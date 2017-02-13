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Брухтові аукціони «Укрзалізниці» провалились – відбулись лише пара торгів з сотні

13 Лютого 2017

Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 6 лютого провела перші два аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 4,20 млн грн. Про це повідомляється на електронному майданчику «uz.tab.com.ua».

Торги було оголошено 25 січня. На них прийшли два учасника – ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» («НДМЗ») Людмила Блажко та Анатолія Ворони і ТОВ «Торговий дім «Будком» Василя і Ольга Харченків. Вони відомі як постачальники гальмівних колодок, які неодноразово приходили парою на тендери «Укрзалізниці».

Стартова ціна аукціону становила 5 935 грн. за тонну. Кожна фірма на окремих аукціонах зробила єдиний крок на 59,30 грн./т, піднявши ціну на відсоток.

Відтак вони придбали кожна по 350 т брухту чорних металів (куски машинних чавунних виливків, чушки вторинного ливарного чавуну) за однаковою ціною 5 994 грн./т.

Ще 106 аукціонів на 102,95 млн грн. не відбулися чи були скасовані замовником. На деякі з них ніхто не подав заявок або прийшла лише одна фірма, на інші надійшло дві заявки і більше. Крім того, 51 аукціон на 28,78 млн грн. знаходиться на стадії подачі заявок чи очікування торгів.

Нагадаємо, держпідприємство «СЕТАМ» подало судовий позов до «Укрзалізниці» про визнання недійсними результатів відкритого відбору (конкурсу) на створення електронного майданчика для торгівлі залізничним брухтом.

Наразі відомо, що майданчик створила фірма ТОВ «Таб юа», котра залучена до справи разом із Мінінфраструктури у якості третьої особи на стороні відповідача.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вказаний майданчик створений для реалізації списаних «Укрзалізницею» старих вантажних вагонів на металобрухт.

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