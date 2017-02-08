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Суд назвав голосування голови харківської РДА за землю для матері не корупцією, а турботою про громаду

08 Лютого 2017

Геннадій Кернес і Максим Мусєєв

Суд відмовив поліції в притягненні до адміністративної відповідальності голову Холодногірської РДА м. Харкова Максима Мусєєва за голосування в Харківській міськраді на користь ТОВ  фірма «Фронт», засновником якого є його мати.

Так постановив суддя Дзержинського районного суду м. Харків Вадим Хайкін.

Восени 2015 року Мусєєв був обраний депутатом Харківської міськради. У лютому 2016 року міськрада проголосувала про зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,59 га, яка перебувала в користуванні фірми «Фронт», та прийняли додаткову угоду до договору оренди.

З матеріалів суду відомо, що Мусєєв з 2005 по 2012 роки входив до складу засновників цієї фірми, до 2010 року займав посаду заступника директора. В кінці 2012 року Мусєєв переписав свою частку в фірма на матір – Ніну Мусєєву, яка і залишається в числі засновників товариства.

Поліція вважала, що голосуючи за земельне питання фірми, де засновником є його мати, Мусєєв порушив ст. 28 Закону «Про запобігання корупції». Бо мав повідомити про існування конфлікту інтересів та не приймати участь в голосуванні.

В суді Мусєєв свою вину не визнав і суддя підтримав його позицію. Суд вказав, що клопотання до міськради про внесення змін до договору оренди підписувала не мати депутата, а директор фірми. Тому, на думку суду, безпідставно вважати Мусєєву зацікавленою особою в рішенні міськради. А її син не має ніякого відношення до ведення господарської діяльності фірмою, не існує доказів, що його дії були спрямовані на отримання вигоди, рішення міськрадою приймалося колективно, а голос Мусєєва не був вирішальним.

Більш того, суд вказав, що голосування депутата було виключно в інтересах громади міста, бо дозволило уникнути збитків від неотримання надходжень бюджет від користування землею фірми «Фронт».

Тому суд постанови закрити справу відносно Мусєєва через відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення.

Єдиною власницею ТОВ фірма «Фронт» на сьогоднішній день вказана Ніна Мусєєва. Максим Мусєєва обраний до Харківської міськради від партії «Відродження», в попередньому скликанні входив до Партії регіонів. Його батько Сергій Мусєєв з 2006 року очолював «Харківський метрополітен», загинув у ДТП у 2010 році. Після смерті батька Максим отримав крісло заступника директора «Харківського метрополітену». У 2011 році Максим очолив комунальний «Харківпасс», а в 2012 став головою держадміністрації Ленінського району м.Харків, яка нині перейменована на Холодногірську. Фірми з оточення сім’ї Мусєєвих активно отримують замовлення від «Харківського метрополітену» та мерії.

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