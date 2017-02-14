За останні півроку дії «Ротерддам+» родичі голови НКРЕКП обновили автопарк на півтора мільйона

Мати та співмешканка голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка придбали в останні півроку по автівці.

Про це йдеться в розслідуванні Мар’яни Мотрунич у «Наших грошах з Денисом Бігусом».

Так, мати Дмитра Вовка – Лідія, в серпні 2016 року зареєструвала кабріолет Volkswagen Eos 2012 р.в. Вартість такої автівки на сайтах продажу машин в середньому складає $16 тис. Крім цієї машини, у власності матері Дмитра Вовка з 2013 року є Toyota RAV4 того ж року випуску.

За минулий рік поповнила свій автопарк і співмешканка голови НКРЕКП Лілія Сільченко. До 2016 року в її розпорядженні був Lexus GX 470, випущений в 2005 році, який вона купила у 2014-му, а ще – Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску, зареєстрований 2015-му. А в грудні 2016-го до свого автопарку Сільченко додала Toyota Sequoia 2010 р.в. Вартість такої машини в середньому $40 тис.

Сам голова НКРЕКП Дмитро Вовк їздить на Мерседес GL 550 2010 р.в., який зареєстрував на себе у квітні минулого року. До цього ця машина належала Лілії Сільченко.

Нагадаємо, купівля Мерседес GL 550 Вовком співпала з прийняттям НКРЕКП нової формули розрахунку ціни вугілля для теплових електростанцій. Ця формула

отримала неофіційну назву «Роттердам+», бо відтоді вартість вугілля у тарифі на електроенергію закладається у розмірі його вартості у порту Роттердама і віртуального транспортування вугілля з Голландії до України. Бо насправді Україна ніколи не завозила вугілля по такій схемі. Планувалося, що формула добавить прибутковості виробникам вугілля марки «Г» для того, щоб вони почали закуповувати дефіцитний антрацит за кордоном, а не в тимчасово окупованому Донбасі.

Найбільше вугілля видобувають шахти «ДТЕК» Ріната Ахметова, ціна на їх вугілля зросла вдвічі від собівартості. Також «ДТЕК» є найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі невідомо.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював Дмитро Вовк, нинішний очільник НКРЕКП. Перед прийняття «Роттердам+» співмешканка Вовка Сільченко купила будинок в селі Іванковичі, вартість якого ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами Сільченко і Вовка тепер стали екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський.

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