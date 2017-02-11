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Порт Маріуполя відписав $7 мільйонів на канадське обладнання для зернового терміналу

11 Лютого 2017

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 8 лютого за результатами тендеру замовило фірмі «Abrook Inc» (Іллінойс, США) обладнання перевантажувального зернового комплексу за $7,19 млн, або 195,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За угодою для майбутнього зернового комплексу потужністю 2 млн т на рік замовили обладнання виробництва «Ag Growth International» («AGI», Канада) у складі:

  • норії ковшові – 7
  • конвеєри стрічкові моделей – 5
  • конвеєри ланцюгові – 20
  • ваги бункерні CompuWeigh CWC 412 продуктивністю 1 тис т на годину – 1
  • фільтри – 25
  • шлюзовий затвор AGI UDV-10 – 2 (у комплекті з фільтрами рукавними із вибухорозрядними панелями)
  • промислові силоси – 10
  • конвеєр гвинтовий Norstar Commercial Express Series 12 довжиною 9 м – 10
  • системі самопливів – 92 (складається із засувок і перекидних клапанів з електричними та ручними приводами)
  • пробовідбірник TPLG Cameleon із залізничного транспорту – 1
  • пробовідбірник AGI 1-5 з автомобільного транспорту – 1
  • пробовідбірник Gamet 6800L з потоку – 1

Детальний перелік обладнання з технічними характеристиками можна завантажити тут – зернокомплекс.

Гарантійний строк на силоси становить 5 років, на транспортне обладнання і самопливи – 2 роки. Строк служби силосів – 50 років, транспортного обладнання – 20 років, самопливів – 5 років.

Товар мають поставити протягом п’яти місяців після надання письмової заявки та отримання авансу в розмірі 20%.

Закупівлю провели з другої спроби.

Окрім нинішнього переможця, на перший тендер прийшли «Scafco Corporation DBA Scafco Grain Systems Company» (США) і ТОВ «Варіант Агро Буд». Однак обидві американські компанії тоді не допустили до аукціону через відсутність копій аналогічних договорів, тож торги було відмінено. На повторно оголошений тендер ті самі фірми подали заявки, дорожчі приблизно на відсоток.

Американську фірму «Abrook Inc», яка є офіційним дилером «AGI», очолює Михайло Атрошенко.

За даними сайту переможця, в Україні його представляє київське ТОВ «УкрЕнергоПерспектива» харків’янина Юрія Гудзя. Той водночас є українським представником компанії «Scafco» – одного з двох суперників на торгах.

Інший конкурент – харківська фірма «Варіант Агро Буд» пропонувала силоси власного виготовлення та інше обладнання від «AGI» та інших виробників. Її власниками є Наталія Шуфані та Дані Саід Шуфані. Раніше частку останнього мав Саід Таніос Шуфані.

Дані Саід Шуфані співволодіє ТОВ «Гіперіон-1», ТОВ виробнича компанія «Індастрі», ТОВ «Леда Україна», ТОВ «Ескаль», ТОВ «Сучасні технології будівництва-07».

Саід Таніос Шуфані є співзасновником ТОВ фабрика «Варіант» з Олександром Кириченком, а також ТОВ Виробнича компанія «Поліпак Лтд» з Олександром Сопіним і громадянином Канади Сергієм Дудченком. Остання фірма поставляла м’які контейнери на ДП «Артемсіль».

Американська компанія «Scafco» теж пропонувала обладнання власного виготовлення, «AGI» та інших виробників.

Маріупольський морпорт із 2013 року очолює Олександр Олійник.

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