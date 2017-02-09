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Кабмін через китайський кредит відмінив приватизацію ДПЗКУ, яку очолив підопічний Присяжнюка-Кличка

09 Лютого 2017

Кабінет міністрів виключив з переліку підприємств на приватизацію в 2017 році ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Таке рішення уряд прийняв 8 лютого за ініціативи міністерства аграрної політики та продовольства.

В пояснювальній записці МінАПП вказало, в грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю «фактично» надав ДПЗКУ під держгарантії $1,5 млрд. Угода передбачала, що до повернення цих коштів корпорація повинна негайно інформувати кредитора про можливі зміни серед акціонерів та без його згоду не проводити такі зміни чи відчужувати майно.

У МінАПП стверджують, що включення ДПЗКУ до приватизаційного списку відбулося без погодження з Китаєм.

В 2012 році ДПЗКУ та «Експортно-імпортний банк Китаю» підписали кредитні угоди на загальну суму  $3,00 млрд. Перша передбачала виділення українській компанії $1,5 млрд на закупівлю зернових з подальшим їх експортом в Китай. Друга – імпорт китайських засобів захисту рослин. Строк договору – 15 років.

Нагадаємо, за часів Януковича «ДПЗКУ» займалася експортом зерна через фірми-«прокладки» на користь структур, близьких до Юри Єнакіївського – одного з найближчих соратників Віктора Януковича. В рамках виконання китайського кредиту продукцію для експортних поставок держкомпанія закуповувала у потрібних фірм значно вище ринкових цін.

Курував в 2013 році китайський контракт тодішній заступник голови ДПЗКУ Роман Насіров, який зараз очолює Державну фіскальну службу.

В середині минулого року тодішній в.о. керівника Борис Приходько заявив про необхідність як найшвидше продати корпорацію, яка обтяжена китайським кредитом. Приходько повідомив. Що китайські інвестори розглядали можливість приватизації «ДПЗКУ».

В жовтні Кабмін призначив в.о. голови правління «ДПЗКУ» Олександра Григоровича. Він почав працювати в державному агросекторі в  2010 році, коли в Україні до влади прийшла команда Віктора Януковича. Працював в «Укрсільгоспохоронпраця» та і МінАПК, був радником та співавтором книг міністра Миколи Присяжнюка – бізнес-партнера Юрія Іванющенка.

Також Григорович з 2007 року є засновником громадської організації «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». Раніше депутатську групу «УДАР» в парламентській фракції БПП очолював Тарас Кутовий, який і призначив Григоровича.

Григорович до цього часу є бізнес-парнером по фірмі «УБМ» Ігоря Якубовича, який за часів Януковича керував Аграрним фондом та «ДПЗКУ». На початку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Якубовича в розшук через розкрадання частини коштів китайського кредиту.

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