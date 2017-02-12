У Насірова вирішили, що митниця Ареф’єва не брала хабар, тому її і перевели з Одеси у Київ

Начальник управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет не бачить правопорушень в роботі Лариси Ареф’євої, яку начебто затримували була на хабарі в $50 тис. у жовтні 2015 року, де вона працювала заступником керівника Одеської митниці. Про це йдеться у сюжеті Мар’яни Мотрунич про грамі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Минулого року Ареф’єва пішла на підвищення і працює в центральному апараті ДФС, відповідає за митний аудит у Департаменті аудиту ДФС.

Шеремет запевняє, що історія із затриманням на хабарі не має підтверджень. «Коли ми почали розбиратися, то ні підозри, ні грошей ніяких, ні мічених, наскільки мені відомо ніхто не вилучав, скільки я намагався отримати інформацію – мені не надавали».

Така ж позиція щодо історії з хабарем і в головного податківця Романа Насірова. В коментарі «Слідство.інфо» в жовтні 2015 року він заперечував інформацію про хабар: «Так от, виявляється не було ніякого хабара».

Справа з хабарем Ареф’євої не мала продовження, бо прокуратура не відкрила провадження і пані Ареф’єва не перебувала в розшуку. А начальник внутрішньої безпеки ДФС не став детально розбиратися, бо провадження було не його, а СБУ.

– Це не наше провадження було і це провадження СБУ було. – А ви з вашої сторони, як людина, яка відповідає за внутрішню безпеку, Ви намагалися з’ясувати? – Ми розбирались, підозри їй ніякої ніхто не пред’являв.

Як повідомляв проект «Народне НАЗК», Лариса Ареф’єва продовжила свою кар’єру в структурах ДФС. Зникнувши з Одеси Ареф’єва працювала заступницею начальника відділу організації митного контролю та оформлення Полтавської митниці ДФС.

А потім майже одразу її перевели до Києва, бо вона «успішно пройшла стажування» в Полтаві. Тепер пані Ареф’єва очолює відділ митного аудиту у центральній ДФС. Цю посаду пані Ареф’єва вказала при заповненні декларації.

Згідно з декларацією за 2015 рік Лариса Ареф’єва разом з донькою користуються 45 квадратами, записаними на її маму. А матір фіскалки регулярно купує квартири в Київському комплексі «Паркове місто». Перша квартира на 45 кв.м. придбана 2010 року. У 2014 – докупили другу, вдвічі більшу. Навесні 2015 року – третю, вже на півтори сотні квадратів. У 2016 році родина Ареф’євої докупила тут машиномісце, яке оформлено на її чоловіка Павла.

Ціна 1 метра в ЖК «Паркове місто» в середньому $1,5 тис. Загалом в родини Ареф’євих майна тут майже на півмільйона доларів.

На офіційний запит щодо коментаря Лариси Ареф’євої ДФС порадило звертатися безпосередньо до неї. Втім, упродовж 2 тижнів пані Ареф’єва не виявила бажання спілкуватися з журналістами.



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