Генпрокуратура купила лічильник купюр

Генеральна прокуратура України 27 грудня уклала угоду з ТОВ «Гамма-Дніпро» про закупівлю лічильника банкнот за 54 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мали поставити один лічильник-сортувальник SBM SB-2000S з інфрачервоним, магнітним, ультрафіолетовим детектуванням, фасуванням у пачки по 1-200 банкнот і двома карманами: подавальним ємністю 500 банкнот і приймальним ємністю 200 банкнот.

У відкритих джерелах є дані про продаж таких приладів по 49-104 тис грн.

Київською фірмою «Гамма-Дніпро» володіє та керує Олександр Бахметов. У 2007 році вона мала назву «Неста Україна» і належала ТОВ «Моховик» Віталія Моховатого та турецькій компанії «Неста Меблі Текстиль Комерція Лтд».

Усього з 2011 року «Гамма-Дніпро» отримала чотири держпідряди щодо подібного обладнання та його технічного обслуговування на загальну суму 1,28 млн грн. Замовлення Генпрокуратури вона отримала вперше.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Обладнання, Прокуратура, Сервіс