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Прокуратура пішла по кінотеатрам Запоріжжя після публікації «Наших грошей» про схеми їх відчуження

08 Лютого 2017

Кінотеатр “Зірка”

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами розслідуванням  «Наші гроші» стосовно правопорушень при відчуженні та здачі в оренду комунальних кінотеатрів Запоріжжя.

Про це стало відомо з ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, куди прокурор звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №42016080000000404 від 29.11.20016 року.

В клопотанні сказано, що підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинення вказаних правопорушень стало розслідування «Хто і як став власником Запорізьких кінотеатрів» Олени Приходько, оприлюднене у «Наших грошах».

В статті було наведені факти, як посадовці комунальних кінотеатрів міста, Запорізької міськради та Запорізької облради з  порушенням закону відчужили часину кінотеатрів, а ще частину передали в оренду за заниженою вартістю або взагалі без укладання договорів. Через такі схеми місцевий бюджет недоотримав значну суму коштів, а діяльність кінотеатрів була збитковою, для їх підтримки з бюджету Запоріжжя в 2013-2015 роках було виділено майже 8 млн грн.

З судової ухвали відомо, що прокурор клопотав про дозвіл на огляд комунального кінотеатру «Зірка», яка здала частину своїх приміщень в оренду ТОВ «Престижна канцелярія». Суд це клопотання задовольнив.

Кінотеатр «Зірка» розташований у центральному районі Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 91. Засновниками ТОВ «Престижна канцелярія» є Анастасія Антифеєва та Валентина Тімоніна, а керівником – Сергій Пшеничний. Фірмі надали 41 кв м приміщення кінотеатру у користування на п’ять років. Річна орендна ставка склала 6%. У березні 2016 року «Престижна канцелярія» сплатила за оренду 860 гривень.

Раніше 442 кв м цього кінотеатру за 1,59 млн грн. викупило ТОВ «Зірка». Засновниками фірми сьогодні значаться Олег Андреєв та Марина Мацегорова.

Олег Андреєв у 2015 році очолив Запорізьку регіональну організацію Ліберальної партії України, також балотувався до міської ради. Марина Мацегора у 2014 році була членом наглядової ради «Запорізького хлібозаводу № 3», який входить до групи компаній «Хлібодар». Також вона сьогодні значиться співзасновником фірми «Джи еф сі ретейл», яке тримало раніше дозволи від міської влади на встановлення на вулицям міста МАФів.

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