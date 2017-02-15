«Укргазвидобування» може до двох разів переплатити за бетонні стовпи на мільйонному тендері

Філія «Укргазспецбудмонтаж» ПАТ «Укргазвидобування» (м. Красноград Харківської обл.) 14 лютого провела аукціон щодо закупівлі залізобетонних виробів на очікувану суму 1,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На торги прийшли ТОВ «Тройдбуд» і ПП «Інтол-Буд». Остання фірма єдиний раз знизила ціну під час аукціону і виграла його з ціною, на 4% нижчою від планової вартості. Наразі очікується рішення про визначення переможця.

У первинній пропозиції «Інтол-Буду» були вказані такі ціни за штуку з ПДВ:

200 дорожніх плит ПД 2-9,5 (3000х1500х180) – по 3 250 грн.

100 блоків ФБС 24.3.6 – по 750 грн.

100 блоків ФБС 24.4.6 – по 856 грн.

1 200 плиток К7 (500*500*70) – по 55 грн.

100 опор ЛЕП СВ 10,5 (розрахунковий вигин не вказано) – 3 654 грн.

Блоки ФБС 24.4.6 можна знайти по 500-700 грн, а газовикам їх пропонують по 856 гривень.

Нещодавно «Укргазвидобування» замовило плити ПД 2-9,5 (2980х1480х180) в інших постачальників на відсоток-півтора дешевше – по 3 198-3 215 грн./шт., що у свою чергу було набагато дорожче, ніж «Укргазвидобування» купувало на тендерах у грудні 2016 року по 2 290–2 534 грн.

Що ж до опор, то обленерго купують типи СВ 10,5-3,6 та СВ 10,5-5,0 на 20-50% дешевше.

Наприклад, ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» замовило їх по 1 795-2 929 грн./шт., ПАТ «Київобленерго» – по 2 930 грн./т, а ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» – по 2 743-2 920 грн./т.

У відкритих джерелах їхні ціни сягають щонайбільше 2 550 тис грн./шт.

«Укргазспецбудмонтаж» вимагав від учасників уповноважуючий документ і гарантійний лист виробника, а також копії сертифікатів якості. Умови щодо наявності у виробника певної кількості форм для одночасного виготовлення блоків на цьому тендері не було.

При цьому потенційний переможець приніс у складі пропозиції довідку про те, що він сам виробляє пропоновану продукцію.

«Інтол-Буд» зі статутним капіталом 100 грн. зареєстровано в місті Городок Львівської області по вул. Авіаційна, 114/52, однак фактична адреса підприємства – Городоцький р-н, с. Черлянське Передмістя, вул. Черлянська, 2А. Засновником є киянин Володимир Ярмошевич, прописаний у гуртожитку Інституту Міжнародних Відносин КНУ ім. Шевченка по вул. Мельникова, 36.

Восени 2016 року фірма виграла єдині два тендери щодо ремонту народного дому на Львівщині за 39 тис грн. та поставки залізобетонних виробів нинішньому замовнику на 809 тис грн.

Городоцька компанія-суперник «Тройдбуд» належить місцевим жителям Оресту Гелешку і Тарасу Садов’яку. Останній у 2015 році балотувався до Городоцької райради від партії «Громадський рух «Народний контроль».

Торік у листопаді «Тройдбуд» отримав єдині два ремонтні підряди на Львівщини на загальну суму 164 тис грн. Крім того, Садов’як у якості ФОП виграв тендерів на ремонтні роботи на 2,34 млн грн.

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