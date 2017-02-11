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Фігуранту справи Онищенка з «Укргазвидобування» знизили заставу у п’ять разів, бо він записував майно на дружину і тещу

11 Лютого 2017

Вадим Шленчак брав участь у засіданні у режимі відеоконференції

Апеляційний суд м. Києва 10 лютого залишив під вартою колишнього заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Вадима Шленчака, знизивши при цьому йому розмір застави з 50 млн грн до 10 млн грн.

Шленчак арештований на строк до 24 березня. Повний текст ухвали суду буде оприлюднений 15 лютого.

У ході судового розгляду апеляційний суд почав з’ясовувати, яке є майно у Шленчака і чи виправданою є застава у розмірі 50 млн грн.

Прокурор вказав, що Шленчак з родиною живе у квартирі площею 330 кв м, яка оформлена на тещу. Також у них є будинок площею 772 кв м у Київській області і нежитлове приміщення. Крім того, у Шленчака є недобудований двоповерховий котедж з двома терасами на ділянці 0,5 га на березі моря у Севастополі.

Та його адвокати принесли в апеляційний суд документи про те, що він цей недобуд, виявляється, у грудні 2012 року продав, кому саме – невідомо. Разом з тим стосовно вже згаданих будинку і нежитлового приміщення, то адвокати почали доводити, що Шленчак до нього жодного відношення не має, оскільки дружина купила це майно за 4 роки до одруження.

Головуючий суддя вказав, що майновий стан – не основний і не останній чинник, але суд має його врахувати. У результаті суд залишив Шленчака під вартою, знизивши йому розмір застави у п’ять разів.

Відзначимо, що у ході засідання з’ясувалося, що маже одночасно із відкритою реалізацією справи у частині щодо Шленчака у січні цього року він купив для всієї сім’ї квитки до Маямі (США). Прокурор наголошував, що його дружина невстановлений період часу не працює, і головним, хто приносить гроші в сім’ю, є саме Шленчак.

Нагадаємо, Шленчак був затриманий 24 січня. У той же день йому було пред’явлено підозру в участі у злочинній організації, підконтрольній нардепу Олександру Онищенку, а також у пособництві у вчиненні розтрати коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених «Укргазвидобуванням» договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС». На сьогодні встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.

Вадим Шленчак є власником часток у ТОВ «Північ-Ойл» (1,93 млн грн) і ТОВ «Агроплюс» (1,22 млн грн). Раніше він володів автомобілями Infiniti QX 56 та Nissan GT-R.

Шленчак був заступником голови правління “Укргазвидобування” за часів Януковича та деякий час після Майдану.

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