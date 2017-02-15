Полтавський інтернат і поліцейський вуз купили анальгін вдвічі дорожче від України

15 Лютого 2017
Токарівський психоневрологічний інтернат (Лохвицький район, Полтавська обл.) відзначився найдорожчим анальгіном серед усіх замовників України – по 6,79 грн. за пачку при середній ціні 3,63 грн.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».
Таблетки були замовлені без тендеру у Центральної районної аптеки №116 (Лохвиця) комунального підприємства «Полтавафарм» по допороговій закупівлі від 16 січня. Ціна 6,79 грн. (з урахуванням ПДВ) стосувалась невеликої кількості упаковок – 50 штук. Однак маса інших замовників також замовляли незначні обсяги по значно нижчим цінам. Наприклад, «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради придбав 10 упаковок анальгіну у ТОВ «Аметрін ФК» по 2,96 грн. А Київський геріатричний пансіонат замовив 30 упаковок у ПП «СЕБ-Фармація» по 3,04 грн.
Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко.
Основна маса закупівель анальгіну в «Прозорро» проводилась за цінами від 3 до 4,20 грн. Найдешевше коштував препарат від дистрибутора «Бадм». У роздрібних аптеках Києва ціни є вищими – від 4 до 6 гривень.
Окрім Токарівського інтернату дорожче від 6 гривень купували анальгін Одеський державний університет внутрішніх справ (6,48 грн від ПП «РФО» Миколи Лиховидова – президента одеського футбольного клубу «Реал фарма») і ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» (6,05 грн. від комунальної аптеки №10).
Ціни на таблетки анальгіну (0,5 г №10) на закупівлях цієї зими
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|Токарівський психоневрологічний інтернат, Полтава
|6,79
|ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм»
|16.01.2017
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|6,48
|ПП «РФО»
|08.12.2016
|ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей»
|6,05
|МКП Аптека №10
|06.12.2016
|Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки
|5,78
|ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна
|02.12.2016
|КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки»
|5,28
|ТОВ «Фрам ко»
|21.11.2016
|Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеса
|5,22
|ПП»САНА КО»
|26.12.2016
|Національний центр управління та випробувань космічних засобів Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, Хмельницька обл, Залісці
|4,82
|КП «Центральна районна аптека № 1» Дунаєвецької районної ради
|05.12.2016
|Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», Харківська /смт.Комсомольське
|4,60
|ТОВ “СВОЯ АПТEКА”
|16.12.2016
|ДОЗ Львівської облдержадміністрації
|4,58
|ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»
|26.12.2016
|Хмельницька міська дитяча лікарня
|4,56
|Міська комунальна аптека «Віола»
|03.11.2016
|Білоцерківський психоневрологічний інтернат
|4,54
|ТОВ «Галафарм»
|27.12.2016
|Васильківська центральна районна лікарня, Київська
|4,54
|ТОВ «Галафарм»
|23.12.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|4,54
|ТОВ «Бадм-Б»
|21.12.2016
|Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька
|4,54
|ТОВ «БаДМ»
|01.12.2016
|Білоцерківський психоневрологічний інтернат
|4,54
|ТОВ «Галафарм»
|01.12.2016
|Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська
|4,54
|ТОВ «Бадм»
|02.11.2016
|Хмельницька міська дитяча лікарня
|4,53
|Міська комунальна аптека «Віола»
|01.12.2016
|Будинок соціального піклування, Київ
|4,41
|ПП Себ-Фармація
|18.11.2016
|Міністерство оборони України в/ч А0515, Київ
|4,34
|ТОВ “Галафарм”
|05.12.2016
|Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька
|4,30
|ТОВ «БаДМ»
|07.11.2016
|Військово –медичний клінічний центр західного регіону, Львів
|4,28
|ТОВ «БаДМ»
|12.12.2016
|Харківська установа виконання покарань № 27
|4,28
|ТОВ «СВОЯ АПТЕКА»
|16.12.2016
|Харківська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27)
|4,28
|ТОВ «Своя аптека»
|17.11.2016
|Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька
|4,00
|ТОВ «Фірма Волиньфарм»
|01.12.2016
|КУ «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради
|3,96
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|13.12.2017
|Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
|3,90
|ТОВ Дарен-Інвест
|30.11.2016
|ДП «Київська обласна дирекція УДППЗ Укрпошта»
|3,85
|ПАТ «АВ-ФАРМА»
|22.11.2016
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка», Донецька
|3,85
|ПП «АКВАВІТА ПЛЮС»
|22.11.2016
|Харківська установа виконання покарань № 27
|3,85
|ТОВ «Своя аптека»
|07.12.2016
|КП «Харківводоканал»
|3,84
|ТОВ «Своя аптека»
|23.11.2016
|КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», Донецька
|3,81
|ТОВ «Амітріон ФК»
|19.12.2016
|Спеціалізований Одеський санаторій «Салют»
|3,72
|ПП «САНА КО»
|22.12.2016
|КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва»
|3,68
|ТОВ «ФРАМ КО»
|01.11.2016
|КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»
|3,64
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|15.11.2016
|Київський слідчий ізолятор управління ДПтС України в м. Києві та Київській обл.
|3,63
|ФОП Попова Олена Олександрівна
|24.11.2016
|Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
|3,60
|ФОП Попова Олена Олександрівна
|15.11.2016
|Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради
|3,50
|ПАТ «Ліки Кіровоградщини»
|23.01.2017
|Відділ освіти Слов’янської міської ради, Донецька
|3,49
|Мале приватне підприємство «Галеніка»
|20.12.2016
|КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
|3,47
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ»
|13.12.2017
|Концерн «Міські теплові мережі», Запоріжжя
|3,43
|НВПП «ОЛЄКС»
|27.12.2016
|Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога», Київ
|3,42
|ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА»
|23.12.2016
|ДП «Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта», Київ
|3,38
|ТОВ «Добра Аптека»
|26.12.2016
|Луганський обласний протитуберкульозний диспансер, Сєвєродонецьк
|3,36
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ» в особі Відокремленого підрозділу «Центральна міська аптека №44»
|22.11.2016
|КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради
|3,32
|ТОВ «Восток-Фарм»
|08.12.2016
|Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1» Дніпропетровської міської ради
|3,32
|ПП «АКБАРС»
|02.12.2016
|КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради»
|3,30
|ТОВ «Восток-Фарм»
|05.12.2016
|КЗ «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»«
|3,30
|ТОВ «Восток-Фарм»
|07.11.2016
|Молодіжне творче об’єднання ДМР, Дніпро
|3,30
|ПП «Акбарс»
|15.12.2016
|Київський пансіонат ветеранів праці
|3,28
|ТОВ «МВВ-Інструментс»
|17.11.2016
|ДП «Адміністрація морських портів України» Білгород-Дністровська філія
|3,25
|ФОП Попова Олена Олександрівна
|08.12.2016
|Городнянський психоневрологічний інтернат
|3,24
|КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради
|23.12.2016
|Городнянський психоневрологічний інтернат
|3,24
|Кп «Ліки України» Чернігівської обласної ради
|23.12.2016
|КЗ СOP «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
|3,20
|ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ
|01.12.2016
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м.Києва
|3,18
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|20.10.2016
|Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням, Кіровоградська
|3,18
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|29.11.2016
|Снігурівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, Миколаївська
|3,16
|ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»
|09.12.2016
|Управління освіти Біляївської РДА, Одеська
|3,16
|ТОВ «Бадм»
|20.10.2016
|ДП «Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта»
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|20.12.2016
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради донецької області
|3,16
|ТОВ Бадм-Б
|23.12.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|3,16
|ТОВ «БАДМ-Б»
|21.12.2016
|КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1»
|3,16
|ТОВ «БАДМ-Б»
|16.12.2016
|Ковельське МТМО
|3,16
|ТОВ Бадм-Б
|12.12.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|3,16
|ТОВ Бадм-Б
|09.12.2016
|Жовтоводська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№26)
|3,16
|ТОВ «БАДМ-Б»
|02.12.2016
|Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4)
|3,16
|ТОВ Бадм
|04.11.2016
|КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя»
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|12.12.2016
|КУ «Комунальний заклад «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»«
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|08.12.2016
|Любецький психоневрологічний інтернат, Чернігівська
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|08.12.2016
|КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат ДОР», Дніпропетровська
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|28.11.2016
|КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради»
|3,16
|ТОВ «БаДМ-Б»
|01.12.2016
|КЗ освіти «Саксаганський навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради»
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|01.12.2016
|Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4)
|3,16
|ТОВ «БаДМ»
|04.11.2016
|КЗ Володимирівський ПНІ ДОР, Дніпропетровська
|3,16
|ТОВ Бадм
|17.11.2016
|КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради»
|3,16
|ТОВ Бадм
|11.11.2016
|Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (Військова частина 2418), Львівська
|3,16
|ТОВ Бадм
|16.01.2017
|КЗ Іллінський психоневрологічний інтернат ДОР, Дніпропетровська
|3,16
|ТОВ Бадм
|02.11.2016
|Сторожинецька ЦРЛ, Чернівецька
|3,16
|ТОВ «БАДМ-Б»
|24.01.2017
|Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька
|3,16
|ТОВ Бадм
|21.10.2016
|Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89)
|3,15
|ТОВ «БАДМ-Б»
|20.12.2016
|КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»
|3,12
|ТОВ «ПАНІ АПТЕКА»
|19.12.2016
|Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, Київська
|3,11
|ТОВ «БаДМ’
|22.12.2016
|ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ», Київ
|3,11
|ТОВ «БаДМ»
|12.12.2016
|Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89)
|3,11
|ТОВ Бадм
|16.11.2016
|Комунальне некомерційне підприємтсво «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва»
|3,11
|ТОВ БаДМ
|29.11.2016
|ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни», Київ
|3,10
|СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»
|05.12.2016
|КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»
|3,10
|ТОВ Бадм
|17.11.2016
|КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1»
|3,10
|ТОВ «БаДМ»
|14.11.2016
|Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації
|3,10
|ТОВ «БаДМ»
|14.11.2016
|Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат»
|3,10
|ТОВ «СВОЯ АПТЕКА»
|05.12.2016
|Київський геріатричний пансіонат
|3,04
|ПП «СЕБ-Фармація»
|15.12.2016
|КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради
|2,96
|ТОВ «Аметрін ФК»
|17.11.2016
|Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця», Київ
|2,26
|ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
|19.12.2016
|Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська
|1,52
|ТОВ Бадм
|26.12.2016