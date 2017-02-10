«Укроборонпром» закупив двигуни з 50% маржою у людей, які здавали в Києві особняк біглому Курченку

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10 Лютого 2017

Державний концерн «Укроборонпром» закупив зі значною переплатою двигуни до БТР-80 через молдавські фірмі, близькі до оточення екс-нардепа «Батьківщини» Олександра Дубового.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Гуменюка для «Слідства.Інфо».

Молдавська компанія «Aпротехпро» купила двигунів до БТР-80 на заводі КамАЗ 20. Ця компанія ввезла двигуни на двох вантажівках в Молдову і через декілька днів перепродала їх молдавській фірмі «Автопрезент». В подальшому двигуни ще раз були перепродані – на цей раз німецькій фірмі, яка і ввезла товар в Україну.

«Укроборонпром» купив ці двигуни по $15 тис за одиницю. В той час, в самій Молдові такі двигуни можна купити не дорожче  10 тис євро. Тобто, переплата на одному двигуні склала біля $5 тис.

«Aпротехпро» через засновників пов’язана з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа «Батьківщини» Олександра Дубового. Родичі колишнього депутата раніше були причетні до оборудок на «Київському бронетанковому заводі.

Сам Дубовий є давнім товаришем голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергія Паншинського, який зберігає вплив на роботу «Укроборонпрому». Хоча і залишив декілька місяців тому посаду голови наглядової ради концерну.

Раніше журналісти помітили разом Пашинського і Дубового на виході з Адміністрації президента.

«Укроборонпром» провів десятки угод, які схожі на закупівлю двигунів до БТР-80. І майже по всім ним ціни виглядають завищеними.

Нагадаємо, раніше дружина Дубового Світлана здала Олегу Бабенку розкішний будинок в Києві на вул. Пирятинська, 17. А той потім передав його в суборенду Юрію Лук’янцеву – менеджеру Сергія Курченка. До Майдану в цьому будинку жив сам Курченко, який після революції втік до Росії.

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