Родина кандидата в Верховний суд на зарплату судді придбала готель під Буковелем (фото)

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15 Лютого 2017

Дружина екс-судді Миколи Сіроша є власницею готельного комплексу біля підйомників курорту «Буковель».

Про це повідомляє проект «Prosud».

Микола Сірош останні 13 років працював суддею Вищого адмінсуду, а восени 2016 року пішов у відставку. Але тепер вирішив повернутися до судочинства і подав свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду.

В декларація судді за 2013-2016 року Сіроша вказано, що основним доходом його сім’ї є зарплата його зарплата, суддя також регулярно отримує матеріальну допомогу.

Сірош вказав що користується квартирою в Києві площею 90 кв м., та орендує помешкання біля столиці площею 327 кв м. Це таунхаус в котеджному містечку «Романово» в Козині, вартість якого становить близько $420 тис. Сірош не вказав видатки на оренду котеджу і або київської квартири, можливо орендує їх безкоштовно.

Дружина судді Олена Сірош володіє трьома нежитловими приміщеннями: два з них, площею 242 та 380 кв м, знаходяться у селі Поляниця Івано-Франківської області, третє в Києві, його площа 80 кв м.

Нежитловими приміщеннями в Поляниці є готельний комплекс в кількох метрах від підйомників гірськолижного курорту «Буковель». Дві земельні ділянки загальною площею 948 кв м Сірош придбала в 2011 та 2013 роках за ціною 1 тис грн./ кв м.

До придбання готелю Сірош багато років працювала на посаді керівника комунального  підприємства із утримання зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, з 2012 року вона ФОП, в наступні роки декларувала 60 тис грн. доходу.

На Сірош також записна нерухомість в районі метро Арсенальна в столиці. Зараз тут таке приміщення площею 80 кв м коштує біля $160 тис, але в 2012 році дружина судді змогла купити його за ціною, у 8 раз нижчою.

Згідно е-декларації за 2015 рік,  дружина судді із 2009 року, а сам суддя із 2012-го користуються автомобілями Lexus LX 470 2007 р.в. та Mercedes-Benz 600 SEL 2000 р.в. відповідно. Як і з квартирами, родина судді не є власниками цих авто, але користується ними безкоштовно.

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