганський обласний протитуберкульозний диспансер 40,19 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» в особі Відокремленого підрозділу «Центральна міська аптека №44» 22.11.2016 Хмельницька міська дитяча лікарня 40,15 Міська комунальна аптека «Віола» 01.12.2016 Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» 40,00 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 05.12.2016 КУ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром Дніпропетровської обласної ради» 39,96 ТОВ Бадм-Б 08.12.2016 КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6 Дніпропетровської обласної ради» 39,93 ТОВ «БАДМ – Б» 07.12.2016 ДП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер « 39,91 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 02.11.2016 КЗО «Багатопрофільний навчально реабілітаційний ресурсно методичний цент корекційної роботи та інклюзивного навчання « Дніпропетровської обласної ради 39,79 ТОВ «Факультет-Ф» 11.11.2016 Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради 39,71 КП «Ліки України» Чернігівської міської ради 15.12.2016 КЛПЗ «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради 39,71 КП «Ліки України» Чернігівської Обласної Ради 15.12.2016 «Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака» , Чернігівська 39,71 КП « Ліки України» Чернігівської Обласної Ради 12.12.2016 КЗ «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» 39,70 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 02.12.2016 Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації 39,65 ТОВ «БАДМ-Б» 19.12.2016 Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1, Хмельницька 39,53 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» 21.10.2017 КУ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6 Дніпропетровської обласної ради» 39,22 ПП АКБАРС 12.12.2016 Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Житомирська 39,17 ПП фірма «Санітас « 08.12.2016 КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» 39,15 ТОВ Бадм 30.11.2016 КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» Черкаської обласної ради 38,96 ТОВ «БаДМ-Б» 12.12.2016 КЗ «Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром»ДОР» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 16.01.2017 Сумська центральна районна клінічна лікарня 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 19.12.2016 КЗ»Марганецька центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016 КУ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «Бадм-Б» 15.12.2016 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради Донецької області 38,96 ТОВ Бадм-Б 23.12.2016 КЗ «Дніпропетровський центр ПМС допомоги №12» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 20.12.2016 КУ «КЗ «Христофорівський протитуберкульозний санаторій для дорослих», Дніпропетровська 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 19.12.2016 КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 16.12.2016 ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім.З.Й.Красовицького» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016 КУ «Андрушівська центральна районна лікарня», Житомирська 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 09.12.2016 КУ «КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 09.12.2016 Першотравнева центральна районна лікарня 38,96 ТОВ «Бадм-Б» 16.12.2016 Тиврівська центральна районна лікарня 38,96 ТОВ Бадм-Б 09.12.2016 КЗ «Томаківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БАДМ – Б» 07.12.2016 КЗ «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 25.11.2016 КЗ «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 22.11.2016 КУ « Петриківська ЦРЛ ДОР» 38,96 ТОВ Бадм 18.11.2016 КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф»« 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 08.12.2016 КЗ “Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова” 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 07.12.2016 Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 06.12.2016 КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 38,96 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 Київська міська клінічна лікарня № 9 38,96 ТОВ Бадм 23.11.2016 Покровська центральна районна лікарня 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 05.12.2016 КЗ «Пологовий будинок №2 міста Маріуполя»« 38,96 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат ДОР» 38,96 ТОВ «БаДМ» 28.11.2016 КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016 КЗ Збаразької районної ради «Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 01.12.2016 КЗ «Царичанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016 КЗ «Царичанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016 Тульчинська центральна районна лікарня, Вінницька 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва 38,96 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016 КЗ «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 05.12.2016 КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 28.11.2016 КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 28.11.2016 КЗ Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» 38,96 ТОВ Бадм 11.11.2016 КЗ «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги», Дніпропетровська 38,96 ТОВ Бадм 11.11.2016 КЗ «Новомосковська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради 38,96 ТОВ Бадм 02.11.2016 КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 38,96 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації 38,96 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради» 38,96 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016 Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова, Хмельницька 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 06.12.2016 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева Національної академії медичних наук України» 38,96 ТОВ «БАДМ-Б» 07.12.2016 Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 38,96 ТОВ БаДМ 28.11.2016 Глибоцька центральна районна комунальна лікарня 38,92 ПП «Гармонія-2000» 29.11.2016 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва» 38,70 ТОВ «МВВ Інструментс» 13.12.2017 ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ» 38,45 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 Канівська центральна районна лікарня, Черкаська 38,42 ТОВ «БАДМ-Б» 09.12.2016 КЗ « Дніпропетровська МКЛ №11» ДОР» 38,42 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016 КЗ «Центральна міська лікарня» 38,42 ТОВ Бадм 02.11.2016 Жовтоводська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№26) 38,42 ТОВ «БаДМ» 03.11.2016 КУ «Центральна районна лікарня»Житомирської райради 38,39 ТОВ Бадм 01.11.2016 Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 38,00 ТОВ Дарен-Інвест 30.11.2016 Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 37,90 ТОВ Бадм 06.12.2016 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Шевченківського району міста Києва 37,88 ТОВ «МВВ-Інструментс», мережа аптек «Мировая Аптека» 21.11.2016 КУ»Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 37,85 ТОВ «БАДМ-Б» 07.12.2016 Військово-медичне управління Служби безпеки України 37,84 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 08.12.2016 КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» 37,56 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 15.11.2016 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»Подільського району м. Києва 37,21 ТОВ «БАДМ-Б» 09.12.2016 КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 37,03 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 КУ «Центральна міська лікарня №1», Житомир 37,02 ПП фірма «Санітас « 05.12.2016 КУ «Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги», Дніпропетровська 36,79 ТОВ «Факультет» 01.12.2016 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва 36,66 ТОВ «Своя аптека» 16.12.2016 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» КМДА 36,00 ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп» 09.12.2016 Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця» 28,21 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»« 19.12.2016

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