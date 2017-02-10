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«Енергоатом» купив оливи на 5 мільйонів у колишнього замдиректора «Атомкомплекту»

10 Лютого 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 7 лютого за результатами тендеру замовило фірмі «BRV Traide s.r.o.» (Словакія) оливи для Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС на $152 тис, або 5,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 14 лютого поставлять вогнестійку синтетичну турбінну оливу Fyrquel L на основі трикселенилфосфату класу в’язкості 46 за ISO 3448 виробництва «ICL Industrial Products» (США) по $18,21 за кілограм.

У квітні 2014 року «Енергоатом» купив її у SIA «Zodiak Plus» на 9% дешевше – по $16,58 за кілограм.

У березні 2012 року компанія «ICL-IP Europe B.V.» (Нідерланди) без конкурсу продала атомниками цю оливу по $16,35 за кілограм. Мінекономрозвитку заявило, що підстав для закупівлі в одного учасника саме цієї марки оливи не було.

У липні 2008 року держпідприємство купило її у ТОВ «Біант» Віталія Невідомого вдвічі дорожче – по 212,74 грн./кг, або $43,93 за тодішнім курсом. Згодом було порушено кримінальну справу щодо завищення ціни під час цієї закупівлі.

Крім того, у 2013 році Держфінінспекція через суд зобов’язала «Енергоатом» стягнути з фірми «Polyinks Gmbh» (Австрія) кошти в сумі 58,32 млн грн. Вони були недоотримані внаслідок перепростою ТГ-3 енергоблоку №3 Южноукраїнської АЕС у ППР-2011 через поставку неякісної оливи Fyrquel L. Австрійським постачальником керував Віталій Жигулін – нинішній директор компанії «VJ trgovina in storitve, d.o.o.» (Словенія), яка з 2015 року виграла три тендери «Енергоатома» на 345 тис євро та 2,60 млн грн.

Нині конкурентами переможця були «NP Trade GmbH» (Німеччина) і ТОВ «Тек Пром», причому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Словацька фірма «BRV Traide s.r.o.» зі статутним капіталом 5 тис євро створена у травні 2015 року і вперше виграла тендер в Україні. Нині засновниками є кияни Тимур Кохненко та Андрій Коновалов, а раніше їхнім партнером був Дмитро Казаков із Донецька.

Кохненко у 2010 році був заступником із закупівель директора «Атомкомплекту» Валерія Василькова. Кохненко володіє ТОВ «Дінеро Трейд», яке отримало єдиний підряд РАЕС на 190 тис грн.

Коновалову належить ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс», яка з 2009 року виграла тендрів на 85,83 млн грн., переважно в системі «Енергоатома».

За даними німецького реєстру, фірма «NP Trade GmbH» заснована у квітні 2014 року. Власником є Олександр Підвальний із Києва, а контактною особою – Вікторія Десяк.

Підвальний до 2010 року був співвласником ТОВ «Бест Авто компані», яке торгувало вживаними автівками. Наразі він керує ТОВ «Сіті-Лайт Люкс» (у стані припинення) Геннадія Підвального.

Київський «Тек Пром», створений у квітні 2016 року, належить Кирилу Ярославцеву. Торік у грудні фірма виграла єдині три тендери «Енергоатома» на поставку терміналів управління для Запорізької АЕС на суму 6,73 млн грн.

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