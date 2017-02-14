НОВИНИ

14.02.2017

«Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

СБУ вилучила печатки продавців гальмівних колодок «Укрзалізниці»

За останні півроку дії «Ротерддам+» родичі голови НКРЕКП обновили автопарк на півтора мільйона

13.02.2017

«Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

«Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Брухтові аукціони «Укрзалізниці» провалились – відбулись лише пара торгів з сотні

Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

Топ-10 закупівель новорічних цукерок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

14 Лютого 2017

КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» у листопаді-грудні закуповувало аскорбінову кислоту найдорожче в Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро».

10-відсотковий розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій обійшовся маріупольській лікарні по 26,54 грн. за упаковку (2мл №10). Тут і далі всі ціни наведено з ПДВ.

Це у півтора рази дорожче від середньої ціни на цей препарат по усім закупівлям лікарень України в цей період (17,72 грн). При цьому більшість лікарень купували розчин дешевше від цієї ціни, через її захищеність за рахунок лідерів рейтингу.

Найдешевше аскорбінова кислота у такому пакуванні коштувала комунальному закладу «Міська лікарня №1» (Слов’янськ) – 14,09 грн. від постачальника ТОВ «Бадм». Це удвічі дешевше від закупівель маріупольського закладу, розташованого в одній зі Слов’янськом Донецькій області

Маріупольська лікарня двічі проводила закупівлю цього препарату разом з іншими медикаментами. У листопаді на допороговій закупівлі без торгів, а у грудні на відкритих торгах підряди отримала одна й та сама фірма ТОВ «Фрам КО». При цьому «Бадм Б» подавало дешевшу заявку на відкриті торги, однак її відхилили.

Нині засновником фірми значиться кіпрський офшор «Кламмнет лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний кіпріот Солон Соломонідес.

Директором «Фрам ко» є Андрій Миронюк, який раніше працював комерційним директором ПрАТ «Фармацевтична компанія «Дарниця» народного депутата від БПП Гліба Загорія. Раніше до складу засновників «Фрам ко» також входив Михайло Чуприна – начальник відділу внутрішнього фінансового аудиту та член наглядової ради тієї ж «Дарниці».

«Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» очолював Валентин Гуров, наприкінці січня він помер у 77-річному віці. У 2015 році він балотувався до Маріупольської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Листопадовий договір з «Фрам ко» підписував Гуров, а грудневий – головний лікар Володимир Жигіль, який балотувався до Маріупольської міськради від «Оппозиційного блоку».

Наступні за дороговизною ампули аскорбінової кислоти придбали «Міська дитяча лікарня» (Слов’янськ, Донецька обл.) по 20,90 грн., «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» (Донецька обл.) по 19,90 грн., «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» (Чернігівська обл.) по 19,60 грн., Хмельницька обласна лікарня – по 19,57 грн.

Ціна на 10% розчин аскорбінової кислоти (2мл №10) на закупівлях цієї зими

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КУ «Маріупольське територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини та жінки» 26,54 ТОВ «ФРАМ КО» 21.11.2016
КУ «Маріупольська міська лікарня № 4 ім.Мацука» 26,54 ТОВ «ФРАМ КО» 26.12.2016
КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» Слов’янськ 20,90 ПНВП «ГАЛІС» 01.12.2016
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 19,90 ПП «АКВАВІТА ПЛЮС» 22.11.2016
КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області 19,59 КП «Ліки України» Чернігівської областної ради 14.12.2016
Хмельницька обласна лікарня 19,57 ТОВ «БАДМ-Б» 16.01.2017
КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” 19,47 ДП «Обласний аптечний склад» 24.11.2016
КЗ охорони здоров’я “Краснокутська центральна районна лікарня” 19,47 ДП «Обласний аптечний склад» 24.11.2016
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 18,46 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016
Білоцерківський психоневрологічний інтернат 18,29 ТОВ «Галафарм» 27.12.2016
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України» Дніпро 18,29 ТОВ «БАДМ-Б» 27.12.2016
Київська міська психоневрологічна лікарня №2 18,29 ТОВ «Галафарм» 20.12.2016
«Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 18,29 ТОВ «БАДМ-Б» 01.12.2016
Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 18,29 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» 21.10.2017
«Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я.Примака» Чернігівська обл. 17,73 КП «Ліки України» Чернігівської обласної ради 12.12.2016
«Кам’янська міська лікарня №7» Дніпропетровської обласної ради» 17,31 ТОВ «Бадм-Б» 27.12.2016
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт» Київ 17,05 ТОВ «МВВ Інструментс» 03.11.2016
Обухівська центральна районна лікарня 17,00 ТОВ «МВВ-Інструментс» 28.12.2016
КЗ Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» 16,86 ТОВ Бадм 30.11.2016
Броварська центральна районна лікарня 16,80 ПАТ «Фармацефтична фірма «ДАРНИЦЯ» 20.12.2016
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Оболонського району міста Києва 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 22.12.2016
КЗ»Марганецька центральна міська лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016
КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради 16,78 ТОВ «БаДМ-Б» 20.12.2016
КЗ Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 16.12.2016
ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім.З.Й.Красовицького» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 15.12.2016
КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016
КУ «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф»« 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 08.12.2016
КЛПУ «Міська психіатрична лікарня №7 м.Маріуполя» 16,78 ТОВ «БаДМ» 12.12.2016
КУ «Маріупольська міська лікарня №9 – медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 29.11.2016
КЗ «Пологовий будинок №2 міста Маріуполя»« 16,78 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016
КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016
КЗ «Міська лікарня №5 м. Маріуполя» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б»
КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 28.11.2016
КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 16,78 ТОВ Бадм 17.11.2016
КЗ Криворізький психоневрологічний диспансер 16,78 ТОВ «БАДМ-Б» 29.11.2016
КЗ Гадяцький ЦПМСД 16,36 ТОВ «БАДМ-Б» 25.10.2016
КЗ «Маріупольська міська лікарня № 1» 15,85 ТОВ «БаДМ» 14.11.2016
Сторожинецька ЦРЛ 15,62 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017
«Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» КМДА 15,52 ТОВ «Фармацевтична фірма «Олімп» 09.12.2016
Військово-медичне управління СБУ, Київ 15,26 Спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-фарм, лтд» 16.12.2016
КЗ «Покровська ЦРЛ «ДОР» 15,07 ТОВ «БаДМ» 02.12.2016
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1», Слов’янськ 14,09 ТОВ «Бадм» 20.10.2016

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.02.2017

Ужгород «Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на будівництво ліній електропередач

Одеса Одеські чиновники на 800 тисяч накупили мікроскопів, які школи так і не отримали

Київ У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Луцьк Поліція підозрює, що Волинський військкомат переплатив за рації під прикриттям термінової мобілізації

Київщина Партнери розіграли ще 65 мільйонів на їжу та напої для VIP-пасажирів «Борисполя»

Донецьк Маріупольська лікарня купила аскорбінку у менеджера Загорія у півтора рази дорожче від цін по Україні

13.02.2017

Рівне «Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

І-Франк Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Чернігів Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Одеса Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

12.02.2017

Вінниця Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Харків Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

11.02.2017

Донецьк Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ