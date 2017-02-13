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«Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

13 Лютого 2017

КП «Жовтневе трамвайне депо» Харківської міської ради 8 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Технології електротранспорту» про капітальний ремонт трамвайних вагонів на 47,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають відремонтувати 30 трамвайних вагонів Tatra Т-3.

Переможець вказав, що його матеріально-технічна база складається з офісного та складського приміщень. Він планує залучити субпідрядника – КП «Салтівське трамвайне депо» Харківської міської ради. Обсяг робіт, які той виконуватиме, і суму перерахувань харківським комунальникам у пропозиції не вказано.

При цьому на заробітну плату ремонтників піде 1,41 млн грн., або трохи менше трьох відсотків від загальної суми контракту. Сюди включено 907 тис грн. власне зарплати і 499 тис грн. премії.

У договорі з «Технологіями електротранспорту» вказано, що рентабельність робіт становить 7,96 млн грн., що становить 25% від вартості підряду до урахування ПДВ.

Єдиним конкурентом на тендері традиційно було ВРМ МКП «Дніпропетровський електротранспорт» із вищою на піввідсотка ціною.

Харківська фірма «Технології електротранспорту» зареєстрована в лютому 2016 року на Павла Авєр’янова з с. Михайлівка Первомайського р-ну Харківської обл. Особа з такими ПІБ керує ТОВ «Ефективне землеробство» Наталії Дорош і Володимира Капустіна.

Директором підрядника є Павло Ковтуненко. Людина з такими ПІБ володіє ТОВ «Віал-Сіко» з Віктором Манжосом.

Манжосу належить один із найбільших гравців на рекламному ринку України – ТОВ «Віал-Медіа». Там його партнерами є Володимир Деркач і Яна Макарець, дружина Максима Макарця, радника мера Харкова Геннадія Кернеса. Також він очолював Департамент територіального контролю Харківської міськради

Керує «Віал-Медіа» Антон Яцкевич – брат Сергія Яцкевича, колишнього начальника відділу самоврядного контролю за використанням земель Департаменту територіального контролю Харківської міськради.

Манжос, Деркач та Яна Макарець також володіють ТОВ «Рекламне агентство «Макс» і ТОВ «Безпека та розвиток», яким раніше керував сам Максим Макарець.

Нагадаємо, поліція підозрює посадовців «Жовтневого трамвайного депо» в отриманні неправомірної вигоди для себе та фірми «Технології електротранспорту» при торішній закупівлі послуг з ремонту трамваїв вартістю 67,10 млн грн.

Слідство встановило, що фірма не має необхідної кількості працівників відповідної кваліфікації та досвіду проведення аналогічних робіт.

В податковій звітності вона вказала, що закуповує запчастини для ремонту в  ПП «НП Трейдінг», ТОВ «АМК Сервіс» та ТОВ «ТПК Промдизель». Слідство виявило, що замість запчастин вони поставляють списані трамвайні вагони, придбані у Чехії в компанії «MVO Invest s.r.o.», а сам капітальний ремонт трамваїв не проводиться.

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