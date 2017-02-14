НОВИНИ

14.02.2017

«Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

СБУ вилучила печатки продавців гальмівних колодок «Укрзалізниці»

За останні півроку дії «Ротерддам+» родичі голови НКРЕКП обновили автопарк на півтора мільйона

13.02.2017

«Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

«Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Брухтові аукціони «Укрзалізниці» провалились – відбулись лише пара торгів з сотні

Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

Топ-10 закупівель новорічних цукерок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

14 Лютого 2017

Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ «Євро-пром-торг» у привласненні 794 тис грн. під час закупівлі приладів для одеських шкіл. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 8 лютого.

За даними слідства, у липні 2016 року відділ освіти замовив ТОВ «Євро-пром-торг» мікроскопи, вимірювальні, контрольні, випробувальні прилади, посуд лабораторного призначення, магніти, тощо для кабінетів фізики та хімії шкіл Приморського району. Усього було укладено угод на загальну суму 794 тис грн.

В подальшому сторони підписали акти виконаних робіт і відділ освіти перерахував приватній фірмі усю суму за товари для одеських шкіл. Втім, як з’ясували слідчі, навчальні заклади до цього часу не отримали мікроскопи та інші прилади.

Досудовим слідством встановлено, що «Євро-пром-торг» купив товар у ТОВ «Стейл Плюс». Суд надав слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ Національної поліції в Одеській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016160500006604 від 22.08.2016, доступ до банківських рахунків «Стейл Плюс».

Херсонське ТОВ «Євро-пром-торг» належить мешканцю села Великоплоске Великомихайлівського району Одеської області Володимиру Аришеву, який також є керівником фірми. За даними системи «Прозорро» та «ВДЗ», фірма не виграла жодного тендеру, хоча у 2015-2016 роках брала участь у відкритих торгах.

Івано-франківське ТОВ «Стейл Плюс» зареєстроване у квітні 2016 року. Фірма записана на мешканців Донецька Максима Мінакова та Аллу Міфтогдінову.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.02.2017

Ужгород «Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеса Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

Київ У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Луцьк Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Київщина Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Донецьк Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

13.02.2017

Рівне «Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

І-Франк Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Чернігів Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Одеса Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

12.02.2017

Вінниця Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Харків Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

11.02.2017

Донецьк Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ