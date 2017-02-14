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Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

14 Лютого 2017

Поліція звинувачує посадовців Волинського обласного військового комісаріату у зловживанні службовим становищем в інтересах ТОВ «Доля і Ко. ЛТД» та ТОВ «Фенікс ІТ», що призвело при закупівлі рацій до переплати на суму 229 тис грн.

Про це стало відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської  області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42016030220000087 від 12.03.2016 року.

Восени 2015 році військкомат за переговорною процедурою уклав угоди з «Доля і Ко. ЛТД» і «Фенікс ІТ» щодо закупівлі радіо- та телепередавальної апаратури на загальну суму 1,96 млн грн. Після укладань угод фірмам відразу ж була перерахована вся обумовлена сума.

З судової ухвали відомо, що військкомат закупив 30 радіостанцій DM 4400 за ціною 23 499 грн./шт. Але поліція провела моніторинг ринкових пропозицій і встановила, що ціна радіостанції – 15 867 грн. Таким чином,  загальна переплата по закупівлі DM 4400  становила 229 тис грн.

ОВК назвав причиною для проведення закупівлі по переговорній процедурі проведення мобілізації. Але поліція стверджує, що у ОВК не було ні права проводити цю процедуру, ні нагальних потреб. Крім того, сам комітет із конкурсних торгів був не уповноважений примати рішення про закупівлю. За даними слідства, два з п’яти членів комітету (в тому числі і його голова) на момент погодження пропозицій «Доля і Ко.ЛТД» були відсутні на засіданні, відповідно не вистачало кворуму. Хоча в протоколах було вказана присутність всіх членів комітету.

Військова прокуратура намагалася в господарському суді Волинської області скасувати рішення конкурсного комітету щодо погодження пропозицій «Доля і Ко.ЛТД», але суд позов відхилив.

В суді поліція клопотала про доступ до матеріалів цієї судової справи і суд це клопотання задовольнив. Хоча і  не дозволив вилучати матеріали з приміщення суду.

«Доля і Ко. ЛТД» зареєстроване на киян Андрія та Ларису Татарінцевих.

«Фенік ІТ» зареєстроване в Луцьку. Власниками фірми є Роман Олійник та Оксана Приймачук.

У вересні 2015 року керівником Волинського ОВК було призначено полковника Романа Кулика.

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