НОВИНИ

10.02.2017

Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

ГПУ підозрює залізничників та оточення Дубневичів у привласненні 5 мільйонів на запчастинах

Кума головлікаря торгує в Запорізькій обллікарні операційними медикаментами втридорога

Пінчук «виграв» перші з чвертьмільярдних тендерів залізниці, піднявши ціну коліс на 5% проти минулого року

«Укроборонпром» закупив двигуни з 50% маржою у людей, які здавали в Києві особняк біглому Курченку

Захист Охендовського оскаржує експертизу, яка визнала підпис голови ЦВК в «чорній бухгалтерії Партії регіонів»

«Енергоатом» купив оливи на 5 мільйонів у колишнього замдиректора «Атомкомплекту»

Суддя Вищого госпсуду заробляє на здачі в оренду нерухомості посольству США

09.02.2017

АМКУ визнав, що монополія «Євротерміналу» на в’їзд в Одеський порт порушує закон

Нацполіція підписала не ту знижку на «Mitsubishi», яку погоджувала з іншими міністерствами

У Золотоноші дороги посипають «золотою» сіллю, на ЧАЕС – «позолоченою»

Кабмін через китайський кредит відмінив приватизацію ДПЗКУ, яку очолив підопічний Присяжнюка-Кличка

Керівник внутрішньої безпеки ДФС нічого не знає про майно власної родини

У Гройсмана дозволили Агрофонду продати за 740 мільйонів цукор, якого можливо вже не має

У Кернеса по схемі хочуть дати землю людям з оточення голови адміністрації Порошенка

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

10 Лютого 2017

ДП «Красноармійськвугілля» (м. Мирноград Донецької обл.) 6 лютого повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Доненергоекспорт» про поставку засобів індивідуального захисту працівників на 2,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Тендер провели за переговорною процедурою, бо його вже двічі відміняли через нестачу учасників.

Планують замовити 2 600 респіраторів «Пульс М» (еквівалент півмаски РПА-ТД2) та 190 тис елементів фільтруючих ЕФ – 92-24-Р2 (еквівалент елементу фільтруючого ФРПА Р2), ціни яких невідомі.

За даними екс-замдиректора «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, у січні ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» (м. Вугледар Донецької обл.) без торгів купило такі самі товари у ТОВ «Технічні фільтруючі елементи». Респіратори коштували 83,10 грн./шт., а фільтруючі елементи – 7,80 грн./шт.

Якби «Красноармійськвугілля» придбало їх за такими цінами, воно мало б витратити 1,70 млн грн. Це на 37%, або 1,02 млн грн. менше від вартості потенційного договору з «Доненергоекспортом».

Крім того, торік у вереснілистопаді «Красноармійськвугілля» замовляло нинішньому підряднику респіратори по 160,00 грн./шт., а фільтруючі елементи – по 8,16 грн./шт. За аналогічними підрахунками виходить сума 1,97 млн грн., що на 28% менше, ніж зараз.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, креатура першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440 використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганської фірми є той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 272,02 млн грн., переважно у ДП «Селидіввугілля».

Із серпня 2016 року обов’язки директора «Красноармійськвугілля» виконує Віталій Юрійович Довгаль. Особа з такими ПІБ у 2007-2010 роках керувала ТОВ «Шахта «Садова» з Алчевська Луганської області, власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

«Енергоатом» прикинувся шлангом
20 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.02.2017

Донецьк Шахтарі Мирнограду за 2,7 мільйона купили респіратори на третину дорожче від колег із Вугледару

Львів ГПУ підозрює залізничників та оточення Дубневичів у привласненні 5 мільйонів на запчастинах

Запоріжжя Кума головлікаря торгує в Запорізькій обллікарні операційними медикаментами втридорога

09.02.2017

Одеса АМКУ визнав, що монополія «Євротерміналу» на в’їзд в Одеський порт порушує закон

Харків У Кернеса по схемі хочуть дати землю людям з оточення голови адміністрації Порошенка

Луцьк Волинська ОДА переплатила фірмам 1,5 мільйони на будівництві кордону з ОРДЛО з контейнерів Тарути

Дніпро Кандидатам від «Нашого краю» дали 59 мільйонів на ремонт парку Кам’янського по вдвічі завищеним цінам

08.02.2017

Дніпро Затриманому на хабарі прокурору з Кривого Рогу суд визначив заставу у 96 тисяч замість 1,6 мільйона

Донецьк Бухгалтер судмедекспертизи отримала 7 років тюрми за незаконні нарахування 370 тисяч зарплати

Донецьк Суд арештував непридатне для експлуатації обладнання, яке «Селидіввугілля» купило за 2 мільйони

Харків Суд назвав голосування голови харківської РДА за землю для матері не корупцією, а турботою про громаду

Запоріжжя Прокуратура пішла по кінотеатрам Запоріжжя після публікації «Наших грошей» про схеми їх відчуження

Кіровоград Чиновники перерахували мільйон фірмі екс-мера Кропивницького за незавершений ремонт театру

07.02.2017

Черкаси «Укргідроенерго» з другої спроби дало півмільярда на будівництво Канівської ГАЕС по суперзавищеним цінам

Запоріжжя Дружина «регіонала» отримала ще 67 мільйонів на харчування запорізьких атомників

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ