АМКУ визнав, що монополія «Євротерміналу» на в’їзд в Одеський порт порушує закон

Антимонопольний комітет 9 лютого прийняв рішення, яким визнав, що у діяльності митного «Євротерміналу» в Одесі є ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Одеській міськраді рекомендовано передбачити можливість заїзду вантажного автотранспорту на територію Одеського морського порту без споживання послуг ТОВ «Євротерминал».

«Це рішення є першим та проміжним результатом дослідження відповідності законодавству про захист економічної конкуренції питання визначення єдиного накопичувального транзитного майданчика ТОВ «Євротермінал» через територію якого здійснюється проїзд вантажного транспорту до пункту пропуску «Одеський морський торгівельний порт», – вказує Загребельська.

Одеська міськрада у лютому 2016 року прийняла рішення № 46 «Про затвердження схеми організації заїзду вантажного транспорту до Одеського морського порту». Ним було обмежено рух вантажного транспорту по вулицям Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Церковній, Одарія. Відтак вантажівки мусили їхати в Одеський морський торговий порт лише через територію «Євротерміналу».

Єдиний тариф для будь-якого транспорту для в’їзду в Одеський МТП, використовуючи технологічну схему руху автотранспорту «Сухий порт – транспортна естакада – Одеський порт», складає 230 грн. в т.ч. ПДВ, що еквівалентно $26 дол. США за кожний в’їзд в Сухий порт, з правом перебування на території Сухого порту на протязі 24 годин з моменту реєстрації транспорту співробітником виконавця.

Таким чином, рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.02.2016 № 46 фактично створено умови, за яких весь вантажний транспорт прямує до Одеського морського порту через територію ТОВ «Євротерминал». При цьому останній, на території якого розташовано Сухий порт для відстою вантажного автотранспорту до в’їзду в Одеський морський порт, є єдиним суб’єктом господарювання, що надає послуги обслуговування транспорту на ній, без споживання яких заїзд в Одеський морський торгівельний порт є неможливим, та має ознаки суб’єкта, що займає монопольне (домінуюче) становища на ринку послуг обслуговування транспортних засобів на території Сухого порту.

Дії Одеської міської ради, які полягають у прийнятті рішення від 25.02.2016 № 46 містять ознаки порушення, передбаченого абзацом девятим частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді обмеження самостійності суб’єктів господарювання щодо споживання послуг ТОВ «Євротермінал», що надаються на території Сухого порту.

Окрім цього Агія Загребельська повідомила про початок розгляду справи у зв’язку із наявністю у діях ТОВ «Євротермінал» ознак порушення, передбаченого п. 2 ст. 50 та ч. 1 ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг обслуговування транспортних засобів на території Сухого порту, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Нагадаємо, раніше мерія коштом бюджету Одеси замовляла ремонт дороги до «Євротерміналу» за 25,77 млн. грн. по завищеним цінам.

ТОВ «Євротермінал» записано на Катерину Мажаріну та кіпрську «Northington Holdings Ltd». Кінцевим бенефіціаром вказаний Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

У 2001 р. італійська поліція затримувала Жукова за підозрою в незаконній торгівлі зброєю. Його донька Дар’я є подругою життя російського мільярдера Романа Абрамовіча, якого вважають одним з «гаманців» Володимира Путіна.

Що до Ангерта, італійська поліція вважає його членом міжнародного злочинного угрупування, яким керує колишній одесит Леонід Мінін. За даними «Слідство.Інфо», охоронцем Мініна раніше був Геннадій Труханов, знаний тоді як Генадіас Озопулос.

Керівник «Євротерміналу» Олексій Мажарін був директором одеського ТОВ «Холдекс», що належить кіпрській «Frescobaldi» та віргінській «Garsford Investments Ltd». Ці офшори є клієнтами російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з групи «Рост» Жукова.

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