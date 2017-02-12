Директор фірми, який розтратив копійки на 32-мільйонній реконструкції спортмайданчиків, залишився на волі по угоді зі слідством

Дзержинський районний суд міста Харкова визнав винним колишнього директора ТОВ «Машстройсервис» Валерія Воробйова у привласненні коштів харківського місцевого бюджету у розмірі 46 тис грн. під час реконструкції шкільних спортмайданчиків і засудив його до 2 років умовно та штрафу в 4250 грн. Таке рішення суд прийняв 5 січня.

У червні 2016 року році комунальне підприємство «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» замовило ТОВ «Машстройсервис» реконструкцію спортивних майданчиків на території 10 шкіл міста загальною вартістю 32,27 млн грн.

У школах підрядник повинен був побудувати майданчики для гри в міні-футбол, баскетбол, волейбол та стрітбол, а також встановити майданчики для воркауту та тенісні столи.

Суд встановив, що Воробйов вніс завідомо неправдиві відомості до актів виконаних будівельних робіт, завищивши їх обсяги, і заволодів бюджетними коштами на загальну суму 46 тис грн.

Зокрема, фірма Воробйова недовиконала роботи щодо встановлення бордюр, монтажу стояків та секцій огорожі, а також обсипання піском навколо футбольного поля.

Воробйов уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і отримав 2 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком 1 рік з позбавленням права обіймати певні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1,5 роки, а також штраф в 4250 грн.

Валерій Воробйов залишив посаду директора ТОВ «Машстройсервис». Замість нього керівником вказано Михайла Гревцева, підписантом записана Валентина Федосєєва. Власниками фірми є син Валерія Воробйова Ігор та Галина Воробйова. Раніше серед засновників був Андрій Оберемок.

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