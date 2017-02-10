ГПУ підозрює залізничників та оточення Дубневичів у привласненні 5 мільйонів на запчастинах

Генеральна прокуратура України підозрює службових осіб ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» у привласненні 5,2 млн грн. під час закупівель. Про це свідчить низка ухвал Печерського районного суду м. Києва від 30 січня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках ПАТ «Українська залізниця» уклала з ТОВ «НВП «Інтертерм» завідомо невигідні договори на постачання товарно-матеріальних цінностей і заплатила приватній фірмі 22,8 млн грн.

За даними «Вісника державних закупівель», у 2015-2015 роках львівська філія «Української залізниці» замовляла «НВП «Інтертерм» устаткування, запасні частини до залізничних локомотивів та вагонів , деталі, папір, тощо.

Як встановила Генпрокуратура, частину отриманих від залізничників коштів ТОВ «НВП «Інтертерм» перерахувало фіктивним фірмам. Зокрема ТОВ «Мортон-Преміум-Груп», ТОВ «Ратум ЛТД», ТОВ «Торгінвесттехнологія», ТОВ «Боско Тренд», ТОВ «Техторг Груп», ТОВ «Валенсія», ТОВ «Евінг Груп», ТОВ «Канремторг», ТОВ «Ентер-Прайс», ТОВ «Валтрейдінг», ТОВ «Укр-Опт ЛТД», ТОВ «Омікрон Плюс», ТОВ «Ніка Ейр», ТОВ «Діал – Компані».

Таким чином, на думку ГПУ, службовці «Української залізниці» та «НВП «Інтертерм» привласнили 5,2 млн грн.

Суд надав слідчим Генеральної прокуратури, які розслідують кримінальне провадження № 42016000000002788 від 08.10.2016, доступ до банківських рахунків «НВП «Інтертерм» та фіктивних фірм.

Власниками львівського ТОВ «НВП «Інтертерм» є Ігор Каїнський і Михайло Манько. Каїнський раніше був тісно пов’язаний із «Корпорацією Колійні ремонтні технології» через фінансову компанію «Енергія-інвест» та «Украмарін». Також він був керівником НВП «Колійні ремонтні технології», яке заснував Ярослав Дубневич. Він та його брат Богдан Дубневич є нардепами від БПП «Солідарність».

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