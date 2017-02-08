Затриманому на хабарі прокурору з Кривого Рогу суд визначив заставу у 96 тисяч замість 1,6 мільйона

Херсонський міський суд обрав прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 березня, визначивши можливість внести заставу у розмірі 96 тис грн. Про це свідчить ухвала від 29 січня.

Прокурор був затриманий ввечері 26 січня під час отримання $3 тис хабара (84 тис грн) за зняття арешту з автомобіля марки «Skoda Rapid». Наступного дня йому було пред’явлено підозру по ч.3 ст.368.

Підозрюваний прокурор у суді не заперечив факт отримання грошей. Разом з тим він вказав, що не згоден з правовою кваліфікацією його дій (частина 3 ст.368, зокрема, передбачає вимагання хабара).

Військова прокуратура Херсонського гарнізону просила суд арештувати підозрюваного, встановивши йому заставу у розмірі 1,6 млн грн. Прокурори мотивували це тим, що його вина повністю підтверджується зібраними доказами; при цьому у випадку, якщо підозрюваний зможе вийти з-під варти, то він матиме змогу впливати на свідків, отримає доступ до службових документів та матиме можливість їх знищити, змінити чи приховати, а також існує ризик, що він буде переховуватися.

Також військові прокурори вказали, що існують підозри вважати, що затриманий прокурор раніше вже брав хабарі і незаконно збагачувався за рахунок третіх осіб. Відтак, маленький розмір застави буде неефективним.

Суд, визначаючи розмір застави, зазначив, що розмір застави не може бути завідомо непомірним для підозрюваного, а, оскільки суд не отримав доказів значних статків підозрюваного, то визначив йому 96 тис грн застави.

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