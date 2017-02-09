Волинська ОДА переплатила фірмам 1,5 мільйони на будівництві кордону з ОРДЛО з контейнерів Тарути

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09 Лютого 2017

Поліція підозрює службових осіб Волинської облдержадміністрації та приватних фірм  у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до переплати 1,54 млн грн. державних коштів резервного фонду держбюджету України, виділених на будівництво інженерних споруд для зміцнення обороноздатності держави у Донецькій області.

Про це свідчить ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 3 лютого, куди звернулися слідчі СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області в рамках кримінального провадження від № 42016051100000144 від 29.02.2016.

За даними слідства, Волинська ОДА, яка отримала функції замовника від Міністерства оборони, замовила фірмам «Луцьксантехмонтаж № 536» та «Житлобуд-2» будівництво фортифікаційних споруд та території Володарського, Тельманівського, Волноваського районів Донецької області. Зокрема, мова йшла про будівництво взводних опорних пунктів (ВОП).

Згідно документації підприємства Міноборони «Центральний проектний інститут», ВОП представляє собою цілісну монолітну залізобетонну споруду, яка вкопується в землю і встановлюється на залізобетонну плиту, під якою розташований вирівнюючий шар (суміш піску, гравію тощо). Але замість них «Луцьксантехмонтаж № 536» та «Житлобуд-2» монтували морські контейнери (менш міцна і більш дешева конструкція), які встановлені на землю без вирівнюючого шару.

Слідчі встановили, що «Луцьксантехмонтаж № 536» та «Житлобуд-2» придбали монолітні споруди у ТОВ «ПБП Азовінтекс» за 3,62 млн грн. та у ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» за 7,49 грн (обидві фірми належать  екс-губернатору Донеччини Сергію Таруті та його брату Олександру). Внаслідок необґрунтованого застосування окремих розцінок та коефіцієнтів вартість виконаних робіт завищена на 1,54 млн грн., у тому числі «Житлобуд-2» на 811 тис грн., а «Луцьксантехмонтаж №536» на 737 тис.

Слідство вважає, що службові особи Волинської ОДА завищили обсяг виконаних робіт на 1,54 млн грн., щоб отримати від «Житлобуд-2», «Луцьксантехмонтаж № 536», «ПБП Азовінгекс» та «БМФ Азовстальбуд» неправомірну вигоду.

Суд надав слідчим доступ до документів щодо будівництва фортифікаційних споруд, зокрема договорів, укладених з «Житлобуд-2» та «Луцьксантехмонтаж №536», які знаходяться в ПАТ «БМФ Азовстальбуд».

Власниками  ТОВ «Житлобуд-2» є депутат Волинської облради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Леонід Стефанович, Ольга Чижук, Анатолій Дука і Наталія Бохонко.

До середини 2012 р. 51% акцій «Житлобуд-2» належало ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». Нею володіє Віктор Чорнуха, який до липня 2014 р. був членом виконавчого комітету Луцької міськради. У 2006-2010 р. Чорнуха був депутатом Волинської облради від ВО «Батьківщина».

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