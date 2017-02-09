У Кернеса по схемі хочуть дати землю людям з оточення голови адміністрації Порошенка

Депутати Харківської міськради на наступній сесії планують безкоштовно передати у власність ЖБК «Сінтобуд» земельну ділянку площею 1,51га.

Про це з посиланням на проект рішення міськради інформує «Харківський антикорупційний центр».

Заплановано виділити ділянку за за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків за адресою бул. Жасміновий, 17 в Харкові.

ЖБК «Сінтобуд» створений два місяці тому – 6 грудня 2016 року. Його засновниками стали Олег Базарненко, Валерій Куценко, Денис Остапенко, Віталій Яцюк та Аліна Платонова.

Олег Базарненко замає посаду директора ТОВ «Стіролтекс», а Денис Остапенко – керівника ТОВ «Компанія «Трейд-Пласт». Серед засновників обох цих фірм є Андрій Крючков та Станіслав Скріпай. Ці ж особи є засновниками компанії «Синтофлекс», де до березня 2014 року працював теперішній голова Адміністрації президента Ігор Райнін.

Також, Андрій Крючков був засновником ТОВ «Дорніт» в той час, коли в цій комерційній структурі працювала теперішній очільник Харківської ОДА Юлія Світлична.

Крім того Крючков був радником Райніна, коли той очолював Харківську ОДА.

Ще одна засновниця кооперативу Аліна Платонова є засновником ТОВ «Торгівельний будінок «Украбразив». ЇЇ партнером у цьому бізнесі є Костянтин Володимирович Смаль, який свого часу був директором вже згаданого ТОВ «Дорніт».

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