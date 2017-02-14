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«Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

14 Лютого 2017

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 9 лютого за результатами тендеру уклало дві угоди про роботи з будівництва і реконструкції повітряних ліній електропередач ПЛ 0,4кВ та 6-10кВ у 2017 році на загальну суму 77,74 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закарпатське управління ПАТ «Електро» отримало замовлень на 39,45 млн грн., ТОВ «Елітар» – на 38,29 млн грн. Гарантійний строк на роботи становить 10 років.

Протокол узгоджених цін на матеріальні ресурси не був опублікований, відтак їх неможливо порівняти з ринковими цінами на предмет завищення.

Переможці змагались лише між собою та жодного разу не знижували ціни під час аукціонів. Сума угод всього на 0,12% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка дорівнювала 77,83 млн грн.

Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Крім того, 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича.

Фірму «Елітар» заснували у 2003 р. Віктор Подвірний, Володимир Єгоров, а також Мирослав Сененький – начальник Тернопільського міського району електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго» (з 2000 р. й понині). У 2007-2009 р. директором був зареєстрований із Сененьким за однією адресою Володимир Гумен. Людина з таким ім’ям та прізвищем у 2012 р. була відома як помічник голови правління «Тернопільобленерго» з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ.

Єгоров і Сененький вийшли зі складу засновників у 2006 р., Подвірний – у 2008 р. Наразі «Елітар» оформлено на Аллу Намаку та Марію Барчук. Остання на момент переоформлення була прописана з Оксаною Гумен, яка раніше проживала разом зі згаданими вище Володимиром Гуменом та Мирославом Сененьким. Директором же наразі є Андрій Шуфлат, який також був власником нині ліквідованого ПП «Проф-Монтаж» разом із тією самою Оксаною Гумен.

Усього «Елітар» виграв торгів на 469,50 млн грн., з яких 157,29 млн грн. – у нинішнього замовника.

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