Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ «Євро-пром-торг» у привласненні 794 тис грн. під час закупівлі приладів для одеських шкіл. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 8 лютого.

За даними слідства, у липні 2016 року відділ освіти замовив ТОВ «Євро-пром-торг» мікроскопи, вимірювальні, контрольні, випробувальні прилади, посуд лабораторного призначення, магніти, тощо для кабінетів фізики та хімії шкіл Приморського району. Усього було укладено угод на загальну суму 794 тис грн.

В подальшому сторони підписали акти виконаних робіт і відділ освіти перерахував приватній фірмі усю суму за товари для одеських шкіл. Втім, як з’ясували слідчі, навчальні заклади до цього часу не отримали мікроскопи та інші прилади.

Досудовим слідством встановлено, що «Євро-пром-торг» купив товар у ТОВ «Стейл Плюс». Суд надав слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ Національної поліції в Одеській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016160500006604 від 22.08.2016, доступ до банківських рахунків «Стейл Плюс».

Херсонське ТОВ «Євро-пром-торг» належить мешканцю села Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області Володимиру Аришеву, який також є керівником фірми. За даними системи «Прозорро» та «ВДЗ», фірма не виграла жодного тендеру, хоча у 2015-2016 роках брала участь у відкритих торгах.

Івано-франківське ТОВ «Стейл Плюс» зареєстроване у квітні 2016 року. Фірма записана на мешканців Донецька Максима Мінакова та Аллу Міфтогдінову.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Корупція, МВС, Наука, Обладнання, Суди