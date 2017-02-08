Прокуратура пішла по кінотеатрам Запоріжжя після публікації «Наших грошей» про схеми їх відчуження

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами розслідуванням «Наші гроші» стосовно правопорушень при відчуженні та здачі в оренду комунальних кінотеатрів Запоріжжя.

Про це стало відомо з ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, куди прокурор звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №42016080000000404 від 29.11.20016 року.

В клопотанні сказано, що підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинення вказаних правопорушень стало розслідування «Хто і як став власником Запорізьких кінотеатрів» Олени Приходько, оприлюднене у «Наших грошах».

В статті було наведені факти, як посадовці комунальних кінотеатрів міста, Запорізької міськради та Запорізької облради з порушенням закону відчужили часину кінотеатрів, а ще частину передали в оренду за заниженою вартістю або взагалі без укладання договорів. Через такі схеми місцевий бюджет недоотримав значну суму коштів, а діяльність кінотеатрів була збитковою, для їх підтримки з бюджету Запоріжжя в 2013-2015 роках було виділено майже 8 млн грн.

З судової ухвали відомо, що прокурор клопотав про дозвіл на огляд комунального кінотеатру «Зірка», яка здала частину своїх приміщень в оренду ТОВ «Престижна канцелярія». Суд це клопотання задовольнив.

Кінотеатр «Зірка» розташований у центральному районі Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 91. Засновниками ТОВ «Престижна канцелярія» є Анастасія Антифеєва та Валентина Тімоніна, а керівником – Сергій Пшеничний. Фірмі надали 41 кв м приміщення кінотеатру у користування на п’ять років. Річна орендна ставка склала 6%. У березні 2016 року «Престижна канцелярія» сплатила за оренду 860 гривень.

Раніше 442 кв м цього кінотеатру за 1,59 млн грн. викупило ТОВ «Зірка». Засновниками фірми сьогодні значаться Олег Андреєв та Марина Мацегорова.

Олег Андреєв у 2015 році очолив Запорізьку регіональну організацію Ліберальної партії України, також балотувався до міської ради. Марина Мацегора у 2014 році була членом наглядової ради «Запорізького хлібозаводу № 3», який входить до групи компаній «Хлібодар». Також вона сьогодні значиться співзасновником фірми «Джи еф сі ретейл», яке тримало раніше дозволи від міської влади на встановлення на вулицям міста МАФів.

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