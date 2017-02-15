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Полтавський інтернат і поліцейський вуз купили анальгін вдвічі дорожче від України

15 Лютого 2017

Токарівський психоневрологічний інтернат (Лохвицький район, Полтавська обл.) відзначився найдорожчим анальгіном серед усіх замовників України – по 6,79 грн. за пачку при середній ціні 3,63 грн.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

Таблетки були замовлені без тендеру у Центральної районної аптеки №116 (Лохвиця) комунального підприємства «Полтавафарм» по допороговій закупівлі від 16 січня. Ціна 6,79 грн. (з урахуванням ПДВ) стосувалась невеликої кількості упаковок – 50 штук. Однак маса інших замовників також замовляли незначні обсяги по значно нижчим цінам. Наприклад, «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради придбав 10 упаковок анальгіну у ТОВ «Аметрін ФК» по 2,96 грн. А Київський геріатричний пансіонат замовив 30 упаковок у ПП «СЕБ-Фармація» по 3,04 грн.

Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко.

Основна маса закупівель анальгіну в «Прозорро» проводилась за цінами від 3 до 4,20 грн. Найдешевше коштував препарат від дистрибутора «Бадм». У роздрібних аптеках Києва ціни є вищими – від 4 до 6 гривень.

Окрім Токарівського інтернату дорожче від 6 гривень купували анальгін Одеський державний університет внутрішніх справ (6,48 грн від ПП «РФО» Миколи Лиховидова – президента одеського футбольного клубу «Реал фарма») і ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» (6,05 грн. від комунальної аптеки №10).

Ціни на таблетки анальгіну (0,5 г №10) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
Токарівський психоневрологічний інтернат, Полтава 6,79 ЦРА №116 філія ПОКП «Полтавафарм» 16.01.2017
Одеський державний університет внутрішніх справ 6,48 ПП «РФО» 08.12.2016
ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» 6,05 МКП Аптека №10 06.12.2016
Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки 5,78 ФОП Моргунова Інна В’ячеславівна 02.12.2016
КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» 5,28 ТОВ «Фрам ко» 21.11.2016
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, Одеса 5,22 ПП»САНА КО» 26.12.2016
Національний центр управління та випробувань космічних засобів Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, Хмельницька обл, Залісці 4,82 КП «Центральна районна аптека № 1» Дунаєвецької районної ради 05.12.2016
Зміївська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», Харківська /смт.Комсомольське 4,60 ТОВ “СВОЯ АПТEКА” 16.12.2016
ДОЗ Львівської облдержадміністрації 4,58 ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест» 26.12.2016
Хмельницька міська дитяча лікарня 4,56 Міська комунальна аптека «Віола» 03.11.2016
Білоцерківський психоневрологічний інтернат 4,54 ТОВ «Галафарм» 27.12.2016
Васильківська центральна районна лікарня, Київська 4,54 ТОВ «Галафарм» 23.12.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 4,54 ТОВ «Бадм-Б» 21.12.2016
Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька 4,54 ТОВ «БаДМ» 01.12.2016
Білоцерківський психоневрологічний інтернат 4,54 ТОВ «Галафарм» 01.12.2016
Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська 4,54 ТОВ «Бадм» 02.11.2016
Хмельницька міська дитяча лікарня 4,53 Міська комунальна аптека «Віола» 01.12.2016
Будинок соціального піклування, Київ 4,41 ПП Себ-Фармація 18.11.2016
Міністерство оборони України в/ч А0515, Київ 4,34 ТОВ “Галафарм” 05.12.2016
Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат, Вінницька 4,30 ТОВ «БаДМ» 07.11.2016
Військово –медичний клінічний центр західного регіону, Львів 4,28 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016
Харківська установа виконання покарань № 27 4,28 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 16.12.2016
Харківська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27) 4,28 ТОВ «Своя аптека» 17.11.2016
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька 4,00 ТОВ «Фірма Волиньфарм» 01.12.2016
КУ «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради 3,96 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 13.12.2017
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 3,90 ТОВ Дарен-Інвест 30.11.2016
ДП «Київська обласна дирекція УДППЗ Укрпошта» 3,85 ПАТ «АВ-ФАРМА» 22.11.2016
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка», Донецька 3,85 ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» 22.11.2016
Харківська установа виконання покарань № 27 3,85 ТОВ «Своя аптека» 07.12.2016
КП «Харківводоканал» 3,84 ТОВ «Своя аптека» 23.11.2016
КЗ охорони здоров’я «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», Донецька 3,81 ТОВ «Амітріон ФК» 19.12.2016
Спеціалізований Одеський санаторій «Салют» 3,72 ПП «САНА КО» 22.12.2016
КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського р-ну м.Києва» 3,68 ТОВ «ФРАМ КО» 01.11.2016
КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» 3,64 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 15.11.2016
Київський слідчий ізолятор управління ДПтС України в м. Києві та Київській обл. 3,63 ФОП Попова Олена Олександрівна 24.11.2016
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 3,60 ФОП Попова Олена Олександрівна 15.11.2016
Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 3,50 ПАТ «Ліки Кіровоградщини» 23.01.2017
Відділ освіти Слов’янської міської ради, Донецька 3,49 Мале приватне підприємство «Галеніка» 20.12.2016
КЗ «Станично-Луганський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 3,47 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 13.12.2017
Концерн «Міські теплові мережі», Запоріжжя 3,43 НВПП «ОЛЄКС» 27.12.2016
Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога», Київ 3,42 ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» 23.12.2016
ДП «Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта», Київ 3,38 ТОВ «Добра Аптека» 26.12.2016
Луганський обласний протитуберкульозний диспансер, Сєвєродонецьк 3,36 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» в особі Відокремленого підрозділу «Центральна міська аптека №44» 22.11.2016
КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради 3,32 ТОВ «Восток-Фарм» 08.12.2016
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №1» Дніпропетровської міської ради 3,32 ПП «АКБАРС» 02.12.2016
КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 3,30 ТОВ «Восток-Фарм» 05.12.2016
КЗ «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»« 3,30 ТОВ «Восток-Фарм» 07.11.2016
Молодіжне творче об’єднання ДМР, Дніпро 3,30 ПП «Акбарс» 15.12.2016
Київський пансіонат ветеранів праці 3,28 ТОВ «МВВ-Інструментс» 17.11.2016
ДП «Адміністрація морських портів України» Білгород-Дністровська філія 3,25 ФОП Попова Олена Олександрівна 08.12.2016
Городнянський психоневрологічний інтернат 3,24 КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради 23.12.2016
Городнянський психоневрологічний інтернат 3,24 Кп «Ліки України» Чернігівської обласної ради 23.12.2016
КЗ СOP «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» 3,20 ТОВ Торговий дім МЕДСВІТ 01.12.2016
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м.Києва 3,18 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 20.10.2016
Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням, Кіровоградська 3,18 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 29.11.2016
Снігурівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, Миколаївська 3,16 ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» 09.12.2016
Управління освіти Біляївської РДА, Одеська 3,16 ТОВ «Бадм» 20.10.2016
ДП «Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта» 3,16 ТОВ «БаДМ» 20.12.2016
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слов’янської районної ради донецької області 3,16 ТОВ Бадм-Б 23.12.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 21.12.2016
КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 16.12.2016
Ковельське МТМО 3,16 ТОВ Бадм-Б 12.12.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 3,16 ТОВ Бадм-Б 09.12.2016
Жовтоводська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№26) 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 02.12.2016
Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 3,16 ТОВ Бадм 04.11.2016
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 3,16 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016
КУ «Комунальний заклад «Криничанський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради»« 3,16 ТОВ «БаДМ» 08.12.2016
Любецький психоневрологічний інтернат, Чернігівська 3,16 ТОВ «БаДМ» 08.12.2016
КЗ «П’ятихатський геріатричний пансіонат ДОР», Дніпропетровська 3,16 ТОВ «БаДМ» 28.11.2016
КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016
КЗ освіти «Саксаганський навчально-реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ «БаДМ» 01.12.2016
Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 3,16 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016
КЗ Володимирівський ПНІ ДОР, Дніпропетровська 3,16 ТОВ Бадм 17.11.2016
КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 3,16 ТОВ Бадм 11.11.2016
Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України (Військова частина 2418), Львівська 3,16 ТОВ Бадм 16.01.2017
КЗ Іллінський психоневрологічний інтернат ДОР, Дніпропетровська 3,16 ТОВ Бадм 02.11.2016
Сторожинецька ЦРЛ, Чернівецька 3,16 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Луцька 3,16 ТОВ Бадм 21.10.2016
Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89) 3,15 ТОВ «БАДМ-Б» 20.12.2016
КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 3,12 ТОВ «ПАНІ АПТЕКА» 19.12.2016
Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, Київська 3,11 ТОВ «БаДМ’ 22.12.2016
ДВНЗ «Національна академія внутрішніх справ», Київ 3,11 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016
Дніпропетровська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 89) 3,11 ТОВ Бадм 16.11.2016
Комунальне некомерційне підприємтсво «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» 3,11 ТОВ БаДМ 29.11.2016
ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни», Київ 3,10 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» 05.12.2016
КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 3,10 ТОВ Бадм 17.11.2016
КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 3,10 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016
Управління освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації 3,10 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016
Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» 3,10 ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» 05.12.2016
Київський геріатричний пансіонат 3,04 ПП «СЕБ-Фармація» 15.12.2016
КЗ «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради 2,96 ТОВ «Аметрін ФК» 17.11.2016
Філія «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниця», Київ 2,26 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 19.12.2016
Жовтневий психоневрологічний інтернат, Черкаська 1,52 ТОВ Бадм 26.12.2016

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