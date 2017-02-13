Топ-10 закупівель новорічних цукерок

13 Лютого 2017
У грудні у системі «Прозорро» було опубліковано 10 угод про закупівлю святкових кондитерських подарункових наборів у різних регіонах вартістю більше 200 тис грн. кожна. Їхня загальна сума становить 10,16 млн грн.
Найбільше на подарунки виділило КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради – на 5,27 млн грн. майже для 97 тис дітей. Переможцем тендеру став місцевий виробник ПАТ «Харківська бісквітна фабрика».
Найдорожчі подарунки по 168,90 грн. замовив Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації у ФОП Харін Олександр Григорович. У перерахунку на вагу їхня ціна теж є найвищою – 18,8 копійок за грам. Вони включають пористий шоколад «Рошен» та 60 цукерок «Рошен», «АВК» і Харківської кондитерської фабрики.
Найдешевшими у перерахунку на грам виявились подарунки, замовлені Управлінням освіти Жмеринської міської ради у ПП «Торгово-виробнича компанія «Вікторія» – 7,5 коп./г.
Нагадаємо, у грудні 2014 року ціни різнилися в межах 5,4-19,5 коп./г.
|Замовник
|Склад подарунку
|К-ть
|Вага, г
|Ціна, грн./шт.
|Ціна за грам, коп.
|Постачальник/
Ціна угоди
|КП «Комбінат дитячого харчування» Харківської міської ради
|Подарунок «Годинничок»:
50 г шоколаду, 18,6 г карамелі, 145,2 г шоколадних цукерок, 33 г глазурованих вафельних цукерок, 120 г глазурованих цукерок, 36 г глазурованих молочно-шоколадною глазур’ю цукерок з нуги
|96 836
|585
|54,42
|9,3
|ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» / 5 269 815,12
|Управління освіти Миколаївської міської ради
|Від 39 виробів, серед яких 30% пралінових цукерок, 20% желейних цукерок, 5% помадних цукерок, 8% комбінованих цукерок, 10% збивних цукерок, 5% із м’якою карамеллю, 16% карамелі, 6% вафельна цукерка в шоколадній глазурі
|18 079
|500
|48,68
|9,7
|ФОП Левенець Данііл Васильович / 880 000
|Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
|80% цукерок різних видів (шоколадні, шоколадно-пралінові, шоколадно-помадні, шоколадно-вафельні, помадно-глазуровані), батончики, шоколадна плитка від 100 г (вміст какао-продуктів від 34%)
|8 000
|730
|99
|13,6
|ФОП Черепенко Денис Олександрович / 792 000
|Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
|Подарунок виробництва «Roshen» у складі: Шоколад «Оленка» 90 г, два батона молочно-шоколадних по 40 г, виріб шоколадний «Дід Мороз» 25 г
|21 318
|195
|34,52
|17,7
|ТОВ «Олбі-Рос Корона» / 735 890
|Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації
|Шоколад «Оленка» 90 г та шоколадна «Снігурочка» 50 г (вміст какао-продуктів від 33%) від ПАТ «Полтавакондитер», а також цукерки від ПАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Житомирські ласощі» та ПАТ «КФ «Харків’янка»: 260 г – у шоколадній глазурі, 150 г – вафельних, 130 г – пралінових, 100 г – помадних та комбінованих, 40 г – неглазурованих, 30 г – батончик з нуги, 150 г – карамель
|4 616
|1 000
|119
|11,9
|ТОВ «Інтрейд Мікс» / 549 304
|Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради
|Шоколадні цукерки 70%
Карамель ірис, желейні 20%
Шоколадно-вафельні 10%
Глазуровані цукерки тільки із шоколадної молочної глазурі.
У асортименті мають бути: пралінові цукерки 5 видів, карамель льодяникова на палочці 2 видів, желейні цукерки на основі каррагінана, льодяникова карамель з фруктовою начінкою
|5 500
|650
|90
|13,8
|ФОП Носач Оксана Миколаївна / 495 000
|Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
|Желейні цукерки від ПАТ «ВКФ «Рошен», глазуровані цукерки та карамель від ПАТ «КФ «Харків’янка»
|292
|1 000
|109,98
|11,0
|ТОВ «Інтрейд Мікс» / 444 896,16
|7 730
|500
|53,40
|10,7
|Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
|Пористий шоколад «Рошен», 60 цукерок від «Рошен», «АВК» і Харківської кондитерської фабрики
|2 479
|900
|168,90
|18,8
|ФОП Харін Олександр Григорович / 418 703,10
|Управління освіти і науки Броварської міської ради
|Подарунок «Н/п №02 Гостинна хатинка ВКФ 242 г/12 шт.»
|11 436
|242
|30,42
|12,6
|ТОВ «Рошен- Трейд» / 347 883,10
|Управління освіти Жмеринської міської ради
|Карамель (не більше 10%);
З начинкою праліне (вафельні) (не більше 15%);
Шоколадні (не менше 75%):
– з начинками;
– глазуровані шоколадною глазур’ю;
– батончик з начинкою.
|6 116
|500
|37,52
|7,5
|ПП «Торгово-виробнича компанія «Вікторія» / 229 472,31
Tеги | Харчування