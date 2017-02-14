НОВИНИ

14.02.2017

«Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

СБУ вилучила печатки продавців гальмівних колодок «Укрзалізниці»

За останні півроку дії «Ротерддам+» родичі голови НКРЕКП обновили автопарк на півтора мільйона

13.02.2017

«Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

«Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Брухтові аукціони «Укрзалізниці» провалились – відбулись лише пара торгів з сотні

Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

Топ-10 закупівель новорічних цукерок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

За останні півроку дії «Ротерддам+» родичі голови НКРЕКП обновили автопарк на півтора мільйона

14 Лютого 2017

Мати та співмешканка голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка придбали в останні півроку по автівці.

Про це йдеться в розслідуванні Мар’яни Мотрунич у «Наших грошах з Денисом Бігусом».

Так, мати Дмитра Вовка  – Лідія, в серпні 2016 року зареєструвала кабріолет Volkswagen Eos 2012 р.в. Вартість такої автівки на сайтах продажу машин в середньому складає $16 тис. Крім цієї машини, у власності матері Дмитра Вовка з 2013 року є Toyota RAV4 того ж року випуску.

За минулий рік поповнила свій автопарк і співмешканка голови НКРЕКП Лілія Сільченко. До 2016 року в її розпорядженні був Lexus GX 470, випущений в 2005 році, який вона купила у 2014-му,  а ще – Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску, зареєстрований 2015-му. А в грудні 2016-го до свого автопарку Сільченко додала Toyota Sequoia 2010 р.в. Вартість такої машини в середньому $40 тис.

Сам голова НКРЕКП Дмитро Вовк їздить на Мерседес GL 550 2010 р.в., який зареєстрував на себе у квітні минулого року. До цього ця машина належала Лілії Сільченко.

Нагадаємо, купівля Мерседес GL 550 Вовком співпала з прийняттям НКРЕКП нової формули розрахунку ціни вугілля для теплових електростанцій. Ця формула

отримала неофіційну назву «Роттердам+», бо відтоді вартість вугілля у тарифі на електроенергію закладається у розмірі його вартості у порту Роттердама і віртуального транспортування вугілля з Голландії до України. Бо насправді Україна ніколи не завозила вугілля по такій схемі. Планувалося, що формула добавить прибутковості виробникам вугілля марки «Г» для того, щоб вони почали закуповувати дефіцитний антрацит за кордоном, а не в тимчасово окупованому Донбасі.

Найбільше вугілля видобувають шахти «ДТЕК» Ріната Ахметова, ціна на їх вугілля зросла вдвічі від собівартості. Також «ДТЕК» є найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі невідомо.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював Дмитро Вовк, нинішний очільник НКРЕКП. Перед прийняття «Роттердам+» співмешканка Вовка Сільченко купила будинок в селі Іванковичі, вартість якого ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами Сільченко і Вовка тепер стали екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.02.2017

Ужгород «Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеса Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

Київ У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Луцьк Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Київщина Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Донецьк Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

13.02.2017

Рівне «Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

І-Франк Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Чернігів Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Одеса Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

12.02.2017

Вінниця Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Харків Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

11.02.2017

Донецьк Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ