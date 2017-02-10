Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

ДП «Красноармійськвугілля» (м. Мирноград Донецької обл.) 6 лютого повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Доненергоекспорт» про поставку засобів індивідуального захисту працівників на 2,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели за переговорною процедурою, бо його вже двічі відміняли через нестачу учасників.

Планують замовити 2 600 респіраторів «Пульс М» (еквівалент півмаски РПА-ТД2) та 190 тис елементів фільтруючих ЕФ – 92-24-Р2 (еквівалент елементу фільтруючого ФРПА Р2), ціни яких невідомі.

За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у січні ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» (м. Вугледар Донецької обл.) без торгів купило такі самі товари у ТОВ «Технічні фільтруючі елементи». Респіратори коштували 83,10 грн./шт., а фільтруючі елементи – 7,80 грн./шт.

Якби «Красноармійськвугілля» придбало їх за такими цінами, воно мало б витратити 1,70 млн грн. Це на 37%, або 1,02 млн грн. менше від вартості потенційного договору з «Доненергоекспортом».

Крім того, торік у вересні–листопаді «Красноармійськвугілля» замовляло нинішньому підряднику респіратори по 160,00 грн./шт., а фільтруючі елементи – по 8,16 грн./шт. За аналогічними підрахунками виходить сума 1,97 млн грн., що на 28% менше, ніж зараз.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, креатура першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганської фірми є той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 272,02 млн грн., переважно у ДП «Селидіввугілля».

Із серпня 2016 року обов’язки директора «Красноармійськвугілля» виконує Віталій Юрійович Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ «Шахта «Садова» з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

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