Пінчук «виграв» перші з чвертьмільярдних тендерів залізниці, піднявши ціну коліс на 5% проти минулого року

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 2-6 січня оголосила 22 тендери на придбання суцільнокатаних коліс на загальну очікувану суму 248,14 млн грн. На шести з них перемогає ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Дві великі закупівлі на 127,29 млн грн. та 50,92 млн грн. були оголошені окремо по процедурі з публікацією англійською мовою. Перша з них перебуває на етапі попередньої кваліфікації учасників «Інтерпайп Україна» і ТОВ «Бізнес Глобал», а щодо другої триває подача пропозицій.

Ще 69,93 млн грн., або чверть усього «колісного» бюджету припало на 20 тендерів з очікуваною вартістю 3,50 млн грн. кожен.

За оцінкою сайту «Zалізниця без корупції», дроблення предмету закупівлі дозволило залізничникам застосувати процедуру звичайних відкритих торгів, адже закон «Про публічні закупівлі» зобов’язує публікувати англійською мовою лише тендери з очікуваною вартістю більше 133 тис євро (3,70 млн грн.).

У п’яти з 20 випадків уже пройшли аукціони, на яких без жодного кроку по зниженню ціни переміг «Інтерпайп Україна» з однаковими пропозиціями по 3,31 млн грн., що на п’ять відсотків менше від очікуваної суми.

Колеса діаметром 957 зі ступицею 175 мм та 190 мм коштують 14 520 грн. за штуку.

Торік у червні залізничники за 287,74 млн грн. замовили їх цьому ж постачальнику на п’ять відсотків дешевше – по 13 800 грн.

У 2015 році колеса купували в «Інтерпайп Україна» по 11 112 грн., у 2014 році – по 6 146 грн., а в 2013 році – по 6 400 грн.

На аукціонах єдиним конкурентом була харківська фірма «Бізнес Глобал» Інни Лашко з Дніпра, яка також керує дніпровським ТОВ «Арт-Холдинг» Олександра Лашка.

«Арт-Холдинг» має спільний номер телефону 0567900783 із ТОВ «Метінвест» росіянина Михайла Щеголевського. Останнє у свою чергу використовує номер 0562389494 разом із ТОВ «Фірма «Дайм» Михайла та Марії Пінчуків – батька та доньки Віктора Пінчука.

Компанія «Бізнес глобал» неодноразово програвала на тендерах «Інтерпайпу» з незначною різницею. А на минулорічних торгах ПАТ «Укргазвидобування» взагалі виклала у пропозиції на своєму бланку текст самого «Інтерпайпу».

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