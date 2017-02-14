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СБУ вилучила печатки продавців гальмівних колодок «Укрзалізниці»

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Служба безпеки України спільно з прокуратурою підозрюють дві приватних фірми у поставці неліквідних запасних частин до рухомого складу залізничного транспорту ПАТ «Українська залізниця». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Слідство вважає, що керівництво одного зі структурних підрозділів «Укрзалізниці» уклало угоди на поставку запчастин з двома фірмами, а ті свідомо поставили товар, вироблений із грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін його експлуатації.

За даними спецслужби, чиновники структурного підрозділу не забезпечили належну перевірку якості товару, як того вимагають нормативні документи. За висновками експертів профільних наукових закладів, закупівля неякісних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій під час вантажних та пасажирських перевезень.

В офісах підрядників та структурного підрозділу вилучено фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення багатомільйонної оборудки з постачання неякісних комплектуючих.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

На одному з оприлюднених СБУ фото зображені печатки з кодами ЄДР 35505991 та 39110657, які належать ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» («НДМЗ») Людмили Блажко та Анатолія Ворони і ТОВ «Група Індастріал» Катерини Верещаги та Максима Горбачова. Фірми відомі як постачальники гальмівних колодок для залізниці: перша виграла тендерів на 211,36 млн грн., а друга – єдиний на 3,49 млн грн.

Горбачов із Миколаєва також володіє місцевим ТОВ «БК «Українська будівельна гільдія» одноосібно та херсонським ТОВ «Суперщітка» з тією ж сумчанкою Верещагою.

Засновниками «Групи Індастріал» раніше були Іван Дармороз і кіпрська компанія «Пірімова Холдінгз Лімітед». На цей офшор заводились фірми з групи Олексія Кривопішина.

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