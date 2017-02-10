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Кума головлікаря торгує в Запорізькій обллікарні операційними медикаментами втридорога

10 Лютого 2017

Поліція підозрює посадовців КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької облради у зловживанні службовим становищем для отримання незаконних доходів.

Про це стало відомо з ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №12016080040004076 від 15.08.2016 року.

В ході досудового розслідування поліція встановила, що офіційно лікарня не співпрацює з благодійними фондами. Але за її адресою зареєстровано благодійний фонд «Пульс», засновниками якого є жителі Куйбишевського району Запорізької області, де проживає і тесть головного лікаря. Через «Пульс» відбувається закупівля товарів медичного призначення, меблів і інших товарів для ЗОКЛ.

Також поліція стверджує, що знайшла зловживання при використанні в лікарні службового транспорту. Так, за дорожніми листами, головного лікаря одночасно і цілодобово возять два автомобілі з одним водієм. Також паливо списується на транспорт, який має стан металобрухту і не виїжджає з гаражу.  Крім того, водієм числиться заступник головлікаря, яка навіть не має страховки.

Слідство встановило, що на підставі договору від 2015 року закупівлю і видачу медикаментів на операції проводить ТОВ «Медімпекс», директором якого є кума головного лікаря ЗОКЛ. При цьому, фірма продає ліки по завищеним в 2,5-3 рази цінам. «Медімпекс» створила собі склад медикаменті на території лікарні, хоча в неї не має договору оренди, порушені умови зберігання ліків.

Слідча в суді заявила клопотання про доступ та вилучення договору між лікарнею та «Медімпекс» і суддя це лопотання задовольнив.

Головним лікарем ЗОКЛ є Ігор Шишка.

ТОВ «Медімпекс» очолює Марина Ященко, власниками  фірми вказані мешканці Запоріжжя Василь Кондрашов, Віктор Кривцун та Олександр Куріпко.

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