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Топ-10 закупівель новорічних цукерок

13 Лютого 2017

Найдорожчі подарунки від Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА по 168,90 грн. 

У грудні у системі «Прозорро» було опубліковано 10 угод  про закупівлю святкових кондитерських подарункових наборів у різних регіонах вартістю більше 200 тис грн. кожна. Їхня загальна сума становить 10,16 млн грн.

Найбільше на подарунки виділило КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради – на 5,27 млн грн. майже для 97 тис дітей. Переможцем тендеру став місцевий виробник ПАТ «Харківська бісквітна фабрика».

Найдорожчі подарунки по 168,90 грн. замовив Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації у ФОП Харін Олександр Григорович. У перерахунку на вагу їхня ціна теж є найвищою – 18,8 копійок за грам. Вони включають пористий шоколад «Рошен» та 60 цукерок «Рошен», «АВК» і Харківської кондитерської фабрики.

Найдешевшими у перерахунку на грам виявились подарунки, замовлені Управлінням освіти Жмеринської міської ради у ПП «Торгово-виробнича компанія «Вікторія» – 7,5 коп./г.

Нагадаємо, у грудні 2014 року ціни різнилися в межах 5,4-19,5 коп./г.

Замовник Склад подарунку К-ть Вага, г Ціна, грн./шт. Ціна за грам, коп. Постачальник/

Ціна угоди
КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради Подарунок «Годинничок»:

50 г шоколаду, 18,6 г карамелі, 145,2 г шоколадних цукерок, 33 г глазурованих вафельних цукерок, 120 г глазурованих цукерок, 36 г глазурованих молочно-шоколадною глазур’ю цукерок з нуги

 96 836 585 54,42 9,3 ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» / 5 269 815,12
Управління освіти Миколаївської міської ради Від 39 виробів, серед яких 30% пралінових цукерок, 20% желейних цукерок, 5% помадних цукерок, 8% комбінованих цукерок, 10% збивних цукерок, 5% із м’якою карамеллю, 16% карамелі, 6% вафельна цукерка в шоколадній глазурі 18 079 500 48,68 9,7 ФОП Левенець Данііл Васильович / 880 000
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 80% цукерок різних видів (шоколадні, шоколадно-пралінові, шоколадно-помадні, шоколадно-вафельні, помадно-глазуровані), батончики, шоколадна плитка від 100 г (вміст какао-продуктів від 34%) 8 000 730 99 13,6 ФОП Черепенко Денис Олександрович / 792 000
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради Подарунок виробництва «Roshen» у складі: Шоколад «Оленка» 90 г, два батона молочно-шоколадних по 40 г, виріб шоколадний «Дід Мороз» 25 г 21 318 195 34,52 17,7 ТОВ «Олбі-Рос Корона» / 735 890
Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Шоколад «Оленка» 90 г та шоколадна «Снігурочка» 50 г (вміст какао-продуктів від 33%) від ПАТ «Полтавакондитер», а також цукерки від ПАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Житомирські ласощі» та ПАТ «КФ «Харків’янка»: 260 г – у шоколадній глазурі, 150 г – вафельних, 130 г – пралінових, 100 г – помадних та комбінованих, 40 г – неглазурованих, 30 г – батончик з нуги, 150 г – карамель 4 616 1 000 119 11,9 ТОВ «Інтрейд Мікс» / 549 304
Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради Шоколадні  цукерки 70%

Карамель ірис, желейні 20%

Шоколадно-вафельні 10%

Глазуровані цукерки тільки із шоколадної  молочної глазурі.

У асортименті мають бути: пралінові цукерки 5 видів, карамель льодяникова на палочці 2 видів, желейні цукерки на основі каррагінана, льодяникова карамель з фруктовою начінкою

 5 500 650 90 13,8 ФОП Носач Оксана Миколаївна / 495 000
Управління праці та соціальних питань Департаменту  праці та соціальної політики Харківської міської ради Желейні цукерки від ПАТ «ВКФ «Рошен», глазуровані цукерки та карамель від ПАТ «КФ «Харків’янка» 292 1 000 109,98 11,0 ТОВ «Інтрейд Мікс» / 444 896,16
7 730 500 53,40 10,7
Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації Пористий шоколад «Рошен», 60 цукерок від «Рошен», «АВК» і Харківської кондитерської фабрики 2 479 900 168,90 18,8 ФОП Харін Олександр Григорович / 418 703,10
Управління освіти і науки Броварської міської ради Подарунок «Н/п №02 Гостинна хатинка ВКФ 242 г/12 шт.» 11 436 242 30,42 12,6 ТОВ «Рошен- Трейд» / 347 883,10
Управління освіти Жмеринської міської ради Карамель (не більше 10%);

З начинкою праліне (вафельні) (не більше 15%);

Шоколадні (не менше 75%):

– з начинками;

– глазуровані шоколадною  глазур’ю;

– батончик з начинкою.

 6 116 500 37,52 7,5 ПП «Торгово-виробнича компанія «Вікторія» / 229 472,31

 

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