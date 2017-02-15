Прокуратура не змогла забрати у п’ять гектарів пляжу на Чорному морі у депутата, якому той дістався за копійки

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Суд відмовив прокуратурі вилучити у ТОВ «Варяг-2012» та повернути у користування Новофедорівській сільраді Херсонської області земельної ділянки площею 5,04 га, вартість якої становить 15,43 млн грн.

Таке рішення прийняв Господарський суд Херсонської області.

З засідання суду відомо, що в 2005 році Новофедорівська сільрада віддала фізособі-підприємцю Дмитру Урсалу в оренду на 10 років 5,04 га рекреаційної зони в селі Залізний Порт на чорноморському побережжі. Це центральний пляж в одному з найпопулярніших курортних місць.

В 2013 році Урсалов попросив сільраду замінити його в угоді про оренду на ТОВ «Варяг-2012» і та погодилася. В 2015 році договір оренди було поновлено на 17 років, ціна оренди та цільове призначення землі не змінили.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання всіх угод і повернення землі в комунальну власність. Прокурор стверджував, що «Варяг-2012» не є правонаступником ФОП, а тому з фірмою потрібно було укласти новий договір. Але перед цим потрібно було провести земельний аукціон.

Також прокурор в позові вказав, що саме рішення про зміну сторін в договорі оренди було прийнято сесією з порушенням регламенту, а орендна ставка була нижчою мінімальної ціни, яка встановлена законодавчо.

У відповідь суд вирішив, що ФОП не відмовлявся від оренди пляжу, а фірма не зверталася з питанням про його оренду. Вони лише разом звернулися з проханням замінити сторону в договорі. Тому укладати новий договір не було потрібно. При цьому, суд вирішив, що зміна орендаря в договорі була обумовлена не інтересами «Варяг-2012», а інтересами Новофедорівської сільради як орендодавця. Бо тільки в 2016 році фірма сплатила за оренду 252285,06 грн., що дозволило виплачувати заплату бюджетникам та підтримувати інфраструктуру селища.

Суд також відхилив інші аргументи прокуратури і відмовив в задоволенні позову.

Співзасновником та директором «Варяг-2012» є Дмитро Урсал, який продовжує також бути ФОП. Його бізнес-партнери в цій фірмі є Тетяна Денисова та Наталія Гужова. Урсал також є співзасновником ТОВ «НК «Стамбул», в 2015 році його обрали депутатом  Новофедорівської сільради.

Раніше ЗМІ повідомляли, що станом на 2015 рік орендна плата за цей пляж в Залізному Порту складала 14,62 тис грн., тобто 29 копійок за 1 кв м. Заявлені в ході судового розгляду цифри вказують, що нині «Варяг-2012» платить 5,00 грн. за один квадратний метр. В 2009 році прокуратура вже намагалася повернути цей пляж в комунальну власність через неправильний розрахунок орендної плати, але суд тоді відмовив.

В 2015 році прокуратура за матеріалами СБУ відкрила кримінальне провадження №42015230150000007 щодо порушень посадовцями Новофедорівської сільради при внесенні змін до договору з «Варяг-2012». Але на початку 2016 року справу закрили.

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