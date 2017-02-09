У Золотоноші дороги посипають «золотою» сіллю, на ЧАЕС – «позолоченою»

Із вересня минулого року міські ради, комунальні та державні підприємства уклали 25 угод про закупівлю солі для посипання доріг вартістю більше 100 тис грн. кожна. Їхня загальна сума становить 12,75 млн грн.

Топ-25 цін на сіль для посипання доріг у вересні 2016 року – лютому 2017 року

Замовник / дата підписання договору Постачальник Опис товару Ціна, грн./т Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області / 25.11.2016 ТОВ «Фортекс» Сіль вищого сорту 3 помелу без пакування для виготовлення посипальної суміші 1 850,00 ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» / 15.12.2016 ТОВ «Компанія «Металбуд» Сіль технічна дорожня 3 помелу 1 700,00 Смілянське КП «Комунальник» Черкаської області / 07.09.2016 ФОП Більда Андрій Олександрович Сіль (навал в мішках) 1 653,00 Мукачівське міське КП «ремонтно-будівельне управління» Закарпатської області / 12.10.2016 ПП ВТБ «Мирослава» Сіль технічна 1 464,79 КП Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг / 02.12.2016 ТОВ «Овіс» Сіль технічна вищого сорту 3 помелу 1 450,00 КП «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання Жовтоводської міської ради» Дніпропетровської області / 01.11.2016 ТОВ «Український національний продукт» Сіль технічна 3 помелу для посипання доріг з доставкою в мішках біг-бегах по 1 т 1 250,00 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» / 05.12.2016 ТОВ Торговий Дім «КиП і Ко» Сіль технічна 1 200,00 Івано-Франківське КП «Муніципальна дорожня компанія» / 29.11.2016 ФОП Федорняк Роман Богданович Концентрат мінеральний галіт марка Б (сіль) 1 128,81 КП «Сєвєродонецьккомунсервис» Луганської області / 12.09.2016 ТОВ «Заря» Сіль вищого сорту 3 помелу в поліпропіленових мішках по 50 кг 1 114,70 КП «Управління комунального господарства» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області / 17.11.2016 ТОВ «К-2» Інвестмент» Сіль 1 100,00 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради / 19.12.2016 ФОП Більда Андрій Олександрович Сіль технічна 3 помелу 1 037,44 КП «Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство» / 28.10.2016 ТОВ Торговий Дім «КиП і Ко» Сіль технічна 3 помелу з протизлежувальною добавкою 1 033,99 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду оболонського району м. Києва» / 24.11.2016 ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» Сіль технічна 3 помелу 915,00 КП ШЕУ Голосіївського району м.Києва / 18.10.2016 ТОВ «Костанза» Сіль вищого сорту 3 помелу з протизлежувальною добавкою 150 г/т без пакування 908,10 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» / 05.10.2016 ТОВ «Костанза» Сіль вищого сорту 3 помелу 899,70 КП Броварської міської ради Київської області «Бровари-Благоустрій» Київської області / 28.10.2016 ТОВ «Світ постачання» Сіль 3-4 помелу з умістом фероціаніду калію, масова частка якого до 0,001% 837,50 Виробниче управління комунального господарства Житлово-комунального об’єднання Нововолинської міської ради Волинської області / 14.09.2016 ТОВ «Артемсіль-Захід» Сіль 831,10 Миргородське КП «Спецкомунтранс» Полтавської області / 10.10.2016 ТОВ «Офісний центр Арсенал Плюс» Сіль 3 помелу без пакування 813,54 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради / 04.10.2016 ТОВ Торговий Дім «КиП і Ко» Сіль технічна для боротьби з ожеледицею в осінньо-зимовий період 789,50 КП «Послуга» Прилуцької міської ради Чернігівської області / 06.01.2017 ТОВ Торговий Дім «КиП і Ко» Сіль вищого сорту 3 помелу 755,80 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» / 03.10.2016 ТОВ «Компанія «Металбуд» Сіль технічна 750,00 Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області / 27.09.2016 ТОВ «Торговий дім «Плюс» Сіль 3 помелу 730,00 Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 Полтавської області / 19.10.2016 ТОВ «Костанза» Сіль вищого сорту 3 помелу з протизлежувальною добавкою 150 г/т без пакування 711,00 КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради / 19.10.2016 ТОВ «Артемсіль-Регіон-Чернігів» Сіль технічна 3 помелу 705,90 Краматорське КП «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» Донецької області / 11.10.2016 ДочП «Донбас-Сіль-Регіон» ПП «Промтехмеханізація» Сіль вищого сорту 3 помелу 564,00

Із цих коштів 40%, або 5,14 млн грн. отримало ТОВ Торговий Дім «КиП і Ко».

Полтавська фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрована в січні 2016 року на Петра П’яткова з Алчевська Луганської області. Він також є засновником ТОВ «Шел-Індастрі» з Євгенієм Симоненком і БО «Благодійний фонд допомоги дітям Донбасу» із Ксенією П’ятковою.

Директором «КиП і Ко» до липня був той же Симоненко, а зараз нею керує сам П’ятков.

Номер телефону фірми 099 0555390 зазначений в оголошенні про продаж Porsche Cayenne 2008 року випуску.

Ще 3,99 млн грн., або майже третина від загальної суми укладених угод припадає на ТОВ «Костанза». Нагадаємо, поліція підозрює службових осіб цієї фірми, КК «Київавтодор» і ТОВ «Укрсільінвест» у завищенні цін та заволодінні державними коштами під час закупівлі солі у серпні-жовтні 2016 року. Під час закупівель «Костанза» пропонувала товар по 828-909 грн. за тонну.

Засновником створеної у травні 2015 року «Костанзи» зі статутним капіталом 1 тис грн. є донеччанин Олексій Бессмертний, а керівником – Роман Аврамов. Компанію пов’язують з нардепами від «Блоку Петра Порошенка», яких називають кураторами схем на державному заводі «Артемсіль». Серед них – нардеп Олег Недава, який заперечує свій зв’язок із фірмою.

Що ж до цін, то найдорожче скупилось управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області. Торік у листопаді воно замовило ТОВ «Фортекс» сіль вищого сорту 3 помелу по 1 850 грн./т. Доставка передбачалась на умовах CPT, тобто за рахунок продавця.

Натомість краматорське КП «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них» Донецької області у жовтні купило у ДочП «Донбас-Сіль-Регіон» ПП «Промтехмеханізація» Володимира Реви продукцію такого ж сорту і помелу втричі дешевше – по 564 грн./т. Однак у цьому випадку покупець мав сам вивезти товар із Соледара Донецької області, де знаходиться виробник ДП «Артемсіль».

Причому відстань від Соледара до Золотоноші становить близько 573 км, а до Краматорська – близько 60 км.

Черкаський «Фортекс» належить Олександру Прокопчуку і Петру Маковському, власниками ПрАТ «Агропроммеханiзацiя». Маковський також є акціонером ПАТ «Черкаська меблева фабрика», а Прокопчук – ПАТ «Полімер» з Мариною Прокопчук.

Крім того, «Фортекс» володіє 46% акцій ВАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури», який з 2010 року перебуває у стані припинення через банкрутство.

Анна Сорока, «Наші гроші»

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