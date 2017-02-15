Полтавський інтернат і поліцейський вуз купили анальгін вдвічі дорожче від України

Токарівський психоневрологічний інтернат (Лохвицький район, Полтавська обл.) відзначився найдорожчим анальгіном серед усіх замовників України – по 6,79 грн. за пачку при середній ціні 3,63 грн.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

Таблетки були замовлені без тендеру у Центральної районної аптеки №116 (Лохвиця) комунального підприємства «Полтавафарм» по допороговій закупівлі від 16 січня. Ціна 6,79 грн. (з урахуванням ПДВ) стосувалась невеликої кількості упаковок – 50 штук. Однак маса інших замовників також замовляли незначні обсяги по значно нижчим цінам. Наприклад, «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради придбав 10 упаковок анальгіну у ТОВ «Аметрін ФК» по 2,96 грн. А Київський геріатричний пансіонат замовив 30 упаковок у ПП «СЕБ-Фармація» по 3,04 грн.

Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко.

Основна маса закупівель анальгіну в «Прозорро» проводилась за цінами від 3 до 4,20 грн. Найдешевше коштував препарат від дистрибутора «Бадм». У роздрібних аптеках Києва ціни є вищими – від 4 до 6 гривень.

Окрім Токарівського інтернату дорожче від 6 гривень купували анальгін Одеський державний університет внутрішніх справ (6,48 грн від ПП «РФО» Миколи Лиховидова – президента одеського футбольного клубу «Реал фарма») і ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» (6,05 грн. від комунальної аптеки №10).

Ціни на таблетки анальгіну (0,5 г №10) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору Токарівський психоневрологічний інтернат, Полтава 6,79 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 16.01.2017 Одеський державний університет внутрішніх справ 6,48 ПП «РФО» 08.12.2016 ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» 6,05 МКП Аптека №10 06.12.2016 Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки 5,78 ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна 02.12.2016 КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» 5,28 ТОВ «Фрам ко» 21.11.2016 Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеса 5,22 ПП»САНА КО» 26.12.2016 Національний центр управління та випробувань космічних засобів Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, Хмельницька обл, Залісці 4,82 КП «Центральна районна аптека № 1» Дунаєвецької районної ради 05.12.2016 Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», Харківська /смт.Комсомольське 4,60 ТОВ “СВОЯ АПТEКА” 16.12.2016 ДОЗ Львівської облдержадміністрації 4,58 ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест» 26.12.2016 Хмельницька міська дитяча лікарня 4,56 Міська комунальна аптека «Віола» 03.11.2016 Білоцерківський психоневрологічний інтернат 4,54 ТОВ «Галафарм» 27.12.2016 Васильківська центральна районна лікарня, Київська 4,54 ТОВ «Галафарм» 23.12.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 4,54 ТОВ «Бадм-Б» 21.12.2016 Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька 4,54 ТОВ «БаДМ» 01.12.2016 Білоцерківський психоневрологічний інтернат 4,54 ТОВ «Галафарм» 01.12.2016 Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська 4,54 ТОВ «Бадм» 02.11.2016 Хмельницька міська дитяча лікарня 4,53 Міська комунальна аптека «Віола» 01.12.2016 Будинок соціального піклування, Київ 4,41 ПП Себ-Фармація 18.11.2016 Міністерство оборони України в/ч А0515, Київ 4,34 ТОВ “Галафарм” 05.12.2016 Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька 4,30 ТОВ «БаДМ» 07.11.2016 Військово –медичний клінічний центр західного регіону, Львів 4,28 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 Харківська установа виконання покарань № 27 4,28 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 16.12.2016 Харківська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27) 4,28 ТОВ «Своя аптека» 17.11.2016 Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька 4,00 ТОВ «Фірма Волиньфарм» 01.12.2016 КУ «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради 3,96 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 13.12.2017 Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 3,90 ТОВ Дарен-Інвест 30.11.2016 ДП «Київська обласна дирекція УДППЗ Укрпошта» 3,85 ПАТ «АВ-ФАРМА» 22.11.2016 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка», Донецька 3,85 ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» 22.11.2016 Харківська установа виконання покарань № 27 3,85 ТОВ «Своя аптека» 07.12.2016 КП «Харківводоканал» 3,84 ТОВ «Своя аптека» 23.11.2016 КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», Донецька 3,81 ТОВ «Амітріон ФК» 19.12.2016 Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 3,72 ПП «САНА КО» 22.12.2016 КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» 3,68 ТОВ «ФРАМ КО» 01.11.2016 КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» 3,64 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 15.11.2016 Київський слідчий ізолятор управління ДПтС України в м. Києві та Київській обл. 3,63 ФОП Попова Олена Олександрівна 24.11.2016 Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 3,60 ФОП Попова Олена Олександрівна 15.11.2016 Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 3,50 ПАТ «Ліки Кіровоградщини» 23.01.2017 Відділ освіти Слов’янської міської ради, Донецька 3,49 Мале приватне підприємство «Галеніка» 20.12.2016 КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 3,47 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 13.12.2017 Концерн «Міські теплові мережі», Запоріжжя 3,43 НВПП «ОЛЄКС» 27.12.2016 Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога», Київ 3,42 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 23.12.2016 ДП «Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта», Київ 3,38 ТОВ «Добра Аптека» 26.12.2016 Луганський обласний протитуберкульозний диспансер, Сєвєродонецьк 3,36 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» в особі Відокремленого підрозділу «Центральна міська аптека №44» 22.11.2016 КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради 3,32 ТОВ «Восток-Фарм» 08.12.2016 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1» Дніпропетровської міської ради 3,32 ПП «АКБАРС» 02.12.2016 КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 3,30 ТОВ «Восток-Фарм» 05.12.2016 КЗ «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»« 3,30 ТОВ «Восток-Фарм» 07.11.2016 Молодіжне творче об’єднання ДМР, Дніпро 3,30 ПП «Акбарс» 15.12.2016 Київський пансіонат ветеранів праці 3,28 ТОВ «МВВ-Інструментс» 17.11.2016 ДП «Адміністрація морських портів України» Білгород-Дністровська філія 3,25 ФОП Попова Олена Олександрівна 08.12.2016 Городнянський психоневрологічний інтернат 3,24 КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради 23.12.2016 Городнянський психоневрологічний інтернат 3,24 Кп «Ліки України» Чернігівської обласної ради 23.12.2016 КЗ СOP «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» 3,20 ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 01.12.2016 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м.Києва 3,18 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 20.10.2016 Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням, Кіровоградська 3,18 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 29.11.2016 Снігурівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, Миколаївська 3,16 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 09.12.2016 Управління освіти Біляївської РДА, Одеська 3,16 ТОВ «Бадм» 20.10.2016 ДП «Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта» 3,16 ТОВ «БаДМ» 20.12.2016 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради донецької області 3,16 ТОВ Бадм-Б 23.12.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 21.12.2016 КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 16.12.2016 Ковельське МТМО 3,16 ТОВ Бадм-Б 12.12.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 3,16 ТОВ Бадм-Б 09.12.2016 Жовтоводська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№26) 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016 Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 3,16 ТОВ Бадм 04.11.2016 КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 3,16 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 КУ «Комунальний заклад «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»« 3,16 ТОВ «БаДМ» 08.12.2016 Любецький психоневрологічний інтернат, Чернігівська 3,16 ТОВ «БаДМ» 08.12.2016 КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат ДОР», Дніпропетровська 3,16 ТОВ «БаДМ» 28.11.2016 КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016 КЗ освіти «Саксаганський навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ «БаДМ» 01.12.2016 Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 3,16 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016 КЗ Володимирівський ПНІ ДОР, Дніпропетровська 3,16 ТОВ Бадм 17.11.2016 КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ Бадм 11.11.2016 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (Військова частина 2418), Львівська 3,16 ТОВ Бадм 16.01.2017 КЗ Іллінський психоневрологічний інтернат ДОР, Дніпропетровська 3,16 ТОВ Бадм 02.11.2016 Сторожинецька ЦРЛ, Чернівецька 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017 Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька 3,16 ТОВ Бадм 21.10.2016 Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89) 3,15 ТОВ «БАДМ-Б» 20.12.2016 КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 3,12 ТОВ «ПАНІ АПТЕКА» 19.12.2016 Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, Київська 3,11 ТОВ «БаДМ’ 22.12.2016 ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ», Київ 3,11 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89) 3,11 ТОВ Бадм 16.11.2016 Комунальне некомерційне підприємтсво «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» 3,11 ТОВ БаДМ 29.11.2016 ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни», Київ 3,10 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» 05.12.2016 КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 3,10 ТОВ Бадм 17.11.2016 КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 3,10 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації 3,10 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» 3,10 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 05.12.2016 Київський геріатричний пансіонат 3,04 ПП «СЕБ-Фармація» 15.12.2016 КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради 2,96 ТОВ «Аметрін ФК» 17.11.2016 Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця», Київ 2,26 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 19.12.2016 Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська 1,52 ТОВ Бадм 26.12.2016

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