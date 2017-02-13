«Енергоатом» купив хімію майже вдвічі дорожче, ніж торік, бо дешевші фірми «злилися»

ДП «НАЕК «Енергоатом» 7 лютого за результатами тендеру замовив ПрАТ «Макрохім» моноетаноламіну на 723 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для Рівненської АЕС замовили 5 880 кг чистого моноетаноламіну (2-аміноетанолу) виробництва «DOW Europe GmbH» (Швейцарія) по 123,00 грн. за кілограм.

Зараз у відкритих джерелах є дані про його продаж по 59,80-65,00 грн./кг.

У квітні 2016 року «Енергоатом» придбав його у ТОВ «Хімлаборреактив» на 43% дешевше – по 69,60 грн./кг.

Сам «Макрохім» продавав атомникам цю речовину в 2015 році: у липні – по 72,00 грн./кг, а в лютому – по 126,00 грн./кг.

У 2008 році РАЕС купувала моноетаноламін у ТОВ «Енергохімсервіс» по 22,60 грн./кг.

За нинішньою угодою, поставка буде здійснюватись протягом вересня автотранспортом у металевих бочках обсягом до 0,2 куб. м.

ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екософт» та ТОВ «Агросток Україна» пропонували відповідно на 38% та 23% нижчі ціни. Однак перша фірма не надала документи переможця та відмовилась від підписання договору, а другу відхилили через несплачене забезпечення та відсутність документу щодо статусу дилера і довільної довідки про виробника продукції.

Основним акціонером «Макрохіму» є Борис Храновський, а підписантом і міноритарієм – Василь Соколинський, якому належить ТОВ «Алт Україна Лтд». Раніше Храновський і Соколинський входили до складу засновників вищезгаданого «Хімлаборреактиву».

Усього з 2008 року «Макрохім» отримав держпідрядів на 343,51 млн грн., з яких 18,17 млн грн. – у системі «Енергоатома».

Київською фірмою «Агросток Україна» володіє та керує Юрій Гичка Миколайович, який брав участь у спеціалізованих конференціях в якості керівника відділу з реалізації мінеральних добрив «Макрохіму». Раніше конкурент вказував у тендерній документації телефон 495-27-69, який також використовували «Макрохім» і «Хімлаборреактив».

Ірпінський «НВО «Екософт» належить Олександру, Андрію і Тетяні Мітченкам.

Остання мала спільний бізнес зі Сергієм Сокирком, співвласником СУЛП «Хімімпекс» – ще одного підрядника «Енергоатома», який неодноразово змагався на тендерах із «Макрохімом». Сергій Сокирко і Тетяна Мітченко у 2005 році заснували фірму «Екохім-Інжинірінг», а наприкінці 2012 року Мітченко вийшла зі складу засновників.

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