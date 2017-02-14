Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» у листопаді-грудні закуповувало аскорбінову кислоту найдорожче в Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

10-відсотковий розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій обійшовся маріупольській лікарні по 26,54 грн. за упаковку (2мл №10). Тут і далі всі ціни наведено з ПДВ.

Це у півтора рази дорожче від середньої ціни на цей препарат по усім закупівлям лікарень України в цей період (17,72 грн). При цьому більшість лікарень купували розчин дешевше від цієї ціни, через її захищеність за рахунок лідерів рейтингу.

Найдешевше аскорбінова кислота у такому пакуванні коштувала комунальному закладу «Міська лікарня №1» (Слов’янськ) – 14,09 грн. від постачальника ТОВ «Бадм». Це удвічі дешевше від закупівель маріупольського закладу, розташованого в одній зі Слов’янськом Донецькій області

Маріупольська лікарня двічі проводила закупівлю цього препарату разом з іншими медикаментами. У листопаді на допороговій закупівлі без торгів, а у грудні на відкритих торгах підряди отримала одна й та сама фірма ТОВ «Фрам КО». При цьому «Бадм Б» подавало дешевшу заявку на відкриті торги, однак її відхилили.

Нині засновником фірми значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.

Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».

«Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» очолював Валентин Гуров, наприкінці січня він помер у 77-річному віці. У 2015 році він балотувався до Маріупольської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Листопадовий договір з «Фрам ко» підписував Гуров, а грудневий – головний лікар Володимир Жигіль, який балотувався до Маріупольської міськради від «Оппозиційного блоку».

Наступні за дороговизною ампули аскорбінової кислоти придбали «Міська дитяча лікарня» (Слов’янськ, Донецька обл.) по 20,90 грн., «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» (Донецька обл.) по 19,90 грн., «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» (Чернігівська обл.) по 19,60 грн., Хмельницька обласна лікарня – по 19,57 грн.

Ціна на 10% розчин аскорбінової кислоти (2мл №10) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» 26,54 ТОВ «ФРАМ КО» 21.11.2016 КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука» 26,54 ТОВ «ФРАМ КО» 26.12.2016 КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» Слов’янськ 20,90 ПНВП «ГАЛІС» 01.12.2016 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 19,90 ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» 22.11.2016 КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області 19,59 КП «Ліки України» Чернігівської областної ради 14.12.2016 Хмельницька обласна лікарня 19,57 ТОВ «БАДМ-Б» 16.01.2017 КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” 19,47 ДП «Обласний аптечний склад» 24.11.2016 КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” 19,47 ДП «Обласний аптечний склад» 24.11.2016 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 18,46 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 Білоцерківський психоневрологічний інтернат 18,29 ТОВ «Галафарм» 27.12.2016 ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» Дніпро 18,29 ТОВ «БАДМ-Б» 27.12.2016 Київська міська психоневрологічна лікарня №2 18,29 ТОВ «Галафарм» 20.12.2016 «Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 18,29 ТОВ «БАДМ-Б» 01.12.2016 Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 18,29 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» 21.10.2017 «Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака» Чернігівська обл. 17,73 КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради 12.12.2016 «Кам’янська міська лікарня №7» Дніпропетровської обласної ради» 17,31 ТОВ «Бадм-Б» 27.12.2016 Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт» Київ 17,05 ТОВ «МВВ Інструментс» 03.11.2016 Обухівська центральна районна лікарня 17,00 ТОВ «МВВ-Інструментс» 28.12.2016 КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» 16,86 ТОВ Бадм 30.11.2016 Броварська центральна районна лікарня 16,80 ПАТ «Фармацефтична фірма «ДАРНИЦЯ» 20.12.2016 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району міста Києва 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 22.12.2016 КЗ»Марганецька центральна міська лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016 КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради 16,78 ТОВ «БаДМ-Б» 20.12.2016 КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 16.12.2016 ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім.З.Й.Красовицького» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016 КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф»« 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 08.12.2016 КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 16,78 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016 КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 29.11.2016 КЗ «Пологовий будинок №2 міста Маріуполя»« 16,78 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016 КЗ «Міська лікарня №5 м. Маріуполя» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 28.11.2016 КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ Бадм 17.11.2016 КЗ Криворізький психоневрологічний диспансер 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 29.11.2016 КЗ Гадяцький ЦПМСД 16,36 ТОВ «БАДМ-Б» 25.10.2016 КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 15,85 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016 Сторожинецька ЦРЛ 15,62 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017 «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» КМДА 15,52 ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп» 09.12.2016 Військово-медичне управління СБУ, Київ 15,26 Спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-фарм, лтд» 16.12.2016 КЗ «Покровська ЦРЛ «ДОР» 15,07 ТОВ «БаДМ» 02.12.2016 Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1», Слов’янськ 14,09 ТОВ «Бадм» 20.10.2016

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