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Голова благодійного фонду Онищенка втік закордон і не зміг зняти арешт з $600 тисяч

16 Лютого 2017

Апеляційний суд м. Києва залишив під арештом $600 тис, що належать Геннадію Шаманському, голові благодійного фонду Олександра Онищенка «Родина». Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Арешт на ці кошти, які були вилучені влітку минулого року з банківської скриньки Шаманського, був накладений 21 жовтня.

Геннадій Шаманський проходить як свідок по так званій «газовій справі». Він виїхав з України одразу після затримання фігурантів справи.

За даними слідства, Шаманський був близьким знайомим лідера організації нардепа Олександра Онищенка та співорганізатора схеми бізнесмена Валерія Постного.

Шаманський з 2012 року очолює благодійний фонд Онищенка «Родина». Крім того, нардеп видав Шаманському генеральну довіреність на 100% корпоративних прав компанії «Fastilo Trading Ltd» (Кіпр). Це компанія, яка володіє часткою 25,29 млн грн у ТОВ «Надра Геоцентр», часткою майже 3 тис грн у ТОВ «Карпатнадраінвест». У 2013-2014 рр «Fastilo Trading Ltd» також мало частку 264 тис грн у ТОВ Фірма «Хас».

Стосовно того, що Шаманський це не просто знайома Онищенку і Постному людина, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов розповів такий епізод: «Як свідчить вирок суду щодо колишнього директора «Карпатнадраінвест» Фисуна, коли відбувався процес фактично захоплення цього підприємства, саме Шаманський на загальних зборах попросив ввести посаду заступника директора, на яку було призначено підозрюваного Сергія Свіченка, який у подальшому приймав рішення про всі ціни на аукціонах, підписував всі документи, тобто фактично керував цим підприємством».

Як свідчить довідка ДФС, за період з 2010 по 2016 рік Шаманський заробив близько 17 тис грн. У світлі інших обставин у слідства є підстави вважати, що вилучені з його банківської скриньки кошти є частиною грошей, що були переведені у готівку в рамках діяльності злочинної організації під керівництвом Онищенка. Захисник Шаманського в суді заперечував походження цих грошей від злочинної діяльності.

Нагадаємо, за даними слідства упродовж січня 2013 – січня 2016 рр компанії «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» і «ХАС», які укладали із ПАТ «Укргазвидобування» договори про спільну діяльність, продавали видобутий газ на товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали низка пов’язаних структур, які реалізували цей газ підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Різниця у вартості виводилася на рахунки приватних осіб через фіктивні фірми. За даними слідства, весь ланцюжок посередників схеми контролював нардеп Онищенко. На сьогодні слідство уклало угоди з сімома підозрюваними.

Шаманський також є співзасновником ТОВ «Київтаймс-24» разом з Оленою Бойко. Директором «Київтаймс-24» є Юрій Маховський. Разом з Оленою Бойко Маховський значиться у співзасновниках ТОВ «Березовська та Ко Продакшн». ТОВ «Київтаймс-24» випускало газету The Kyiv Times, головним редактором якої була Олена Березовська, нині головред сайту Україна.Ру.

ТОВ «Березовська та Ко Продакшн» зареєстроване у Кривому Розі за однією адресою із ТОВ «Студія Квартал 95» Володимира Зеленського, де у співзасновниках є, зокрема, і Маховський.

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