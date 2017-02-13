Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Суд надав дозвіл провести позапланову ревізію діяльності управління освіти Ніжинської міської ради, яка перерахувала 3,07 млн грн. ПП «ВостокБудМонтаж» за ремонт басейну, який фірма не змогла зробити в обумовлений термін. Про це свідчить ухвала Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 7 лютого.

У жовтні 2016 року управління освіти Ніжинської міськради за результатами тендеру замовило «ВостокБудМонтаж» реконструкцію басейну з утеплення зовнішніх стін Ніжинської гімназії №16 по вул. 3-й мікрорайон, 11 за 3,07 млн грн. Ці кошти були передбачені субвенцією з держбюджету. За умовами договору, фірма повинна була завершити ремонтні роботи до 22 грудня 2016 року.

За даними слідства, підрядник виконав ремонт незадовільно і не зміг у встановлений строк повністю реконструювати басейн. Із 3,07 млн грн. «ВостокБудМонтаж» виконав роботи лише на 1,55 млн грн. Зокрема, монтував та демонтував каналізаційну, водопровідну систему, систему опалення, встановив вікна, не повністю відремонтував дах та на 70% утеплив фасад.

За свідченнями Ніжинського міського голови Анатолія Лінника, під час ремонтних робіт кількість робітників ПП «ВостокБудМонтаж» була недостатньою.

В результаті решта коштів в сумі 1,52 млнгрн. була повернута в державний бюджет в кінці грудня. Таким чином, підрядник порушив умови договору щодо календарного плану виконання робіт, що призвело до зриву реконструкції басейну.

Суд задовольнив клопотання слідчих Ніжинського ВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017270000000013 від 17.01.2017 року, і надав управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління освіти міськради.

За повідомленням місцевих ЗМІ, нардеп від «Народного фронту» Олександр Кодола, коментуючи невиконаний ремонт басейну гімназії, назвав «ВостокБудМонтаж» «шарашкіной конторой», а в її перемозі на тендері звинуватив управління освіти Ніжинської міської ради. В свою чергу депутат Ніжинської міськради Юрій Хоменко розповів, що ПП «ВостокБудМонтаж» рекомендувало обласне управління капбудівництва і додав, що ця фірма «набралася об’єктів, як собака бліх».

ПП «ВостокБудМонтаж» зі статутним фондом у 500 грн. зареєстроване в селі Деснянка Чернігівської області. Засновник та директор Павло Трубенок.

За даними «ВДЗ» та системи «Прозорро», починаючи з кінця 2015 року, фірма виграла 14 тендерів на загальну суму 30,17 млн грн. Усі підряди «ВостокБудМонтаж» отримав у Чернігівській області.

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