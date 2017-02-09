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Керівник внутрішньої безпеки ДФС нічого не знає про майно власної родини

09 Лютого 2017

Очільник Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет, не оприлюднює декларацію про доходи і не може пояснити походження майна своєї родини. Про це йдеться у сюжеті Мар’яни Мотрунич «Перевірені кадри» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Юрій Шеремет понад 10 років працював в системі прокуратури. З 2012 року був начальником відділу по боротьбі з корупцією, з 2014 – прокурором Черкаської області. Як тільки Роман Насіров очолив ДФС, Юрія Шеремета призначив начальником УВБ ДФС.

«З Шереметом, щоб я не помилився, ми були в одній і тій же самій школі, але у різних класах. А призначений він був саме з точки зору його фахового досвіду і тієї роботи, якою він займався в Генеральній прокуратурі», – прокоментував призначення Насіров.

Декларація про доходи Юрія Шеремета не опублікована. Сам керівник ВБ ДФС пояснює: «Тому що як і немає у працівників СБУ, тому що я оперативний співробітник».

Водночас юрист «Трансперенсі Інтернешенал» Олександр Калітенко зазначає, що в законі від публікації декларацій в ДФС звільняються лише співробітники оперативних підрозділів податкової міліції та особи, які ведуть боротьбу з контрабандою. Додамо, що декларації про доходи заступника Шеремета Сергія Мартинова – опубліковані.

У деклараціях Шеремети за 2013 та 2014 роки вказана зарплатня у 230 тис грн на рік. Його дружина за два роки отримала прибуток в 50 тис грн. Водночас минулого року вона придбала нове BMW X5 2016 р.в. вартістю близько $60 тис.

Керівник внутрішньої безпеки ДФС не зміг пояснити походження коштів:

– Так, слухайте, давайте не будемо в цьому розбиратися, буде опублікована декларація – будемо розбиратися.

– Так Ви можете відповісти, звідки кошти на це майно?

– Ну може, в когось «віддолжила», може, в когось заробила.

Нині Шеремет мешкає в оформленій на матір квартирі на Дніпровській набережній у Києві, площею у 135 кв.м. Така квартира вартує близько 250 тис дол. Ще одну квартиру в Києві на 80 кв.м. матері Юрія Шеремети подарували минулого року. Батько ДФСника Віталій цього року оформив квартиру у ЖК “Новопечерський двір” площею понад 160 кв.м.

При цьому керівник внутрішньої безпеки ДФС переконує, що нічого не знає про батьківську нерухомість.

– Яка квартира на Драгомирова?

– На Драгомирова 2 А, квартира, інвестована у 2015 році, а цього року отримані права.

– Ні, я щось не знаю за таку квартиру нічого. Я спитаю у батька.

Юрій Шеремет обіцяв підготувати пояснення щодо походження майна його родини, але так і не надав відповіді на запит.

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