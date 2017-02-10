Суддя Вищого госпсуду заробляє на здачі в оренду нерухомості посольству США

Суддя Вищого господарського суду Ірина Кондратова отримала 468 тис. грн. доходу від надання в оренду нерухомого майна.

Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на зміни про покращення матеріального стану, які внесла до своєї декларації Контратова.

Плату за оренду суддя отримала від Сполучених Штатів Америки в особі Джоя Е.Клінгера – керівника відділу загального обслуговування посольства США в Україні.

В своїй декларації Кондратова вказала, що вона та її родина володіє і використовує земельну ділянку площею 20 000 кв м у селі Димарка Київської області, земельні ділянки у с. Зазим’є Київської області площею 3 625 кв м, п’ятьма квартирами у Києві загальною площею понад 660 кв м. Також у їх власності садовий будинок в столиці площею 593 кв м та три паркомісця.

Садовий будинок судді знаходиться на території закритого «Французького містечка», яке збудували у рекреаційній зоні в Конча-Заспі під виглядом реконструкції дитячого табору у дитячий оздоровчий комплекс. Суддя в інтерв’ю «Нашим грошам» стверджувала, що побудувала будинок на кошти від продажу часток в приватних підприємствах.

Кондратова справді до 2005 року, коли вона була призначена на посаду судді Господарського суду м. Києва мала частку в трьох приватних фірмах: ТОВ «Будинок тканин» (роздрібна торгівля, частка 132 тис грн.), ТОВ «Інженерно-технологічний центр «Текмаш» (оптова торгівля, частка 5 тис грн), АТ «Омега» (продаж i здавання в оренду нерухомості, частка 50%).

Після роботи в госпсуді, Кондратову призначили в Київський апеляційний госпсуд, а в 2011 році отримала посаду судді Вищого госпсуду, який в 1991-2006 роках очолював її батько – Дмитро Притика.

В декларації судді вказано, що Притика подарував дочці 200 тис грн, ще 226 тис. грн суддя заробила, 586 тис. грн. отримала в якості доходу від оренди майна тощо. Готівкою у неї зберігається є 400 тис грн й ще понад 200 тис. грн – на банківських рахунках. Родина судді має у власності автомобілі Toyota Camry 2003 року, Toyota Land Cruiser 200 2008 року та BMW X5 2011 року.

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