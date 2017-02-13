НОВИНИ

13.02.2017

«Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

«Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Брухтові аукціони «Укрзалізниці» провалились – відбулись лише пара торгів з сотні

Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

Топ-10 закупівель новорічних цукерок

12.02.2017

У Насірова вирішили, що митниця Ареф’єва не брала хабар, тому її і перевели з Одеси у Київ

Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

11.02.2017

Фігуранту справи Онищенка з «Укргазвидобування» знизили заставу у п’ять разів, бо він записував майно на дружину і тещу

Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

10.02.2017

Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

ГПУ підозрює залізничників та оточення Дубневичів у привласненні 5 мільйонів на запчастинах

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

13 Лютого 2017

Суд надав дозвіл провести позапланову ревізію діяльності управління освіти Ніжинської міської ради, яка перерахувала 3,07 млн грн. ПП «ВостокБудМонтаж» за ремонт басейну, який фірма не змогла зробити в обумовлений термін. Про це свідчить ухвала Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 7 лютого.

У жовтні 2016 року управління освіти Ніжинської міськради за результатами тендеру замовило «ВостокБудМонтаж» реконструкцію басейну з утеплення зовнішніх стін Ніжинської гімназії №16 по вул. 3-й мікрорайон, 11 за 3,07 млн грн. Ці кошти були передбачені субвенцією з держбюджету. За умовами договору, фірма повинна була завершити ремонтні роботи до 22 грудня 2016 року.

За даними слідства, підрядник виконав ремонт незадовільно і не зміг у встановлений строк повністю реконструювати басейн. Із 3,07 млн грн. «ВостокБудМонтаж» виконав роботи лише на 1,55 млн грн. Зокрема, монтував та демонтував каналізаційну, водопровідну систему, систему опалення, встановив вікна, не повністю відремонтував дах та на 70% утеплив фасад.

За свідченнями Ніжинського міського голови Анатолія Лінника, під час ремонтних робіт кількість робітників ПП «ВостокБудМонтаж» була недостатньою.

В результаті решта коштів в сумі 1,52 млнгрн. була повернута в державний бюджет в кінці грудня. Таким чином, підрядник порушив умови договору щодо календарного плану виконання робіт, що призвело до зриву реконструкції басейну.

Суд задовольнив клопотання слідчих Ніжинського ВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017270000000013 від 17.01.2017 року, і надав управлінню Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління освіти міськради.

За повідомленням місцевих ЗМІ, нардеп від «Народного фронту» Олександр Кодола, коментуючи невиконаний ремонт басейну гімназії, назвав «ВостокБудМонтаж» «шарашкіной конторой», а в її перемозі на тендері звинуватив управління освіти Ніжинської міської ради. В свою чергу депутат Ніжинської міськради Юрій Хоменко розповів, що ПП «ВостокБудМонтаж» рекомендувало обласне управління капбудівництва і додав, що ця фірма «набралася об’єктів, як собака бліх».

ПП «ВостокБудМонтаж» зі статутним фондом у 500 грн. зареєстроване в селі Деснянка Чернігівської області. Засновник та директор Павло Трубенок.

За даними «ВДЗ» та системи «Прозорро», починаючи з кінця 2015 року, фірма виграла 14 тендерів на загальну суму 30,17 млн грн. Усі підряди «ВостокБудМонтаж» отримав у Чернігівській області.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.02.2017

Рівне «Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

Харків «Прокладка» трамвайників Кернеса отримала ще 48 мільйонів, маючи карну справу за минулий підряд

І-Франк Фіскали звинувачують «приватівську» фірму у завищенні ремонту доріг Прикарпаття на 25 мільйонів

Чернігів Ніжинські чиновники віддали 3 мільйони «шарашкіній конторі», яка не змогла відремонтувати басейн гімназії

Одеса Рятувальники на три роки орендували «Фольксвагени» за 16 мільйонів – вдвічі дорожче від вартості автівок

12.02.2017

Вінниця Суд звільнив від покарання голову села, який нібито розтратив 50 тисяч на забезпеченні селян водою

Харків Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

11.02.2017

Донецьк Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

Хмель Тюремники приховали здачу землі в оренду договором про вирощування урожаю, на який у них не було прав

10.02.2017

Донецьк Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

Львів ГПУ підозрює залізничників та оточення Дубневичів у привласненні 5 мільйонів на запчастинах

Запоріжжя Кума головлікаря торгує в Запорізькій обллікарні операційними медикаментами втридорога

09.02.2017

Одеса АМКУ визнав, що монополія «Євротерміналу» на в’їзд в Одеський порт порушує закон

Харків У Кернеса по схемі хочуть дати землю людям з оточення голови адміністрації Порошенка

Луцьк Волинська ОДА переплатила фірмам 1,5 мільйони на будівництві кордону з ОРДЛО з контейнерів Тарути

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ