Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

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14 Лютого 2017

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 22 грудня за результатами тендеру уклало угоду з  ПП «Тіді Лтд» на послуги харчування пасажирів бізнес-залів та Прем’єр VIP-зали за 64,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний  рік замовили харчування для 290 тис пасажирів міжнародних та внутрішніх рейсів бізнес-зали, а також для 70 тис пасажирів Прем’єр VIP-зали.

За угодою, перших годуватимуть на 179 грн., а других – на 185 грн.

До меню входять солодощі, фрукти, кава, чай і соки, закуски, сніданки та обіди, вина, віскі Jack Daniel’s і J. Jameson та інше.

Послуги харчування на 2016 р. від цієї ж фірми для дещо меншої кількості осіб коштували 42,31 млн грн.

Фірму «Тіді Лтд» створила в липні 2013 р. Оксана Юракова – колишня дружина Олександра Юракова, екс-депутата Києво-Святошинської райради Київської області (УДАР).

У 2005-2008 рр.. Юраков був радником міністра транспорту, завідував секретаріатом транспортного комітету Верховної Ради.

У 2014 р. власниками «Тіді Лтд» стали лондонська компанія «City F& P Ltd», Кирило Клименко і Олена Юданова.

Нині ж партнерами Клименка по фірмі є Зоя Бормотова і Володимир Лещинський, а директором – Ярослав Вінницький.

Лещинський також володіє ТОВ «Тріно» разом із Маргаритою Молчановою і Людмилою Прокудіною.

Єдиним конкурентом традиційно було ТОВ «Укрклінсервіс» тієї ж Людмили Прокудіної – київського нотаріуса.

У держреєстрі фірма вказала номер телефону +380444590665. Ним користуються ТОВ «Карібу Шоп» Станіслава Прокудіна і ТОВ «Європа Медіа», записане на вищезгадану компанію «Сіті Ф Енд П Лтд» («City F& P Ltd»).

У 2008 р. «Укрклінсервіс» виграв єдиний тендер філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» на поставку комплектуючих колісної пари за 18,42 млн грн.

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